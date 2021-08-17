很多選手慶幸日本克服萬難辦奧運，但被命運捉弄的東京仍留下許多遺憾

東京2020奧運在2021年8月8日閉幕，結束了19天的賽程（包含開幕典禮前的比賽）。

這場奧運原定在2020年7月24日至同年8月9日間舉行。當初的籌備過程雖然出過一些狀況，不過在2019年年底的時間點上，日本已有舉辦世界盃橄欖球賽的成功經驗，奧運的籌備工作也有漸入佳境的氣氛。但是幾年間付出的努力卻被2020年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情破壞。

日本在混沌當中，決定把大會延期一年。為了顧慮奧運的宣傳及權利問題，延期的大會依然叫「東京2020」。由於疫情下的社會動向幾乎無法預測，所以很多奧運的準備工作變成必須走一步算一步。

奧運開幕前的幾個月間，日本有不少媒體用巧妙的文字遊戲營造奧運籌備工作受到嚴重打擊、民眾反對奧運等印象，也有媒體在鏡頭前逼選手對大會的疫苗施打政策表態，朝日新聞的社論甚至鼓吹停辦奧運。不論日本民眾是否相信這些報導，當極端的消息過多時，民眾還是會不安。

大會開幕前一個月，東京的肺炎感染人數不斷增加，結果大會在開幕兩週前決定大部分的比賽不開放民眾入場觀戰。這場本來想讓世界認識日本、讓日本民眾認識世界、增進國際間文化理解的超級運動慶典活動，就變成了關起門來辦的純大型運動比賽。

雖然東京奧運的準備過程相當坎坷，而且大部分的比賽是在沒有觀眾加油的情況下進行，不過大會還是辦成了。很多選手慶幸日本堅持把奧運辦下去，很多民眾也表現出了對東京奧運的關心。

我以前從來沒有想過自己生活的城市會主辦奧運。這次的東京奧運讓我實際體驗了奧運城市的生活氣氛。

東京當初在申辦奧運時，東京街頭就可以看到申辦奧運的宣傳旗幟。2016年里約奧運開幕的一個半月前，東京就已經有店家開始販賣東京奧運的周邊商品。之後，當東京奧運的開幕時間進入倒數1000天的階段後，東京的街頭就不時可以看到奧運的宣傳旗幟或布幕。

不過街頭的奧運宣傳旗幟或布幕，大多是掛在平常就有掛各種活動的宣傳旗幟布幕的地方。民眾早就習慣這種街景。當民眾第一次看到街上掛出了奧運的宣傳旗幟布幕時，或許會覺得新鮮，不過幾天後，大家就麻木了。

結果真正能時時體感奧運氣氛的是大會相關人員，或是住在會場附近、在會場附近上班上學，或是生活中有機會經過會場附近的人，以及工作和奧運準備活動沾得上邊的人。其他民眾主要還是從媒體得知奧運的最新消息。這就是奧運城市的真實。

日本為了讓民眾有時間關心奧運，特別把幾個國定假日臨時移到了奧運期間。奧運開幕時，有四天連假。這四天連假是從奧運開幕典禮的前一天開始放。在連假之前，有一部分比賽已經開打，不過我是在連假開始時，才真正強烈感受到奧運的氣氛。

連假的第一天，我在鶯谷車站附近看到幾名奧運的大會志工，在首都高的入谷出入口附近看到交管，在淺草六區的街頭看到不少警察在巡邏。雖然這些地區沒有比賽會場，不過我可以感受到氣氛真的不一樣了。

連假的第二天中午過後，自衛隊派出藍色「空中大鯊魚」在東京上空做飛行表演。雖然飛行表演的空域離我住的地區有一段距離，不過我還是抱著姑且一試的心態，到我家附近的大公園看看能否觀賞到表演。一到公園，才發現已經有一堆民眾不分男女老幼就定位，面向飛機可能出沒的方位。就連隅田川的對岸堤防上也站了不少民眾。

短短的15分鐘內，飛行特技小組兩次飛過公園附近的上空，民眾們都相當滿意。由於是大熱天的中午過後，而且是在緊急事態宣言期間，所以民眾們看完飛機後就主動撤退，沒有繼續在公園逗留。在這一天之前，日本很多媒體一直在放消息，暗指多數民眾反對奧運。不過從不少民眾事前做功課來等著看飛行表演的狀況來看，很多民眾其實相當期待奧運。

東京奧運，就在這一天的晚上開幕。

奧運開幕的翌日，日本的媒體開始報導民眾們搶著到國立競技場附近拍照留念的新聞。媒體不再提反對奧運的話題，報導的風向和奧運開幕前完全不同，不少日本民眾對媒體見風轉舵的報導態度不以為然。

民眾在緊急事態宣言期間特地去國立競技場拍照留念，我完全可以理解。因為大家這輩子可能就只有這次機會在自己生活的城市「親近奧運」。由於我自己已經在前一年抽空去看過國立競技場，所以不用在這個非常時期冒險。

國立競技場位在JR總武線的信濃町和千駄谷車站之間。競技場靠信濃町的一邊和一些公園及其他運動場相鄰，靠千駄谷的一邊則有東京體育館和一般的住宅區。我在2010至2012年間，曾經去過千駄谷一帶約300次。當時的國立競技場還沒改建，從千駄谷往競技場方向看，競技場會被東京體育館擋住。

