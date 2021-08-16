朱立倫搶頭香登記參選主席，強調國民黨不當小綠、小白，堅持「正藍」

前國民黨主席朱立倫今（16）日，在前國民黨副主席陳鎮湘、國民黨立委鄭麗文，連勝文辦公室發言人錢震宇、以及多位藍營青年的陪同下，前往國民黨中央黨部登記參選黨主席。他強調，國民黨絕對不能變成小綠、小白，國民黨就是「正藍」。

國民黨主席將於9月25日改選，國民黨今天開始辦理登記作業。今天朱立倫穿著白上衣配牛仔褲，在多位青年陪同下前往黨中央登記，強調「與青年站在一起」的意味明顯。另外值得注意的是，陳鎮湘是過去曾和朱立倫有「換柱」過節的前主席洪秀柱體系的軍系代表，錢震宇則是原本也有意參選黨主席的連勝文辦公室發言人。

朱立倫：國民黨一定要「強」

朱立倫在完成登記後於中央黨部媒體中心發表談話，他表示，下一任黨主席有六大重要目標，「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」缺一不可。一定要贏得2022選舉，2024要重返執政；要能強化領導，彙整所有力量，讓黨團結更有戰力；要得到國際尊重，連結世界各國；重新連結兩岸；重視年輕朋友；黨務改革不斷精進，讓黨更好。他會跟所有黨員及社會力量一起努力。

朱立倫表示，這段時間他走遍基層，大家都很憂心焦慮，希望國民黨能更強。因為唯有國民黨更強，才能匯集社會資源，徹底改造黨務，國民黨強，民進黨才會怕，才能領導在野的力量。他認為，關鍵重點就在「領導力」，國民黨需要強而有力的領導。至於未來與其他政黨合作的可能性？國民黨絕對不能變成小綠、小白：

國民黨就是正藍，正藍國民黨就是孫中山的國民黨，正藍的國民黨就是蔣經國的國民黨；孫中山的正藍就是創建中華民國的正藍，就是捍衛中華民國的正藍，蔣經國的正藍就是建設台灣、最愛台灣的正藍。我們每一位同志一定要堅定立場，不能搖擺，我們就是正藍。

針對2024大選，朱立倫表示，他已經多次強調，國民黨一定會贏回2024，一定會推最強候選人，無私無我全力支持，現在最重要的就是贏得2022選舉，沒有2022 就沒有2024，要團結各方力量，明年一定要打勝仗。

對於媒體詢問，連勝文的幕僚陪同登記，是否代表「朱連結盟」？朱立倫僅表示，今天陪同他的年輕朋友，沒有分誰是誰的人，錢震宇也是他的好朋友。

而國民黨立委今天多到行政院前抗議五倍振興券，僅有立委鄭麗文出席，鄭麗文回應提問時則表示，肯定江啟臣在黨最艱苦時刻扛下重責，但更相信朱立倫能帶領國民黨打贏2022和2024年大選，因為下任黨主席責任重大，朱立倫歷練完整，是重要領導人才，也歷經風浪，這些歷練會讓朱立倫重新掌舵更加穩健。

鄭麗文也說，大家都是國民黨不可或缺的一員，國民黨最高的鐵律就是要團結，只有團結才可能有機會重新贏回政權，才有可能重返執政。

至於也打算爭取連任的國民黨主席江啟臣將在明天登記，預計邀前台中市長胡志強、前國民黨立委顏寬恒等人陪同登記助陣。

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核稿編輯：翁世航