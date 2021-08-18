韓國奧運女選手安山「短髮」出賽，極端仇女男性為何憤怒？

剛開始看到這個消息，還以為又是台灣「韓黑」媒體傑作。我為求謹慎，刻意來到韓國新聞網站一搜，真覺得這是個讓人瞠目結舌的新聞。

本屆東京奧運韓國射箭女選手安山（안산），疑似以一頭短髮出賽，再加上過去曾發佈支持女權運動言論，現遭到許多韓國當地仇女酸民（多數為男性）謾罵，甚至傳出要求韓國射箭協會，取消其奧運金牌資格，此事件引起社會關注。

另一方面，此爭議也讓安山榮登本屆奧運賽，韓國人印象最深的代表隊選手第二位（第一位為排球代表隊的「女帝」選手金軟景）。

就我觀察，韓國性別不平等議題一直於近年發酵，我們先從客觀數字，言起韓國女性地位低落現況。

早在2014年，「世界經濟論壇」（WEF）曾發表的《2013年全球性別差距報告》（Global Gender Gap Report in 2013），以136個國家為調查對象，顯示出韓國性別平等排名，為倒數後段班113名，接近阿拉伯聯合大公國（109名）、巴林（112名）、卡達（115名）等許多阿拉伯世界國家。

此情況等來到2020年，也並未有太大起色——同樣出處報告，指出韓國性別平等排名，微往前升至第108名（2020年調查153個國家），不平等局面仍為嚴重。我們從韓國當地興起的眾多Me Too運動，抑或之前（2016）鬧得社會沸沸揚揚的江南地鐵站仇女殺人案，乃至No Bra與具荷拉輕生事件、頻傳色情報復影片等，足見社會內性別對峙之激烈。

然而，平心而論，此次興起歧視「短髮」女性選手安山之言論，就我看來，實屬不妥。

我們常說人同此心、心同此理，試想一個畫面，若是此針對「女性」選手的不當言論，發生在台灣，會形成怎麼樣的荒謬感呢？即台灣萬一存有這些過於激烈的仇女男性與言論，並非從論評選手的球技、戰術等，給予建設性的球評建言，反倒是從生理角度，批評台灣奧運選手，甚至要求取消其獎牌等舉動，恐怕難以服眾人之口；甚則只是自曝發言水準秀下限，惹來法律等追訴責任罷了。

更為嚴重的是，此歧視語言極有可能帶起社會極端的兩群人（厭女或仇男民眾）火氣，加深其對立，永無安寧之日呢。

而我們若先站在韓國極端仇女言論男性角度來看，他們指責安山選手的「髮型」過於前衛、沒有女人味，沒有符合一定的「社會期待的女性外貌」登場出賽的話，那大可在「事前」，於她前進東京奧運競技場之前，連署向國內政府有關單位，提議「代表國家出征的女選手，一律都得留長髮」，避免「事後」發生安山選手事件。

反過來看，此次安山選手射箭成績，大有斬獲，於她奧運初登板，以初生之犢不畏虎之姿，射出680分高分，刷新奧運會懸掛25年的女子72箭排名賽記錄；同時也與伙伴金濟德（김제덕），在混合14賽內，射下了1368高分，讓安山成為韓國首位，於奧運內獲得女子個人、團體，與混合賽「三金」之人。

此成績無可挑剔，實屬榮耀，更別提之前安山於2021年6月亞洲盃，就曾獲得女子團體金牌、女子個人與混賽雙銀之成績，以及2019年10月現代射箭世界盃第三次大會，也取得女子個人與團體雙金榮耀，已是韓國射箭競技明日之星，但沒想到這次安山選手為求在奧運射箭場上，有更平穩表現，剪了一頭短髮，引來網友批判，真是無妄之災。

若由「結果論」而言，試問人們是較為欣賞能在國際運動最高殿堂射出好成績，打響自身國家運動的短髮女性選手？抑或是一位可能於競技場上，表現有待加強的長髮女性選手呢？

Photo Credit: AP / 達志影像

再者，當地仇女網友指出，安山必須被取消金牌的理由之一，還有因她私底下曾發表「5兆5億」、「Oong Ang Oong」嫌男言論。

然則，說來也有趣，我綜觀報導此事件的台灣媒體，似乎尚未有說明此兩語為何會引起韓國男性憤怒之因。原來興起於2017年電視節目的「5兆5億」（오조오억）此新造語，源自支持男明星的粉絲稱讚之言：「認為我們歐巴的滿分，才不是十分、百分可以計算的，而是5兆5億分」，爾後延伸出「非常非常多」之意。然而，到後來卻成為極端仇男的女性，厭惡男性「精蟲」這麼多，卻比不上女性珍貴的一顆卵子之歧視語言。

而後者「Oong Ang Oong」（웅앵웅），此語源自湯瑪士・麥克唐納（Thomas McDonell）推特的文章，原本他是用來指「韓國電影的音量、聲音不好，台詞聽起來，都好像chokey pokey雜音一般（讓人聽不懂、不知所云）。」後來，極端仇男的女性也借題發揮，以「Oong Ang Oong」來指責講出一些幹話，或不值得參考的男性發言，就像發出怪音般。

但回歸到安山射箭成就而言，我倒覺得選手得獎牌，是因為她個人賽技卓越，過關斬將脫穎勝出，外人絕不可因外在任何生理條件，諸如短髮、膚色、身高、種族等條件，取消獲獎之事實；而至於選手競技場下的發言，若是不當，有損形象，抑或帶起不良風範，社會自有公斷，當然這也是一個讓選手自行深刻體會「網路之險惡」時刻，但若憑此點，抹煞其專業努力與成就，實屬不當。

且就目前安山選手的年紀來看，僅為稚幼的20、21歲年齡小女生，難免於日常生活中，會跟風使用到上述這些年輕人的流行語，若要以此就來取消她的奧運金牌，實屬過重也不切實際。當然，我們從此事件，也得多多自我鼓勵，或期待未來要發光發亮的運動健將，乃至公眾人物們，能再謹言慎行，免得成功後，被人閒話家常或「找碴」。

最後，我們常說「巾幗不讓鬚眉」，就運動健將冒著可能受傷的風險，為了自己的國家出征奮戰，不論有沒有得獎，國民都應該給予祝福，甚至選手們榮獲獎牌，打響國家名號，國民更應存感激之心看待。畢竟選手台上一分鐘時間，台下花十年工夫，外人難以想像其辛苦訓練過程，也絕非如同韓國當地激烈仇女男性，能以「女性」選手，因她為一頭短髮登場，抑或是競技場下的不當發言，一舉抹消該努力的。

反之，我們透過這樣鬧上國際新聞的韓國仇女言論，足以端見當地男女性別議題之爭論，恐怕還有得吵，雙方邁向和解之路，還有一大段路得走。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航