2021/08/16,
國際

在任僅17個月，慕尤丁成馬來西亞「最短命」首相：國家皇宮證實已內閣總辭

在任僅17個月，慕尤丁成馬來西亞「最短命」首相：國家皇宮證實已內閣總辭
8月16日上午，慕尤丁進入國家皇宮，並向國家元首提出內閣總辭。Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

大馬首相慕尤丁在8月13日晚間的電視直播上宣布，承認自身已無法掌握國會多數議席，因此嘗試拉攏在野黨組成跨黨派政府。隨著在野黨不接受有關政治獻議，以及政治盟友巫統逼宮的壓力，最終慕尤丁在16日決定內閣總辭。

根據馬來西亞國家皇宮發出的文告，已證實首相慕尤丁及其內閣團隊在今日（16日）總辭，同時國家元首已御准慕尤丁以「看守首相」的身份執行職務，直到委任新首相為止。慕尤丁僅在任17個月，成馬來西亞任期「最短命」的首相。

根據國家皇宮的文告，選舉委員會指出全馬來西亞的613個州選區中，有高達484個選區或79%是疫情紅區，因此國家元首蘇丹阿布杜拉沙（Al-Sultan Abdullah）基於人民的安全，認為此時不宜舉行第15屆全國大選。

這3年來，馬來西亞政壇變幻莫測，先是前首相馬哈迪領導的希望聯盟，在2018年5月9日的第14屆全國大選中，擊敗執政多年的國陣政府，實現了馬來西亞自1957年建國以來的首次政權輪替，且實現政權和平轉移。不過希望聯盟政權只維持22個月便因內部政爭而垮台，慕尤丁在2020年3月1日以微弱優勢組閣任相，並組織國盟政府

馬來西亞的國會共有222席，慕尤丁領導的土著團結黨並非國會第一大黨，而是與曾領導國陣政府的第一大黨巫統結盟。由於慕尤丁是弱勢首相，因此盟黨巫統始終覬覦首相大位，從去年三月至今，巫統多次嘗試逼宮，而在野的希望聯盟領袖、公正黨主席安華，也多次宣稱獲得多數國會議員支持任相，但始終未舉出實際名單；無論是巫統或是公正黨，奪權計畫至今未能成功。

眼看馬來西亞的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）日益嚴峻，已連續多日每日新增確診病例達到2萬例以上，死亡人數達12510人，來自朝野與人民要求慕尤丁下台的聲音日漸高升，馬來西亞的政爭戲碼也在今年8月來到高潮。

首先在8月12日，當時馬來西亞政府宣布，對慕尤丁的信任動議已排入9月7日的國會議程。

就當各界以為慕尤丁的命運應會在9月7日見真章之時，慕尤丁卻在13日晚間的電視直播上宣布，承認自身已無法掌握國會多數議席，因此嘗試向在野黨遞出橄欖枝，共同組織跨黨派政府，直至2022年7月底舉行全國大選。

慕尤丁為換取在野黨的支持，確保9月對他的信任動議順利通過，慕尤丁提出了會實現選民投票年齡下修至18歲、限制首相任期2屆、限制議員轉換政黨的「反跳槽法令」等改革。對於上述政治獻議，在野黨並不領情，希望聯盟的公正黨、行動隊及誠信黨的領袖也發出聯合文告，表明不接受慕尤丁的政治獻議，並抨擊慕尤丁此舉是賄賂。

隨著慕尤丁自身已公開承認無法掌握多數國會議員的支持，以及民間、朝野要求下台的壓力日增，緊接著在8月15日，多名朝野政治人物在各自的社交媒體平台揭露，慕尤丁已在黨內的會議上決定將在8月16日，向國家元首遞出辭呈。而同一時間，馬來西亞政壇也盛傳，黨籍巫統的副首相依斯邁沙比里正積極尋求巫統的支持，爭取成為下一任首相。

8月16日，由於國家元首已同意慕尤丁內閣總辭，並委任慕尤丁為「看守首相」，直至選出新首相為止，故此前針對慕尤丁的信任動議已形同無效，接下來馬來西亞是否會提早或展延召開國會，以及何者能成功爭取多數國會議員的支持，成為新任首相，仍有待觀察。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。