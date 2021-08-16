Delta變異株肆虐全球：韓國週末確診人數、日本重症病例持續創新高，澳洲緊急向波蘭購買100萬劑BNT疫苗

Delta變異株來勢洶洶，在許多國家努力施打疫苗、提升涵蓋率的同時，病毒仍然持續蔓延。澳洲擴大封城政策，並緊急購入100萬劑輝瑞BNT疫苗；日本、韓國在近日疫情仍持續升高，單日確診病例皆創週末新高。

確診人數再攀升，澳洲向波蘭購買100萬劑疫苗

澳洲人口數最多的新南威爾斯州今（16）日新增478例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診、7例死亡，超越14日公布的466例，創下單日新高。《美聯社》報導，新南威爾斯州州長Gladys Berejiklian表示，有2例死亡個案已接種過1劑疫苗，其他則都並未接種過疫苗。

澳洲疫情更不斷升溫，《美聯社》報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於昨（15）日公布，有100萬劑購自波蘭的輝瑞BNT疫苗於晚間運抵國內。莫里森表示，澳洲最大的城市爆發大規模疫情，是政府向波蘭購買並取得這批疫苗的關鍵因素。這批疫苗 經過兩國先前數週的談判後才取得， 莫里森也並未透露購買價格。

在Delta變異株的威脅之下，在雪梨自6月26日至今已經封城近7週。雪梨最受疫情影響的區域中，20至39歲居民將分配到53萬劑，莫里森表示，這個年齡區段的民眾是讓病毒迅速傳播的主因；而剩下的47萬劑將再分配到其他州。

《路透社》報導，除了雪梨持續處在封城狀態，新南威爾斯州全境也自14日起實行7天的居家防疫令。新南威爾斯州 任何違反居家防疫令或隱瞞個人足跡者，州警方將處以最高5000澳元（約10萬新台幣）的罰款。 州長Gladys Berejiklian表示，未經申請許可，離開城市前往郊區者，則將被處以3000澳元（約6萬 新台幣 ）的罰款。

韓國單日確診創週末新高，目標10月讓7成人口完整接種疫苗

韓國單日COVID-19確診病例14日新增1817起，創下週末新高紀錄，社區感染包括首都圈1078例、非首都圈671例，非首都圈占比38.4%，疫情仍在全國各地擴散，其中以釜山153例為最大宗。《中央社》報導，韓國總統文在寅昨（15）日表示，將7成人口完成兩劑疫苗接種目標的提前至10月。

根據韓國中央防疫對策本部通報，韓國14日新增1749例社區感染、68例境外移入，共1817例確診；15日則新增1749例社區感染、68例境外移入，共計1553例確診。

「我們一定要戰勝第4波疫情。」文在寅昨天在光復節慶祝儀式致詞時表示，完整施打疫苗的人數占比預計在10月就會達到7成，目標接種率將進一步提高。文在寅也承諾，將對受疫情影響甚深的中小企業給予豐厚補償，並提供更多工作機會。

文在寅也表示，韓國將藉世界第二的生技醫藥品生產能力，以及與美國的疫苗合作關係，為克服全體人類共同的傳染病危機挺身而出。

日本全國重症人數、東京都單日確診病例皆創新高

日本疫情不斷擴大，東京都昨天公布新增4295例確診病例，創週日新高紀錄。日本全境重症患者較前一天增加42人，總數1563人，連續3天寫歷史紀錄，持續攀升。

據《NHK》報導，日本政府厚生勞動省表示，目前必須使用人工呼吸器或在加護病房接受治療的重症患者，全境共1563人，較前一天增加42人，連續3天創新高。

東京都的重症患者也較前一天增加6人，總數251人，連續6天創歷史新高。《中央社》報導，東京都這一週以來，平均單日新增4263.9例確診病例，是前一週的105.6%，至今累計病例數已達27萬9132例，包括2335例死亡病例。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航