塔利班占領阿富汗首都喀布爾，宣布戰爭結束、將建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」

4月14日，美國宣布將撤回所有駐軍，而後阿富汗戰爭戰況急遽惡化，政府軍節節敗退，塔利班勢如破竹，各個省會陸續淪陷。首都喀布爾更在昨（15）日遭到包圍，在總統飛離阿富汗後，塔利班（Taliban）正式占領首都喀布爾（Kabul），除了宣布戰爭結束外，更將建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，將在今天討論政權轉移。

面對即將掌控全國的塔利班，阿富汗民眾急於離境，然而美國宣布將接管喀布爾機場的空中交通管制，更縮減疏散阿富汗難民的航班以優先撤離美國人。對此阿富汗民眾深感不滿，並在昨日湧入喀布爾機場，搶在美國接管空中交通管制前搭上班機。

阿富汗政府軍節節敗退，塔利班佔領總統府

（中央社）阿富汗政府主要和平使節阿布杜拉昨天宣布，總統甘尼已離開阿國。消息傳出後不久，阿富汗反叛民兵組織塔利班的發言人表示，他們已下令戰士進入首都喀布爾維護秩序。

《法新社》報導，阿富汗政府軍意外大潰敗後，塔利班勢如破竹兵臨喀布爾城下，但他們的戰士被下令在城外等待。數小時後便傳出甘尼已離境的消息。

領導阿富汗和平進程的阿布杜拉（Abdullah Abdullah）在臉書（Facebook）個人帳號發布的影片中表示：「阿富汗前總統已離開這個國家。」

《路透社》報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）隨後發布聲明表示，由於喀布爾警察紛紛棄離職守，塔利班已命令旗下戰士進入首都防止打劫。

塔利班宣布戰爭結束，將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

（中央社）塔利班政治辦公室發言人昨天表示，阿富汗戰爭已經結束，統治和政權形式很快就會明朗化；塔利班官員說，很快就會在喀布爾總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。

發言人納伊姆（Mohammad Naeem）說，沒有外交機構或其任何總部成為攻擊目標，還說這個組織可以向所有人保證，他們將為公民和外交使團提供安全保障。

他說：「我們準備與所有阿富汗人士對話，並保證他們得到必要保護。」他說塔利班將為他們一切行為負責，並樂於與所有人和平共處。

塔利班昨天進入喀布爾（Kabul）之際，阿富汗總統甘尼據傳已逃往塔吉克。他說自己之所以離開，是想避免血流成河，但這也讓塔利班這個民兵組織在美國領導的軍事行動瓦解其政權近20年後，重新執掌阿富汗。

阿富汗、塔利班代表將在卡達會面，討論政權轉移

（中央社）《路透社》引述阿富汗談判人員和消息人士報導，阿富汗政府和民兵組織塔利班的各自代表今天將在波斯灣國家卡達會面，討論政權轉移事務，而美國官員也會參與其中。

阿富汗談判團隊成員庫菲（Fawzi Koofi）向《路透社》證實，塔利班在稍早進入首都喀布爾後，阿富汗政府代表團將前往卡達和塔利班代表會面，團員包括阿富汗高官阿布杜拉。

另有一名知情人士告訴《路透社》，阿富汗和塔利班的談判代表屆時將討論政權轉移，且美國官員也會涉入會談。

Photo Credit: AP / 達志影像

阿富汗人民急出境，美國優先撤離駐阿富汗人員

《CNN》報導，目前美軍已幾乎撤離所有使館人員，不過由於仍有許多待在阿富汗的美國公民、以及有資格申請特殊移民簽證（SIV）的阿富汗人尚未離境，美國宣布將接管喀布爾機場的空中交通管制，加速撤離。此外，美國更縮減疏散阿富汗難民的航班數量，來優先撤離美國公民。

不過，對此阿富汗民眾深感不滿，更急著在美國接管空中交通管制前離開阿富汗。《半島電視台》報導，數百名阿富汗人昨晚湧入喀布爾機場，希望在美國接管空中交通管制前，登機逃離阿富汗。22歲的數據分析師馬蘇馬・塔吉克 （Massouma Tajik）就表示，在場的民眾，包括他自己都很慌張，不確定是否能搭到班機。

《路透社》報導，試圖前往巴基斯坦的人權運動倡議人士吉拉里（Rakhshanda Jilali）則質疑美國的作法，他表示：「美軍怎麼能控制我們的機場？」更表示：「這是我們的機場，但只有外交官們能被疏散，我們卻只能在完全不確定的情況下等待。」

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航