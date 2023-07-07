婦女團體成立MeToo律師後援團，助被害人免受訴訟的二度傷害，並開設「雇主諮詢專線」

台灣「MeToo」運動持續，許多案件也因為加害者和被害者提告進入司法程序，多個婦女團體今（7）日舉行記者會宣布成立律師後援團，將免費提供被害人法律協助，讓被害人免於遭受訴訟的二度傷害。此外也宣布開設「雇主諮詢專線」，協助雇主媒合專業講師與律師，進行性騷教育訓練及申訴調查。

婦團：讓律師團做被害人的後盾

台灣婦女團體全國聯合會、勵馨基金會、婦女新知基金會、高雄市婦女新知協會等婦女團體，結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會的力量，組成律師後援團，將免費協助因「MeToo」事件而被告的控訴人，目前已有40多名律師加入後援團行列。

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯表示，隨著事件不斷爆發，有些強勢的騷擾者、被控訴者，反而要以誹謗或者是妨害名譽的方式，以法律的威脅來回擊，所以看到這些勇敢站出來的申訴人，其實要面對可能的法律威脅；這不只是身心的威脅，而且可能是場時間很漫長的、而且很花錢的訴訟。

律師團律師潘天慶表示，以訟止爭的手段是有可能打壓#MeToo運動，尤其在權力地位不對等的情況下，雖然被指控的人確實都有訴訟的保障名譽的權力，但尺度需要拿捏好，而不是把訴訟當成武器，拉抬自己的聲量，並說要把被害人「告到底」，提出高額賠償金，讓更多受害者擔心要面臨的訴訟成本與壓力，而不敢將被騷擾情況講出來。

高雄市婦女新知協會理事長杜海容表示，「以訟止爭」是這波MeToo運動「最不好的示範」，對當事人也造成龐大精神與經濟壓力。高雄婦女新知提供在地免費法律諮詢近20年，MeToo浪潮開啟後，關於性騷擾、性侵害案件諮詢數量均有明顯增長。因此高雄新知共同發起這次活動，並邀請至少10位高雄在地律師加入，將聲援受害者的力量能延伸到南台灣。目前北、中、南區都有在地組織及律師群可提供後援，未來也將視民眾需求，擴大提供法律諮詢量能。

婦團今天也公布「控訴人後援專線」（02）8911-5595，將免費協助因MeToo事件被告的被害者。過去體制有很多問題，現在由民間團體做被害人最強而有力的後盾。

婦團：諮詢電話暴增十倍

勵馨基金會執行長王玥好指出，過去1個月平均約3至4件的性騷擾諮詢，但6月提供服務諮詢專線後，這個月接到的諮詢電話是已有30多件、數量增加逾10倍。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，法律規範與申訴制度都存在，但根據勞動部調查，直到去年仍有近8成遭遇過性騷的女性受雇者未提出申訴，根據基金會多年觀察，這與雇主或負責人的相關知能及敏感度不足有關。因此，婦團也特別開設「雇主諮詢專線」，呼籲雇主聯繫婦團，媒合專業講師、律師，進行教育訓練及申訴調查，她也呼籲政府積極投入資源，不但要性騷擾零容忍，更要性騷擾自始不發生。

前立委尤美女說，台灣在20年前曾爆發第一波MeToo運動，當時叫做「小紅帽運動」，發起了反性騷擾大遊行，但20年後這波MeToo仍如火如荼，主要是法律制度沒被認真對待，許多企業連最基本的性平教育訓練都沒有，政府也沒有確實督促。這次組成律師團，是為了協助承擔法律風險的被害者，不希望勇敢發聲還遭受訴訟纏身，更重要的是，不只提供後援，前端的性騷擾行為也不該再發生。呼籲企業落實ESG社會責任，可透過婦團諮詢專線，媒合專家對企業內部進行性平規範與文化改造。

此外，有鑑於性別事件發生後才善後處理的不足，婦團也宣布開設「雇主諮詢專線」（02）2388-3619，呼籲雇主聯繫婦團，將媒合專業講師、律師協助建構無騷擾的職場環境。

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核稿編輯：翁世航