當時的我雖然知道國立競技場就在附近，但是卻感受不到它的存在。結果我對千駄谷的印象是東京體育館、鳩森八幡神社、將棋會館，以及住宅區。不過對千駄谷當地的居民而言，國立競技場就像是自家巷口的公共設施。雖然國立競技場就位在住宅區旁邊，不過競技場從完工後就一直被圍籬圍住，民眾雖然看得到，但是無法接近。奧運期間，競技場又設了重重安檢關卡，結果一般民眾還是只能在外圍看熱鬧而已。

在奧運期間，我曾經去過台場一帶。彩虹橋上有警察巡邏，下了彩虹橋後的台場路上也可以看到警察和保全人員。由於路上的行人不多，所以氣氛相當不尋常。奧運的三項運動會場和住宅區只隔了一條馬路，不過之間加了圍籬。走在路上，有一種奧運會場雖然近在咫尺，但是卻到達不了的感覺。

在東京奧運的大會期間，奧運聖火台設在台場的夢大橋上，供民眾瞻仰及拍照留念。我當然也把握了機會見識了這一輩子只有在這個期間，才能親眼看到真正的奧運聖火。

回程在有明搭上百合海鷗號，當列車在有明網球森林站停靠時，車窗就正對著BMX競速賽的會場。列車離站後，BMX花式賽和滑板的會場馬上就映入眼簾。

東京奧運雖然不開放民眾入場觀戰，不過滑板比賽時，百合海鷗號高架橋下方的有明北橋上有不少民眾試圖遠眺比賽。當日本選手奪牌時，橋上的民眾還大聲歡呼。從這裡也可以看出關心奧運的民眾相當多。而且這些人顯然有事前研究過地形，做好功課。

這次日本一共派出了583名選手參加奧運。日本選手的人數雖然多，不過對收看電視轉播的日本民眾而言，並不是什麼大問題。因為電視轉播會介紹得非常詳細。如果是平常喜歡看電視的人，就算不太關心體育活動，還是有不少機會聽到一些運動選手的名字。

因為日本的一些運動主題的綜藝節目，會找各個領域的運動選手談業界趣事或展現體能技藝。我雖然沒有定期收看這些節目，不過這幾年間也偶爾從節目中得知一些體操、羽毛球、角力、女籃、運動攀岩等領域的選手。至於常看這一類節目的民眾，當然會知道得比我更多。

這些綜藝節目有些已經製作了多年，有些則是因應奧運到來的特別企畫。不論是哪一種，都可以讓民眾認識各個領域的運動選手，實質上也算是在幫民眾預習奧運。

奧運期間，住在東京的人可以收看的地上波電視轉播約有3到5個頻道（通常是NHK的兩台加上民間電視台當中的1到3個頻道）。電視轉播的比賽雖然不少，但是奧運的賽程相當多，而且民間電視台還有別的節目要播，所以電視台大多是選日本選手有機會奪牌的項目轉播，沒有轉播的比賽還是佔了多數。至於住在日本地方都市的人，由於地上波的收視頻道比大都市少，所以可以收看的比賽更少。

由於這次日本的柔道表現相當傑出，所以奧運賽期前半的柔道轉播相當多。這對柔道迷而言或許是求之不得的好事，但是對於想多方面欣賞各種運動競技的人而言卻是一種煎熬。至於我當初非常期待的自由車公路賽可能因為比賽時間太長，而且日本選手奪牌的可能性不高，所以電視沒有轉播。

其他如馬術、射擊、現代五項等，地上波的電視台都沒有轉播。電視沒有轉播的比賽雖然可以透過網路觀看，不過網路轉播的影片太長，而且只有英語解說，聽起來很悶，沒有電視台的日語解說那麼細膩親切。

另一方面，平常在電視上比較少見的衝浪、滑板、BMX花式賽、運動攀岩等競技，這次都有電視轉播。這些新加入奧運的比賽的可看性相當高，而且播報人員都有做足功課，負責解說的專家的用詞也相當平易，讓觀眾知道怎麼欣賞比賽。我個人印象比較深的是攀岩專家平山裕示在講解運動攀岩時，提到攀爬過程如果猶豫，「力量馬上會被吸走」，形容得非常生動巧妙。

由於東京奧運大部分的比賽不讓民眾進場觀戰，所以民眾無法在現場親身體感比賽的熱度。關心奧運的民眾大多只能在家看比賽，所以東京的街頭並沒有特別熱鬧。至於大多數的參賽選手也被隔離在選手村，無法到市區活動。所以各國的選手們雖然在日本比賽，但是卻無法深入體感日本文化。

不過換個角度來看，由於民眾和選手彼此隔離，而且沒有外國觀光客，所以奧運期間的都市警備措施沒有當初預期得那麼嚴。就只是一部分地區路上的警察變多，然後首都高的通行費變貴，很多駕駛改走一般道路。實際上一般民眾的生活受到的影響並不大。

儘管日本向世界證明了在這種惡劣的狀況下一樣可以辦好奧運，而且各國的選手也努力透過網路宣傳選手村裡的生活，不過這些效果恐怕和當初東京申辦奧運時期待的「讓世界認識東京」、「讓世界認識日本」有相當大的落差。

很多選手非常慶幸日本克服萬難辦了這場奧運，日本的網路言論對奧運的印象也由負面轉向正面，不過整體而言，東京奧運對日本而言是個受到命運捉弄，留下相當多遺憾的大會。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航