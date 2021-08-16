《斯卡羅》刷新公視21年首播收視紀錄，拍攝場景「岸內糖廠影視基地」9月對外開放，重現清代府城街廓

取材羅妹號事件、改編自陳耀昌醫師小說《傀儡花》的台劇《斯卡羅》，14日於公視首播，最高收視衝破2.89，第1、2集平均收視率分別為2.52及2.14，位居當日全頻道（含無線／有線）戲劇類節目之冠，刷新公視21年的首播收視紀錄，在LINE TV、MOD、myVideo等合作播映平台上也表現亮眼。

收視締佳績，已故三金影帝吳朋奉客串首集

《斯卡羅》收視的最高點，出現在温貞菱飾演的蝶妹到必麒麟的住所，敲門叫他起床、為他整衣出門。温貞菱表示，「戲中蝶妹與弟弟阿杰的緊密相依讓我想起家人，隨著開播，也讓我們家特別頻繁地聯繫。」飾演必麒麟的周厚安，對於首播的好成績也表示與有榮焉。

已故三金影帝吳朋奉於第一集出場，客串演出來自澎湖的船老大，與飾演社寮頭人水仔的吳慷仁有多場精彩對手戲。談起吳朋奉，導演曹瑞原表示，當時想了很多人選，還是直覺吳朋奉最為適合這個角色，儘管戲份不多，他的演技就是有種不可取代性，簡單的對話就能將角色的精髓表現出來，也由衷感謝吳朋奉的演出。

公視提供 客串飾演澎湖船老大的已故三金影帝吳朋奉。

《斯卡羅》故事來自真實歷史，美國商船羅妹號（Rover）在恆春半島南端琅𤩝地區發生船難，船員因誤闖排灣族領地遭馘首，引發美國出兵攻打台灣，清廷亦派出五百大軍南下，各種外來勢力對在地原住民部落、平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪，並讓台灣躍上國際舞台；最後由美國駐廈門領事李仙得與斯卡羅大股頭卓杞篤正式簽訂「南岬之盟」書面協議後，始告落幕。

總統蔡英文也在臉書指出，《斯卡羅》呈現出百年前恆春半島上不同族群與文化的交會，是孕育自台灣這片土地，獨特而波瀾壯闊的故事。因此，文化部透過前瞻基礎建設計畫，協助公視產製，希望用比過去更高的製作技術和格局，來帶動台灣影視音產業的發展，讓本土的IP、演員和製作人才，都能被國際看見。

影視基地場景9月對外開放，重現清代街景

台南市長黃偉哲於昨（15）日前往台南鹽水岸內糖廠影視基地，也是《斯卡羅》重要的拍攝場景之一。《中央社》報導，台南市預定於9月推出小旅行，讓遊客參觀此劇拍攝場景中的清代府城街廓。

位於台南鹽水的「岸內糖廠影視基地」打造明清時期台灣府城街坊樣貌，藥材行、布莊、茶肆、酒樓等皆一一重現。黃偉哲也為此拍攝宣傳短片，希望提升影視基地知名度，並帶動觀光熱潮。

Photo Credit: 中央社 鹽水岸內糖廠影視基地拍攝場景。

黃偉哲表示，台南擁有豐富自然景觀及歷史建築，主打時代場景的岸內糖廠影視基地中，台灣府城聚落歷經1年多時間搭建完成，是獻給台灣影視業界的首座歷史時代場景。他也在臉書發文指出，影視基地內除了清代街景，還有日治時代、民國大稻埕的歷史時代場景區等，誠摯歡迎影視劇組取景拍攝。

岸內糖廠影視基地是台南市政府和文化部合作的首座影視基地，投入經費共新台幣2億4000萬元，《斯卡羅》是這座基地第一齣歷史劇，由中央及市府合力補助4000萬元搭景拍攝；文化部今年將再補助6300萬元，市府也會自籌2700萬元，以擴充影視基地設備場景。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航