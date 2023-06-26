女子揭發13歲時曾遭高雄補習班王姓老師性侵持續3年，王婉諭：兒少性侵案法律追訴期應從成年開始算
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某位自稱曾是王老師學生發文表示，A女不實指控讓王老師幾十年來的努力認真教學全部都被摧毀，呼籲曾經被老師教過的學生出來幫老師加油，目前也靜待調查，相信會還給老師一個清白。
6月20日，網路一名A女爆料，自己13歲時遭到補習班王姓老師強吻、性騷、性侵持續3年，目前該名狼師仍在高雄教書。A女表示，老師特別照顧她，除了十指交扣等性騷舉動外，還被老師載到汽車旅館性侵。由於當時A女並沒有公開老師和補習班的姓名，因此引發諸多揣測。
A女今（26）日在立委王婉諭和律師陳孟秀的陪同下召開記者會，揭露加害人為高雄市智冠文理補習班負責人王冠智（王冠睿），主要招收高雄市前鎮區籬仔內、崗山仔地區的瑞豐、瑞祥、英明國中、鳳山五甲地區的鳳甲、五甲、鳳西國中等學生。該補習班目前被高雄市教育局要求停業接受行政調查。不過由於法律的追訴期已經超過20年，今天王婉諭也表示，兒少性侵案的受害者需要花很長時間才可能說出口，應該把追訴期改為從成年起算。
揭發後老師打給家長強調當年是「過度關心」
A女今天也表示，其實自己在6月20發文前一天，曾私訊補習班詢問對方有沒有什麼想的話；沒想到加害者不願在訊息回應，甚至打聽自己的電話並且打電話給她父母，在電話中否認到底並不斷強調「當年是『過度關心』」。因此她決定站出來揭露事實。
A女也說，發文後接獲非常多家長私訊，害怕自己的孩子也遭遇相同對待，更怕忽視了孩子的困境。就連她的父母數年前知道此事時也非常自責。她希望家長們不要自責，因為台灣過往的社會環境與文化，讓受害者不敢說話；希望從現在開始，家長多與孩子溝通，同理及陪伴孩子，讓他們在自己意願下說出困境，必要時也尋求資源協助。並且加強性別教育與性教育，教導孩子們如何保護自己，也尊重他人的身體界線。
A女表示，目前此事已經進入司法檢察端與教育行政端兩方同步偵辦，其他更多細節會留待至高雄地檢署回應及說明。高市府教育局也已經要求業者暫停營業以配合調查。無論相較於先前國中小狼師的狀況，「補習班」更是個灰色地帶，希望主管機關能做更系統性的盤點調查，保護仍然在發生的潛在的被害者。她也呼籲鼓勵更多潛在的受害者，請私訊或電話聯絡她。
法律追訴期已過，立委建議「從成年起算」
王婉諭委員說明，根據監察院「政府對防範兒少性侵案件執行成效」調查報告， 76％的加害者，都是與受害學生、兒童明顯權勢不對等的老師、教練或長官，他們有規劃、有目的地利用自身權勢，獲取學生的信任，這導致兒少在事發後陷入混亂感，感到孤立無援，擔心說了也沒人會相信。
目前《刑法》規定性侵不滿14歲兒少的追訴期是20年，但根據澳洲的皇家兒童性侵調查發現，倖存者平均花23.9年才有辦法第一次對外揭露自己小時候性侵的經歷，也可以看出當受害者「準備好可以說」的時候，往往已經超過刑法上的追訴期，應該考量兒少性侵的特殊性，將追訴期從成年後起算；她會提出相關修法提案。
目前強制猥褻、強制性交和《兒童及少年性剝削防制條例》的偷拍性影像，追訴期都是20年。《刑法》第222條的「強制性交罪」規定，性侵未滿14歲男女，處7年以上有期徒刑；第224之1條的「強制猥褻罪」也規定，對未滿14歲男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願方法猥褻者，處3年以上、10年以下有期徒刑。依照現行刑法第80條規定，犯最重本刑為3年以上、10年以下有期徒刑者，追訴權都是20年。
人本教育基金會主任秘書陳志遠表示，雖本案非屬校園性平事件，高雄市教育局應依《補習及進修教育法》規定對進行調查，且因事件性質與校園性侵相近，市府仍可借重所設性平會的專業委託調查，並應針對該補習班老師曾授課班級的學生資料，進行擴大調查。
陳志遠說明，學校或補習班的師對生性暴力事件，絕大多數的加害者會一再使用相同手法，如果未被揭露阻止，將會持續多年，造成多人受害，請教育部研議修正相關法規，讓類似案件的擴大調查，成為正式調查制度的一部分。
高雄市教育局表示，第一時間已主動將現有相關事證移請高雄地檢署偵辦，由社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。同時將依《補習及進修教育法》第9條第6項第2項規定啟動行政調查；若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。
補習班暫時停業，卻轉發其他學生的「護航老師文」
被指控的冠智文理補習班，則在21日在臉書貼出聲明嚴正否認相關指控，強調補習班教師絕無網路文章所指控之行為。並表示透過網路毀壞一個人的名譽很容易，但要重新修補受損的名譽卻極其困難，補習班會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。另外聲明還指出，為了遏止無端不實的傷害，將截圖相關留言委託律師進行法律上的追究。
補習班也轉貼某位自稱也曾經是王老師學生的發文，該發文者蘇小姐表示，自己國中也是在這間補習班補習，強調王老師個性大方、待人誠懇，時常請學生吃東西鼓勵成績進步的學生， 甚至這幾年還帶學生們出國旅遊獎勵大家達成考試目標。
蘇小姐說，王老師教學誠心且認真，就算是到半夜12點也會願意留下來輔導還有問題的學生，有時候還犧牲自己的假日讓學生來補習班讀書；針對A女的指控，蘇小姐也說，王老師從來不曾拉下鐵門或是將學生單獨帶入教室輔導，每遇到獨處情況一定都是把學生帶到櫃檯，大門敞開，就是為了避免像今天這樣的指控。
蘇小姐表示，不實的指控讓王老師幾十年來的努力認真全部都被摧毀，呼籲曾經被老師教過的學生出來幫老師加油，目前也靜待調查，相信會還給老師一個清白。
不過對此A女表示，對方發出的扭曲事實洗風向文字，早已被當初也在補習班的同校學生以及主動查證的善心網友們打臉，接下來也已經有更多人願意站出來在司法下作證。老師在教學上的認真和成效，或許不容抹滅但是老師對當年年僅13歲的自己做的事情也千真萬確。功、過是獨立的。
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核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。