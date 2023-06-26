女子揭發13歲時曾遭高雄補習班王姓老師性侵持續3年，王婉諭：兒少性侵案法律追訴期應從成年開始算

6月20日，網路一名A女爆料，自己13歲時遭到補習班王姓老師強吻、性騷、性侵持續3年，目前該名狼師仍在高雄教書。A女表示，老師特別照顧她，除了十指交扣等性騷舉動外，還被老師載到汽車旅館性侵。由於當時A女並沒有公開老師和補習班的姓名，因此引發諸多揣測。

A女今（26）日在立委王婉諭和律師陳孟秀的陪同下召開記者會，揭露加害人為高雄市智冠文理補習班負責人王冠智（王冠睿），主要招收高雄市前鎮區籬仔內、崗山仔地區的瑞豐、瑞祥、英明國中、鳳山五甲地區的鳳甲、五甲、鳳西國中等學生。該補習班目前被高雄市教育局要求停業接受行政調查。不過由於法律的追訴期已經超過20年，今天王婉諭也表示，兒少性侵案的受害者需要花很長時間才可能說出口，應該把追訴期改為從成年起算。

揭發後老師打給家長強調當年是「過度關心」

A女今天也表示，其實自己在6月20發文前一天，曾私訊補習班詢問對方有沒有什麼想的話；沒想到加害者不願在訊息回應，甚至打聽自己的電話並且打電話給她父母，在電話中否認到底並不斷強調「當年是『過度關心』」。因此她決定站出來揭露事實。

A女也說，發文後接獲非常多家長私訊，害怕自己的孩子也遭遇相同對待，更怕忽視了孩子的困境。就連她的父母數年前知道此事時也非常自責。她希望家長們不要自責，因為台灣過往的社會環境與文化，讓受害者不敢說話；希望從現在開始，家長多與孩子溝通，同理及陪伴孩子，讓他們在自己意願下說出困境，必要時也尋求資源協助。並且加強性別教育與性教育，教導孩子們如何保護自己，也尊重他人的身體界線。

A女表示，目前此事已經進入司法檢察端與教育行政端兩方同步偵辦，其他更多細節會留待至高雄地檢署回應及說明。高市府教育局也已經要求業者暫停營業以配合調查。無論相較於先前國中小狼師的狀況，「補習班」更是個灰色地帶，希望主管機關能做更系統性的盤點調查，保護仍然在發生的潛在的被害者。她也呼籲鼓勵更多潛在的受害者，請私訊或電話聯絡她。

法律追訴期已過，立委建議「從成年起算」

王婉諭委員說明，根據監察院「政府對防範兒少性侵案件執行成效」調查報告， 76％的加害者，都是與受害學生、兒童明顯權勢不對等的老師、教練或長官，他們有規劃、有目的地利用自身權勢，獲取學生的信任，這導致兒少在事發後陷入混亂感，感到孤立無援，擔心說了也沒人會相信。

目前《刑法》規定性侵不滿14歲兒少的追訴期是20年，但根據澳洲的皇家兒童性侵調查發現，倖存者平均花23.9年才有辦法第一次對外揭露自己小時候性侵的經歷，也可以看出當受害者「準備好可以說」的時候，往往已經超過刑法上的追訴期，應該考量兒少性侵的特殊性，將追訴期從成年後起算；她會提出相關修法提案。

目前強制猥褻、強制性交和《兒童及少年性剝削防制條例》的偷拍性影像，追訴期都是20年。《刑法》第222條的「強制性交罪」規定，性侵未滿14歲男女，處7年以上有期徒刑；第224之1條的「強制猥褻罪」也規定，對未滿14歲男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願方法猥褻者，處3年以上、10年以下有期徒刑。依照現行刑法第80條規定，犯最重本刑為3年以上、10年以下有期徒刑者，追訴權都是20年。

人本教育基金會主任秘書陳志遠表示，雖本案非屬校園性平事件，高雄市教育局應依《補習及進修教育法》規定對進行調查，且因事件性質與校園性侵相近，市府仍可借重所設性平會的專業委託調查，並應針對該補習班老師曾授課班級的學生資料，進行擴大調查。

陳志遠說明，學校或補習班的師對生性暴力事件，絕大多數的加害者會一再使用相同手法，如果未被揭露阻止，將會持續多年，造成多人受害，請教育部研議修正相關法規，讓類似案件的擴大調查，成為正式調查制度的一部分。

高雄市教育局表示，第一時間已主動將現有相關事證移請高雄地檢署偵辦，由社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。同時將依《補習及進修教育法》第9條第6項第2項規定啟動行政調查；若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。

補習班暫時停業，卻轉發其他學生的「護航老師文」

被指控的冠智文理補習班，則在21日在臉書貼出聲明嚴正否認相關指控，強調補習班教師絕無網路文章所指控之行為。並表示透過網路毀壞一個人的名譽很容易，但要重新修補受損的名譽卻極其困難，補習班會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。另外聲明還指出，為了遏止無端不實的傷害，將截圖相關留言委託律師進行法律上的追究。

補習班也轉貼某位自稱也曾經是王老師學生的發文，該發文者蘇小姐表示，自己國中也是在這間補習班補習，強調王老師個性大方、待人誠懇，時常請學生吃東西鼓勵成績進步的學生， 甚至這幾年還帶學生們出國旅遊獎勵大家達成考試目標。

蘇小姐說，王老師教學誠心且認真，就算是到半夜12點也會願意留下來輔導還有問題的學生，有時候還犧牲自己的假日讓學生來補習班讀書；針對A女的指控，蘇小姐也說，王老師從來不曾拉下鐵門或是將學生單獨帶入教室輔導，每遇到獨處情況一定都是把學生帶到櫃檯，大門敞開，就是為了避免像今天這樣的指控。

蘇小姐表示，不實的指控讓王老師幾十年來的努力認真全部都被摧毀，呼籲曾經被老師教過的學生出來幫老師加油，目前也靜待調查，相信會還給老師一個清白。

不過對此A女表示，對方發出的扭曲事實洗風向文字，早已被當初也在補習班的同校學生以及主動查證的善心網友們打臉，接下來也已經有更多人願意站出來在司法下作證。老師在教學上的認真和成效，或許不容抹滅但是老師對當年年僅13歲的自己做的事情也千真萬確。功、過是獨立的。

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核稿編輯：翁世航