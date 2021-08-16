美軍井然有序地撤離阿富汗，並非如外界所說是「西貢淪陷」翻版

阿富汗重新陷落到塔利班手中，這其實是讓原先中亞的戰略格局又回到了911之前。

阿富汗舉國陷落速度之快，遠超過各國預期，美國是否臉面無光，這個見仁見智；不過從戰略層面來說，美國其實穩住了陣腳，頂多只是在戰術層面，塔利班過快的佔領了阿富汗全境，但這其實對美國本身是毫無損失的。

很多人把這次阿富汗的撤離，跟越南當初西貢大使館撤離當翻版。這個類比只有同樣用直升機撤離的畫面差可比擬，其他部分全然不同。

越戰基本上是一場民主陣營對抗共產主義的全面戰爭，北越的背後得到了中國跟蘇聯的全力支持，例如說當時知名的「胡志明小徑」，許多中國跟蘇聯援助的物資都從這邊往南部運送，小徑的範圍還延伸到了寮國跟柬埔寨，並在在這兩國當中也爆發了戰爭。

阿富汗戰爭並不同，美國之所以發動攻擊是為了911事件，簡單講就是美國自己的恩怨。各國雖然有支援，但本質是維持秩序，對抗的也是阿富汗當地的塔利班游擊隊。美國在阿富汗期間，是有穩定的壓制住塔利班的勢力，幾乎在大城市跟首都皆能維持「美國治下的和平」，對美軍最困擾的不是塔利班主力，而是路邊的土製炸彈（Improvised Explosive Device；IED）也就是說，如果美軍不撤離，靠塔利班的游擊隊是無法全面擊潰美國的。

這跟越戰截然不同，北越當時還能發起1968年的「春節攻勢」，一口氣有30萬北越正規軍配合越共游擊隊，對南越超過200座城市發動總攻擊，當時雖然被美軍勉強擊退，但是僅僅隔了4個月，北越又恢復大規模動員跟作戰。當時美軍的陣亡人數達到1萬6000人、負傷近10萬人。美國之所以倉皇退出越南，是美國面臨國內反彈加上戰鬥不力，不得不然的保命舉動。

阿富汗戰爭從2001年10月打到現在，美國數度發動清剿，但都捉不到藏匿到山中的塔利班主力，跟越戰一樣打了20年，美軍死亡人數只有2000多人、受傷2萬多人，跟越戰對比相對輕微很多，美軍主力在阿富汗也沒有遭遇致命性的打擊。

美國要撤出阿富汗也不是新鮮事，歐巴馬（Barack Obama）任內就已經決定2011年要撤軍，當時是阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），就是這次逃走的那位，千拜託萬懇求，美軍才留下來。後來在川普（Donald Trump）任內，也一再有撤兵的說法傳出；拜登（Joe Biden）上任後，在2021年4月宣布於5月1日撤軍，要在9月11日完全撤出。到7月2日，美軍正式撤出阿富汗最大的巴格拉姆空軍基地（Bagram Air Base），至今一切井然有序，全體安全撤出。

美國在阿富汗是自己選擇離開，在越戰是被倉促趕走，意義完全不同。

所以在喀布爾的機場人滿為患，都是阿富汗當地人，但是美國已經預先將跟美國親善的阿富汗人轉移到鄰近國家，包括阿爾巴尼亞跟科索沃，都同意讓美國先安置這些難民，就能看出美國這次撤退是規劃好的，不是一夕之間翻盤的決策。

至於阿富汗被美國放棄，是否會影響美國的全球威信？答案是不會，美國的戰略部署是基於美國自己的國家利益，沒有一個國家會天真以為美國真的是救世主。

這幾年被美國放棄的包括了伊拉克、阿富汗還有庫德族，我們可以譴責美國沒有道義，但是不能否認這些地方的失去，是因為當地已經不再有美國的國家利益。美國選擇放棄了這些地方，也證明這些地方失去後，並沒有對美國利益造成進一步的危害。

對台灣的啟示是什麼？這首先要確認美國的戰略利益到底是什麼？如果遏制中國是美國這個世紀最重要的課題，那台灣的確有長期性的戰略利益。從現實主義的角度，台灣應該要確保，美國的戰略利益裡面不能缺少台灣，這才能確保美國持續維護台灣。

不過長期來看，中國的國力如果持續增強，讓美國必須退出第一島鏈，那台灣就有可能陷入孤立的局面。對美國來說，失去台灣，可以往後撤退，把戰線延後到關島或是夏威夷島，但是台灣島就在這裡，如果美國鞭長莫及，那台灣就可能陷入孤立的局面。

有人以1948年到1949年的柏林封鎖，來比喻台灣的地位，也認為美國會像當年一樣，用空投來維持西柏林的自由。這個狀況差別很大，基本上柏林雖然在東德境內，但是歐洲大陸是連在一片的大陸，美軍可以直接從西德起飛空投，但是台灣可不一樣，台灣是個孤島，就算從沖繩運送物資過來也要一個多小時。而且當時柏林只有250萬人口，台灣是十倍，有2300萬人口。

如果中國已經有能力封鎖台灣自己的物資輸送能力，期望美國能突破封鎖送東西過來，是有點強美國所難。別忘了，金門砲戰的時候，美軍只協助運送物資，但是拒絕直接參戰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航