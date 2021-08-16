《爆機自由仁》：遊戲產業的夢想，如何奔向自由？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

世界太小，普通如你我，淪為行過寵物，充當背景，活像non-player character（NPC）。無人關注的小人物，在號稱自由的城市，我們要如何爆機，做具有生命意義的人？

Free Guy《爆機自由仁》，是遊戲類型電影。港譯比原名，更準確捕捉的電影主題。爆機，是主角Guy的故事，打機勇救世界，以愛實踐自由，由始至終選擇做仁慈的人。

圖片來源：電影《爆機自由仁》海報

一、爆機：貼近現實，諷刺業界

許多人會拿《Ready Player One》與之比較，相對來說，前者比較多電影、卡通致敬元素。《爆機自由仁》更著重，貼近我們的經驗，玩家對著電腦打機，如《GTA》的開放式冒險世界。

若喜歡打機，看別人直播遊戲，觀影時會相當親切，皆因除卻自主的人工智能，一切皆是現在常見。電影諷刺遊戲產業，劍指業界單一、腐敗，只顧謀利、不求改變、玩法相似重製遊戲。

近年，愈來愈多玩家，不滿、批評遊戲業界。弄個遊戲IP，賺第一波錢，幾乎沒有遊戲性；事前宣傳，與實際推出的遊戲，差天共地。就像電影，彷彿只有indie game才是救贖。

電影的爆機主線，乃個人獨立對抗企業守舊。Free City看似庸俗，卻暗藏烏托邦的原始碼。遊戲內外，為了重拾自由、尊嚴，團結對抗，最後的爆機，不再是傳統定義，乃改變世界。這，未嘗不是遊戲產業的夢想。

二、自由：宿命與意志，真實和意義

Guy本是遊戲的銀行職員，「返工狗」是也，困於日常生活的Loop，重複飲咖啡被打劫。直到一天，Guy遇上女主角哼歌，喚醒自我，這是夢寐以求的情人，令他打破牢籠循環。

奪走玩家的眼鏡，學懂了怎樣「玩」遊戲，和女主角蜜莉譜出戀曲，愛情乃生命意義。如此歡樂，此時女主角說，你並不真實，Free City是遊戲世界，你只是一個程式罷了。

Guy深受打擊，喪失意志，大叫一切皆假。之前，他以為重拾自由，勸說保安好友學他；如今，他尋求好友意見，說什麼是真實呢？朋友回答：這刻，我幫助所愛的朋友，難道不是真實嗎？

宿命和意志，真實與人生意義，老生常談。電影的友情鋪陳，溫馨動人，頗有層次對比，好友知足常樂，真假與否，在於情之一心。爆機之後的相擁，發自內心，當下即為意義。

圖片來源：電影《爆機自由仁》劇照

三、仁：超脫主流，做個好人

以Guy的NPC視角，扭轉何謂主角之敘事，抽離玩家世界，只見無盡打殺，不斷重複。當Guy做好人，快速升級，奇特得必然成為傳奇。現實、網路說他成為標誌，重思遊戲之可能。

而Guy能夠吸引女主角，在於他的非主流。他和蜜莉海傍漫步，不是可憎的「troll player」。蜜莉坦言，這是她多年首次，非渣男之吻。純情、善良，加上型男外表，奪得女性的心。

不論是Guy、人或仁，都象徵選擇的普遍和重要。Free City的角色，皆能發展自主人工智慧；現實世界的蜜莉，本和主角一樣，陷於牢籠。他們通過選擇，不求名利，隨波逐流之外的路，顯現價值。

電影的結局，觀者如同Free City的人群，和現實世界一起，直播串流，圍觀Guy大戰Dude，看見美隊之盾、浩克的拳、Portal Gun等⋯⋯最終奔向自由，高呼喝采，這是眾人的願望。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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