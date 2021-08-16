在任僅17個月，慕尤丁成馬來西亞「最短命」首相：國家皇宮證實已內閣總辭

根據馬來西亞國家皇宮發出的文告，已證實首相慕尤丁及其內閣團隊在今日（16日）總辭，同時國家元首已御准慕尤丁以「看守首相」的身份執行職務，直到委任新首相為止。慕尤丁僅在任17個月，成馬來西亞任期「最短命」的首相。

根據國家皇宮的文告，選舉委員會指出全馬來西亞的613個州選區中，有高達484個選區或79%是疫情紅區，因此國家元首蘇丹阿布杜拉沙（Al-Sultan Abdullah）基於人民的安全，認為此時不宜舉行第15屆全國大選。

這3年來，馬來西亞政壇變幻莫測，先是前首相馬哈迪領導的希望聯盟，在2018年5月9日的第14屆全國大選中，擊敗執政多年的國陣政府，實現了馬來西亞自1957年建國以來的首次政權輪替，且實現政權和平轉移。不過希望聯盟政權只維持22個月便因內部政爭而垮台，慕尤丁在2020年3月1日以微弱優勢組閣任相，並組織國盟政府。

馬來西亞的國會共有222席，慕尤丁領導的土著團結黨並非國會第一大黨，而是與曾領導國陣政府的第一大黨巫統結盟。由於慕尤丁是弱勢首相，因此盟黨巫統始終覬覦首相大位，從去年三月至今，巫統多次嘗試逼宮，而在野的希望聯盟領袖、公正黨主席安華，也多次宣稱獲得多數國會議員支持任相，但始終未舉出實際名單；無論是巫統或是公正黨，奪權計畫至今未能成功。

眼看馬來西亞的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）日益嚴峻，已連續多日每日新增確診病例達到2萬例以上，死亡人數達12510人，來自朝野與人民要求慕尤丁下台的聲音日漸高升，馬來西亞的政爭戲碼也在今年8月來到高潮。

首先在8月12日，當時馬來西亞政府宣布，對慕尤丁的信任動議已排入9月7日的國會議程。

就當各界以為慕尤丁的命運應會在9月7日見真章之時，慕尤丁卻在13日晚間的電視直播上宣布，承認自身已無法掌握國會多數議席，因此嘗試向在野黨遞出橄欖枝，共同組織跨黨派政府，直至2022年7月底舉行全國大選。

慕尤丁為換取在野黨的支持，確保9月對他的信任動議順利通過，慕尤丁提出了會實現選民投票年齡下修至18歲、限制首相任期2屆、限制議員轉換政黨的「反跳槽法令」等改革。對於上述政治獻議，在野黨並不領情，希望聯盟的公正黨、行動隊及誠信黨的領袖也發出聯合文告，表明不接受慕尤丁的政治獻議，並抨擊慕尤丁此舉是賄賂。

隨著慕尤丁自身已公開承認無法掌握多數國會議員的支持，以及民間、朝野要求下台的壓力日增，緊接著在8月15日，多名朝野政治人物在各自的社交媒體平台揭露，慕尤丁已在黨內的會議上決定將在8月16日，向國家元首遞出辭呈。而同一時間，馬來西亞政壇也盛傳，黨籍巫統的副首相依斯邁沙比里正積極尋求巫統的支持，爭取成為下一任首相。

8月16日，由於國家元首已同意慕尤丁內閣總辭，並委任慕尤丁為「看守首相」，直至選出新首相為止，故此前針對慕尤丁的信任動議已形同無效，接下來馬來西亞是否會提早或展延召開國會，以及何者能成功爭取多數國會議員的支持，成為新任首相，仍有待觀察。

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核稿編輯：楊士範