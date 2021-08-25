《懂權力，在每個角色上發光》：史丹佛大學監獄研究中，守衛以三種截然不同的方式使用「權力」

文：黛博拉．葛倫費德（Deborah Gruenfeld）

有一年，為了激發學生針對組織角色的影響進行討論，我決定播放影片，讓學生看看史丹佛大學菲利普．津巴多（Philip Zimbardo）教授於一九七一年進行的監獄實驗。這個知名實驗研究權力的心理影響。當時，簽署參與實驗的大學生在史丹佛大學心理系大樓地下室的模擬監獄，被隨機分配扮演囚犯或守衛的角色，而津巴多（扮演監獄長）和他的研究助理則留心觀察維期兩週的實驗。

這項實驗的一些結果眾所周知。近年來，「守衛」造成的心理折磨被拿來跟阿布格萊布監獄（Abu Ghraib）虐待伊拉克戰俘相提並論。史丹佛大學監獄實驗出現虐囚後，因為事態變得如此醜陋，實驗只進行六天就被取消。在課堂上播放剪輯影片前，我請都擔任過經理人的學生們假設自己就是參與這場實驗的學生，想像自己被分配擔任監獄守衛的工作，而且隔天就要上班。我問他們：「這時，你心裡會怎麼想？」

我不記得自己希望他們說什麼，但我認為無論他們說什麼，都能提供一個有趣的窗口，討論權力如何讓普通人變成施虐者。他們沉默片刻。

其中一個人終於承認：「我會感到害怕。」

「害怕什麼？」我問，也許他誤解了這個練習。「你有權力啊。」

然後其他人開始七嘴八舌。他們想把工作做好，但無法確定自己能否做到。他們應該讓一切都在控制中，但不允許使用暴力。囚犯不會對此安排感到滿意；如果他們拒絕遵守，該怎麼辦？守衛除了正式的頭銜外，沒有其他真正的權力，他們擔心囚犯會識破這一點。如他們所料，身為監獄守衛的他們，真的顯現出害怕被人看穿的神情。實質上，他們有表現焦慮，他們說這種焦慮讓他們緊張不安。

傳奇的創業投資人暨網際網路初期瀏覽器網景（Netscape）創辦人馬克．安德里森（Marc Andreessen）提出一項知名觀點。他說，擔任新創公司負責人其實只有兩個反應：興奮和害怕。喜歡玩雲宵飛車的人都會告訴你，這兩種感受很難區別。

幾十年來，史丹佛大學監獄研究一直是人們如何被權慾薰心導致行為失當的經典範例，也被認為是掌權者以虐待無權者為樂這種典型反應的「證明」。但是，當我要求學生想像自己在實驗中擔任監獄守衛時，我並沒有看到他們出現這種心態。他們最先想到的反而是恐懼。

恐懼權力的三種表現方式

一般認為，史丹佛大學監獄實驗的守衛天生就很殘暴，甚至是虐待狂。沒錯，有些守衛確實藉由想盡辦法貶低囚犯，來應付本身承受的壓力，比如言語辱罵囚犯，拿走囚犯的床墊，讓他們睡在硬梆梆的水泥上，或是把囚犯關進「禁閉室」。這些行為被廣為公開。但是，史丹佛大學監獄研究比較不為人所知的是，並不是所有守衛都用這種方式回應恐懼產生的壓力。實際上，根據研究報告，守衛以三種截然不同的方式使用權力，而且這三種方式的使用人數都一樣。

攻擊。史丹佛大學監獄實驗後續幾年，那些虐待「囚犯」的守衛在接受採訪時，都異口同聲地表示，他們並不喜歡傷害別人，而是想要把工作做好。在最近一次採訪中，一位參與者回憶說，他想做到津巴多想要的結果：展現權力會導致虐待。這些守衛高姿態展現權力，不斷使壞，確保囚犯感到無助至極，這樣他們就能按照指示掌控一切。但他們的動機是渴望獲得研究人員的肯定，並向同儕證明，他們在被要求做到的事情上表現「最優異」，也就是不要無端脅迫和傷害他人。他們希望自己把角色扮演得最好，所以他們什麼事情都做得出來。

按部就班。雖然有些守衛做得「超出」期望，向實驗者「炫耀」他們如何好好控管囚犯，但有些守衛只是設法符合期望（而不是渴望表現優異）。他們試圖絲毫不差地遵循規則，並按照要求去做，不多也不少。這些守衛公正不阿，他們非常盡職。研究人員形容他們既堅定又公平。他們將表現良好定義為「正確地」做好工作。

跟那些承擔個人風險、想要展現創意和主動性的人相反，這些誠實公平的人厭惡風險。他們比較不在乎「做得很棒」，而在乎將事情做到一絲不茍。他們扮演守衛時，放棄自己的權力，只是聽命行事。

撫慰。史丹佛大學監獄研究中，還有另一批守衛的行為尚未受到廣泛的討論。他們沒有使壞或公正不阿，他們選擇善待囚犯。他們試圖藉由幫忙囚犯和給予囚犯特殊待遇，來安慰囚犯並跟囚犯做朋友。他們想讓囚犯「吃得飽待得開心」，好讓囚犯喜歡他們，而不會造反。

在史丹佛大學監獄研究中，這三類守衛對表現焦慮的反應，與我們在其他針對權力和領導所做的研究中看到的一樣。有些人高姿態表現自己的權力，有些人放低姿態弱化自己的權力，還有些人公正不阿地行使權力。但這些反應都是在扮演位高權重者時，應付表現焦慮的不同方式。

在人生中，個人發展更上一層樓卻感到害怕，讓人無法理解。但眾所周知的是，權力最大的諷刺就是，我們追求領導角色，好讓自己在工作中更有安全感，更能掌控一切，結果卻很可笑：就在我們獲得權力的那一刻，我們意識到其實我們無法控制什麼。

書籍介紹

本文摘錄自《懂權力，在每個角色上發光：史丹佛MBA爆棚選修課，擊敗沒安全感、霸凌，讓自己被需要就能自信發揮影響力》，商業周刊出版

作者：黛博拉．葛倫費德（Deborah Gruenfeld）

譯者：陳琇玲

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本書特色

1. 強調結合社會心理學，巧用「演員思維」展現你自己

真正有實力、有權力的人，往往表現更為有親和力、平易近人。日常生活中何時該用或不該用到權力，本書提供非常豐富的情境、案例研究，幫助你更自在地運用權力，展現你的力量。

2. 運用權力使人受益，利他就是利己

地位、職權、階級、名望，都不算是權力憑恃的根源，權力是關於如何「照顧你關心的人」。當你承擔相應的責任，有建設性地滿足他人對你的需求，自然而然掌握權力。

3. 當你感到無能為力，其實你還擁有力量

不要看輕你擁有的權力，面對霸凌、騷擾、權力濫用的惡行，你的反擊可以表現得更有力量。

4. 權力的肢體語言比開口說話更有效

透過注意我們的措詞用語，可以有效地展現權力，然而權力的非口語肢體動作，有時可能比口語主張更有效。策略性地透過手勢、眼神或是身體，表現強大氣場，助你實現意圖。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航