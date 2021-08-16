9月開學在即：北市線上、線下混合教學；新北實體上課；台南高雄、中彰投購置隔板

《聯合報》報導，教育部昨（15）天表示，為了因應開學，目前「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」草案已經送交指揮中心審查，如果通過，會提供給高中以下學校及幼兒園依循，以落實開學各項防疫準備工作。另外，也會補助政府以及學校購買相關防疫物資及用品，預計經費為3億444萬5500元。

至於是否會延後開學，教育部表示，由於現在已經有超過30萬名高中以下的老師接種公費疫苗，所以會以9月1日開學為目標，盡量不延期，同時也呼籲高中以下學校應以實體為主，線上教學為輔，不過，仍會尊重各縣市的作法。

因此，針對兩週後的開學，各縣市紛紛在這兩天提出應對措施。台北市教育局要求學生全程配戴口罩，教學希望走「線上、線下混合教學」的方式。新北市則規定，高中以下學校9月1日起實體上課，不過，如果有1例確診，班級停課14天。台南高雄也要求學生戴口罩、並補助學童購置隔板，在中午用餐時使用。中彰投也同樣編列購置隔板的預算因應開學。

台北市：避開直笛與籃球課、線上、線下混合教學

（中央社）高中職以下學校即將在9月1日開學，台北市教育局今天指出，原則上學生在校除用餐外須全程配戴口罩，將在8月18日及20日的校長會議中統整各校意見。

台北市教育局副局長陳素慧表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開學防疫指引將以中央規範原則為基礎，學生在校須全程配戴口罩，僅用餐時可以脫下，還要配合使用防疫隔板；開學典禮由各校自訂，以不群聚為原則。

陳素慧指出，開學後須先避免吹直笛等需要脫下口罩的課程，可改為影片欣賞等其它教學方式；體育課則依中央規範辦理，避免籃球等尚未開放的教學項目。

陳素慧表示，教育局將於8月18日的小學校長會議、8月20日的中學校長會議中統整各界開學指引意見，統整完畢後，預計於本週公布，以利各級學校安排開學規劃。

台北市副市長蔡炳坤日前指出，9月開學擬朝向「線上、線下混合教學」方向規劃。

不過，台北市教育局先後與校長協會、教師會及各學層學生家長會聯合會討論意見，並進行「台北市高級中等以下各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎學生居家、到校學習模式」意見調查，總計回收769份問卷後發現，親師生普遍多傾向回歸正常教學，因此，研擬採取實體開學為主。

新北市：9月1日起實體上課，1例確診全班停課14天

（中央社）新北市長侯友宜今天表示，高中以下學校9月1日實體上課，全程配戴口罩；教育局長張明文表示，若有1例確診，班級停課14天，若有2例確診，全校停課14天。

新北市長侯友宜下午主持COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情線上說明會時表示，9月1日開學以實體授課為原則，若有教職員工學生確診就改採線上授課，復課時可自主規劃分流授課。

張明文表示，9月1日實體上課是日前3次全國教育局處長會議的共識。

他表示，只要有一例確診，班級會停課14天，2例確診全校停課14天，校園內除了飲水用餐外，全程配戴口罩、游泳課暫停，校外人員不入校，校園場地暫不開放及租借。

他表示，新生訓練部分，原則上，校外人士都不入校。新北市特別提出學校有開學暖身週，也就是第一週對學生學業進行補救教學跟學習，加強學習輔助。第二個原則是整個學校的各種活動一律以線上為原則者。距開學還有2週的時間，新北市會做好萬全準備。

他強調，新北市幅員廣大，有都市及偏鄉，基本上，在防疫1和2級警戒下是採實體授課，3級警戒全國停課時，若有全區零確診個案的偏鄉學校或小校，並沒有停課的必要，只要經學校防疫小組的討論，仍可採取實體授課，以符合各級學校的需求。

Photo Credit: 中央社

台南高雄：入校全程戴口罩、購置用餐隔板

《自由時報》報導，台南市教育局長鄭新輝表示，會將校園防疫的重點在阻絕染疫風險於校外，因此如果維持2級警戒，入校後需要全程戴口罩。另外，中午用餐時間，也會確保每位學生都有專用的隔板。

高雄市教育局則表示，如果9月1日如期實體開學，會落實入校師生體溫量測，並全程佩戴口罩。另外，與台南市相同，也會補助各校經費，讓學生購置隔板，在中午用餐時使用。

中彰投採購隔板，防止用餐時間傳染

《聯合報》報導，針對開學後營養午餐時間的防疫問題，台中、彰化、南投則是提出採購個人隔板的方式來因應。南投縣縣長林明溱表示，會編列200萬元的預算。台中市教育局則表示，每名學生補助75元，將編列共2000萬元的預算。彰化縣縣府也將採購隔板，總經費為630萬元。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航