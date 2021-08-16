本土新增8例，指揮中心：聯亞疫苗未通過EUA，協助參與臨床試驗的民眾施打其他疫苗

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增8例本土案例、無新增死亡。針對國產聯亞疫苗的EUA審查結果，食藥署（衛生福利部食品藥物管理署）今日表示，由於聯亞疫苗中和抗體數據未能達到國產疫苗EUA療效評估基準，在會議中，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意，因而沒有通過EUA。

此外，指揮官陳時中也說明了高端疫苗封緘概況，截至今天為止高端疫苗封緘檢驗61萬4204劑，確定可以給36歲以上的民眾施打。

新增8例本土、無新增死亡

指揮中心今日公布國內新增10例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，發病日介於今年8月10日至8月15日。個案分布為新北市6例、台北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月14日累計公布14,644位確診個案中，已有1萬3178人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

目前疫苗第一劑覆蓋率為39.01%，劑次人口比為41.86%。

聯亞疫苗EUA審查結果未通過，中和抗體數據未達標準

食藥署於昨（15）日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗（以下簡稱聯亞疫苗）專案製造申請案，審查是否達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準：

原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值（geometric mean titer ratio,GMTR）的95%信賴區間下限須大於0.67。 國產疫苗組的血清反應比率（sero-response rate）的95%信賴區間下限須大於50%。

食藥署指出，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢。不過，中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到國產疫苗EUA療效評估基準。會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。

目前聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。而由於沒有通過EUA，不會主動公開聯亞的評估數據。

Photo Credit: 指揮中心

另外，對於當初參加聯亞臨床試驗的民眾，陳時中表示，由於聯亞疫苗EUA未通過，為了確保參與臨床試驗民眾的權益，會協助他們施打其他疫苗。

高端疫苗封緘檢驗確認能開放至36歲民眾

陳時中表示，今天早上開放高端預約，預約的比例來到40%。

至於高端疫苗封緘概況，陳時中表示，今天為止高端疫苗封緘檢驗61萬4204劑，確定可以給36歲以上的民眾施打。之後陸續完成封緘檢驗的高端疫苗，不排除在這一波施打時加進來，「要增加的話還是可以再增加」。

另外今天早上開放高端預約時大塞車，對此指揮中心發言人莊人祥表示，今天早上10點一開放疫苗預約，2分鐘內就湧入4.2萬人登記，瞬間流量大增，與前幾輪的狀況不一樣，因此啟動流量管制。不過之後慢慢恢復正常，截至下午1點已經有24萬人預約成功，估計之後不會有什麼問題，民眾可以照常透過網路預約。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航