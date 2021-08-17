拖延工作？經常䟴腳？你可能都有成人ADHD

關於專注力不足／過度活躍症（Attention Deficit／Hyperactivity Disorder，簡稱 ADHD），相信大家都不會陌生。在大部分人的印象中，ADHD患者就是那些不停跑跑跳跳、十分「頑皮」的小朋友。可是除了小孩以外，其實成人也會是ADHD的患者。由於成人比起小朋友有著更進階的思考及判斷能力，他們的症狀跟小孩的ADHD會略有不同。

隨著年齡增長，ADHD中過動（hyperactivity）的症狀會逐漸式微，然而專注力不足的症狀依然會維持。成人患者的一些ADHD症狀皆是由小時候（十二歲以前）開始，然而出於其他原因（例如因爲智力等因素令他們有良好的學業表現），以致他們的症狀不容易被察覺或被歸因至ADHD。

ADHD的三種類型

成人的ADHD依然主要分爲三個類別，分別是專注力不足爲主、過動爲主及兩者皆有的混合型。根據DSM-5，成人的ADHD主要有以下症狀：

專注力不足爲主（inattentive type）：粗心大意（例如在工作中漏掉細節）、很難維持專注力、別人説話的時候難以集中精神聆聽、難以跟隨指令或任務（例如因爲分心拖延而無法準時完成任務）、缺乏良好組織能力（例如難以有序地擺放物品、缺乏良好的時間管理能力）、討厭或逃避需要專注／持久靜態的事情（例如做功課、看報告）、經常遺失工作或活動所需的物件（例如錢包、鑰匙）、容易受外界刺激而分心（包括無關的想法或同事的交談聲）、容易忘記日常生活的事情（例如忘記聚會）。 過動爲主（hyperactive/ impulsive type）：經常在座位上敲動手指或䟴腳、在需要安坐的時候屢次離開座位（例如在工作期間經常離座去倒水）、經常會有坐不住的感覺、很難參與需要安靜或悠閑的活動、經常像被馬達驅使般處在活躍的狀態、説話太多、經常在問題尚未講完時衝口說出答案、難以等待或排隊、經常打斷或侵擾他人正在進行的活動（例如在交談中插嘴）。 混合型（combined type）：兩種皆有，是在ADHD患者中最常見類型。過半患者都是屬於混合型。

要被正式確診為ADHD，成年患者需要在專注力不足爲主或過動爲主的類型符合多於五個上述症狀，並且症狀需要持續多於六個月，以及到達不符合發展階段並對社會及學術／職業活動造成直接負面影響的程度。此外，有些症狀需要在十二歲前已經發生，並且在等於或多於兩個場景發生（例如在家、公司、和朋友一起等等）。同時，症狀必須已經阻礙或導致社交、學業、職業能力變差。除此以外，症狀也不能夠是在患上思覺失調時發生，而且症狀也不能以其他心理疾病（例如焦慮症、人格障礙等）解釋。

Photo Credit: Leo Brunvoll @ Flickr CC BY SA 2.0

ADHD的成因及數據

ADHD的成因跟一些其他心理疾病一樣，都跟基因遺傳有關（Thapar et. al, 2007）。有家庭研究發現，與未受影響的對照組親屬相比，受影響的指標個案的父母和兄弟姐妹的ADHD發生率更高（風險增加了兩倍到八倍）（Biederman, 2005）。一些雙胞胎研究亦表明，同卵雙胞胎對ADHD的同病率比異卵雙胞胎高得多（Thapar et. al, 1999）。

此外，有收養研究發現，與指標個案的養父母和沒有ADHD的對照組的父母相比，被收養者的親生父母的ADHD發病率更高（Sprich, 2000）。除了基因遺傳以外，亦有研究發現在懷孕期間吸煙或喝酒都有機會增加下一代的ADHD發病率（Pagnin, 2018）。

ADHD的治療方式

要治療成人ADHD，藥物是一個非常重要的治療因素。藥物治療是一個國際標準認證的治療方式，在精神科醫生的監督下，藥物治療大多安全，而且不會出現依賴或成癮的情況。話雖如此，藥物還是會有一定的副作用，例如失眠、緊張、心跳加速、影響食欲等等。

除此而外，心理輔導亦屬於ADHD的治療方式。通過輔導及認知行爲治療，患者能夠改善其時間管理及組織能力、學會減少衝動行爲及建立管理情緒的方法、改善與身邊人的關係等。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

關於ADHD的正面特徵

ADHD的患者雖然要面對專注力等等的困難，但他們也有不少正面特徵。雖然他們很難專注於沉悶枯燥或是重複性的工作，但是他們對於自己有興趣的事物可以極度專注（hyperfocus）（Brown, 2006; Conner, 1994; Ozel-Kizil et al., 2016）。例如當他們正在做他們感興趣的事情時，他們可以全神貫注於該事物幾個小時，而且都不會覺得疲累。與其説ADHD患者的專注力不足，倒不如説他們的專注力只是暫時被「借走」，放在他們覺得更值得專注的地方。許多患有ADHD的科學家、作家和藝術家都因此而取得了非常成功的職業生涯。

此外，大多ADHD的患者都很有創意，因此他們都喜歡從事藝術或創意產業。在一項研究中，研究人員詢問了一組患有ADHD和沒有ADHD的大學生他們更喜歡如何解決問題（White, 2010）。患有ADHD的人更喜歡提出新想法，而那些沒有ADHD的人更喜歡使用或發展現有的想法。患有ADHD的學生在某些學科領域的表現也會比沒有ADHD的學生優勝，包括藝術、創意寫作、科學發現和建築。

當然，以上關於ADHD的症狀及表現只供參考。如果你懷疑自己或身邊的人患上ADHD，不要猶豫去尋求專業人士的幫助。此外，即使你或身邊人確診ADHD，記得要多多諒解身邊人的行爲，也不要因自己是ADHD患者而感到羞恥，反而更應該加以善用ADHD的正面特徵。記住：每個人都是獨特的存在，上帝為你關了一道門，也會爲你打開一扇窗！

相關文獻：

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

Biederman, Joseph. (2005). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Selective Overview. Biological Psychiatry (1969), 57(11), 1215-1220.

Flippin, R. (2021, March 2). Hyperfocus: The ADHD Phenomenon of Intense Fixation. ADDitude. https://www.additudemag.com/understanding-adhd-hyperfocus/.

Hupfeld, Kathleen E, Abagis, Tessa R, & Shah, Priti. (2019). Living “in the zone”: Hyperfocus in adult ADHD. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 11(2), 191-208.

Mayo Foundation for Medical Education and Research. (2019, June 22). Adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/adult-adhd/diagnosis-treatment/drc-20350883.

Sprich, S., Biederman, J., Crawford, M. H., Mundy, E., & Faraone, S. V. (2000). Adoptive and biological families of children and adolescents with ADHD. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(11), 1432-1437.

Thapar, Anita, Cooper, Miriam, Jefferies, Rachel, & Stergiakouli, Evangelia. (2012). What causes attention deficit hyperactivity disorder? Archives of Disease in Childhood, 97(3), 260-265.

Thapar, Anita, Holmes, Jane, Poulton, Kay, & Harrington, Richard. (1999). Genetic basis of attention deficit and hyperactivity. British Journal of Psychiatry, 174(2), 105-111.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin