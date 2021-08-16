「當沖降稅」任務已結束？資深投資人：別走回頭路，台股無量緩跌才是最大危機

近來台灣股市跳水，投資人哀鴻遍野，紛紛將矛頭指向「當沖降稅減半」優惠，恐怕到今（2021）年年底後就不再延長，引起市場上一片熱議。面對該議題，有人認為降稅的政策目的已經達成，長痛不如短痛，應回歸市場正常化，否則將助長投機氛圍，使股市淪為大型賭場；而另一派則主張有成交量才有上漲的本錢，好不容易才讓台股活絡，千萬別走向回頭路，又到了「無量緩跌」的窘境。

「當沖降稅」的任務已經結束，呼籲回歸正常化

為了挽救台股過往成交量低迷的情況，立法院於2017年通過修正《證券交易稅條例》且於該年4月起當沖交易證交稅率減半，優惠稅率持續到2018年後；又再度修法延長到今（2021）年12月31日止。

當初修法立意是為了活絡台股成交量，如今台股指數創下新高，成交量也屢破天量，再帶動台股動能時，也挹注了大筆政府稅收，因此面對今年年底當沖降稅之優惠是否延期，成為市場中最熱門的話題。

隨著股市熱潮持續延燒，當沖佔比也越來越高，部分交易日當沖比例一度衝破五成，日前前行政院長陳沖就率先直言，當沖降稅是為股市打「強心針」，若還想再打5年，股市就變賭場，氣氛也會更像「安寧病房」。

根據臺灣證券交易所統計，5月中有2日當沖交易金額占市場比重超過50%，7月後則多在45%以上。今年來當沖買賣總金額衝破46兆元，但當沖戶違約交割數量開始增溫，證交所、櫃買中心開始踩煞車

主管機關7月26日宣布，將首度增訂當沖警示制度的規定，針對當沖占比逾六成的股票，納入公布注意交易資訊，並經主管機關核准後，預計8月27日上路，因應市場可能過熱造成的危機。

政大財政系教授陳國樑對外直言，「當沖降稅」的任務已經結束，沒有理由繼續降稅，也不能因為稅收而鼓勵當沖交易。

他強調，當沖比重已經來到整體金融市場系統性風險攀升的情形，若要持續優惠，就是鼓勵投機客短期操作，懲罰長期持有的投資人，證券交易課稅必須重新檢討，回歸正常化。

財經作者蘇詣倫也指出，當沖制度已讓許多人喪失理智，以投機的心態進入投資股票市場，不少股民都會面臨違約交割而信用破產的風險，這也將導致我國的證券交易市場失序。

他說明，由於當沖證券交易稅減半，使交易成本的降低，讓更多人輕易地投入瘋狂獲利的美夢，最終恐落得信用破產。呼籲停止該項優惠，雖然短期會導致證券市場下跌，但長痛不如短痛，別到金融失序後才討論對策，否則為時已晚。

台股真正的危機是無量緩跌，勿走回頭路

面對外界諸多疑問，《關鍵評論網》訪談資深投資人葛瀚中（Mgk）表示，金融市場所涵蓋之參與者必定是由「投資人」與「投機人」兩相交織而成；前者，主要提供企業籌資管道、後者則提供了健全金融市場所需的流動性。

他強調，在金融市場裡絕對沒有所謂「投機」就是不健康、「投資」才是最正確的說法。

葛瀚中以藥物作為比喻說明，許多人不把當沖降稅視為慢性病藥物，而是當作「市場嗎啡」，因此他們主張必要時可以使用，但卻不能夠過度依賴。他解釋，若和國外體質好的股市相比較，台股過去體質非常薄弱，要不是靠著藥物（當沖降稅）支持，早就已經駕鶴歸西（無量下跌）。

他指出，當沖降稅並不會讓更多人輕易投入，只會讓原本的當沖老手做得更多（投入資金）。近來反對者都將「違約交割太多」的問題，歸咎於當沖降稅之上，但違約的真正問題是券商「認識客戶」（Know Your Customer，KYC）能力薄弱，才導致頻頻出現違約交割的情事。

葛瀚中說，原本台股問題是「為何年輕人都不買股」，現在演變成「為何年輕人都在炒股」，大家可以思考，年輕人積極參與股市，會對社會帶來什麼樣的影響，社會大眾下意識認為如此行為是「不務正業」，那反之「很務正業」的朋友，究竟在這個M型化世代，還有多少逆轉人生的勝算？

他強調，許多人先看到「投機」兩個字，就先入為主認定是有問題，但諷刺的是某些豬公左手打股市投機，右手炒房、炒地，炒得比誰都兇，實在哀哉。他也指出，真正的市場危機，並非是違約交割所造成的金融失序，而是又回到當初的「無量台股」，這才是最大的金融問題。

葛瀚中提醒，千萬不要把自己交易上的不順遂，不負責任地歸咎給市場上的當沖客，因為不論是當沖客還是波段客，有量才有價，這絕對是市場上亙古不變的真理。

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核稿編輯：翁世航