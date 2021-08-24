《財富之王》：你得在制定計畫時小心翼翼，在執行時大膽行事

文：P.T.巴納姆（P.T. Barnum）

你只能靠自己

「你所能做的最重要的投資，就是你自己。」——巴菲特 「不懈的努力不是力量或智慧，而是打開自己潛能的鑰匙。」——邱吉爾

一個雇主的眼睛，往往比一打雇員的雙手還有價值。

就事物的本質來看，職務的代理人無法像雇主本身對自己那樣忠實。有很多雇主常常都會想到，他們最優秀的員工曾忽略了某一些重要問題，而這些事，自然無法逃出他們身為業主的法眼。除非了解自己的事業，否則一個人沒有「期待自己的事業會成功」的權力；而除非靠著努力、經驗去學習，不然也沒人能徹底了解自己的事業。

或許有個人當了製造商。他必須親自去了解他自己的生意細節，他每天都會學到一些新東西，然後他會發現，自己幾乎每天都會犯錯。正是這些錯誤幫助他累積更多經驗——前提是他有意識到錯誤。他將會像個北方商人一樣，曾經在採購時被欺騙，買到爛貨。然後他說：「好吧，我每天都能獲得一些資訊。我以後再也不會被這種方法騙了。」一個人於是能買到自身經驗，當然，沒有太高的代價是最好的情況。

我認為每個人都應該要跟法國博物學家居維葉（Cuvier）一樣，透徹了解自己的事業。這個人非常精通自然史的相關研究，可能你帶給他一塊骨頭，甚至是他從未見過的生物的部分骨骼，他就有辦法透過類推論證，繪製出這個骨骼所屬生物的圖像。

有一次，他的學生試圖要欺騙他，隨便拿了一張他們的牛皮捲起來，然後放在教授的桌子下假裝是新標本。當這位哲人走進教室，有學生問他這個標本是什麼動物。突然間，這隻傳說中象徵邪惡的偶蹄動物彷彿開口說話了：「我是惡魔，現在就要把你吃掉。」正是居維葉的天性使然，他非常渴望把這個物種分類，全心全意檢查眼前之物，然後說：「是偶蹄類，代表撒旦的誘惑。草食性！其他的無法確認。」

他知道偶蹄動物必須以草、穀物，或是其他植物維生，且不傾向於肉食，無論是死的還是活的。也因此，他認為自己的回答非常安全。我們為了確保成功，擁有對自身事業的全盤知識，絕對是必要條件。

傳奇富豪羅斯柴爾德說過一句格言：「要謹慎而且大膽。」這句話乍看之下很矛盾，但並非如此，且大智慧就在這句至理名言中。事實上，這句話是我另一句話的精簡版本。我曾經說過：「你得在制定計畫時小心翼翼，在執行時大膽行事。」

如果一個人只有謹慎，永遠不敢抓住機會並邁向成功——或者如果一個人只有膽大，幾乎是做事魯莽，那最終也都會注定失敗。有人可能在一次操作上，不停「變化」，並在投機的股票市場中賺了五萬到十萬美元。但如果他只是大膽而不謹慎，那次不過就是個機會，而他將在明天失去他今天所得到的東西。為了確保成功，你必須既謹慎又大膽。

羅斯柴爾德家族還有另一句格言：「絕對不要跟一個不幸的人、或者地方扯上任何關係。」換句話說，就是絕對不要跟一個不可能成功的人、或者地方扯上任何關係。因為，就算眼前這個人看起來非常真誠且睿智，但他經過不斷嘗試卻總是以失敗收場，這就表示，其中必然有某一些你尚未發現、卻一定存在的錯誤與缺點。

天底下沒有單憑運氣就能成就的事。沒有人會在一大早出門就在街上撿到一個裝滿金幣的錢包，隔天早上出門又來一個，再隔天也是，然後日復一日。永遠不會有這種事。那個人的一生中也許會碰上一兩次，但這僅僅是因為運氣作祟。失去其實就跟撿到一樣容易。「類似的成因會產生類似的影響。」如果一個人成功是因為妥當的方法，那「運氣」就不會是他的阻礙。

如果一個人沒有成功，雖然他自己可能、或許完全沒有意識到，但背後一定有原因存在。

相關書摘 ▶《財富之王》：讓一個人太容易拿到錢，會誘使他做出危險的投機行為

書籍介紹

本文摘錄自《財富之王【繁中唯一譯本】：大娛樂家P.T.巴納姆的人生增值術》，出版

作者：P.T.巴納姆（P.T. Barnum）

譯者：威治

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在銀光幕前，他是大娛樂家。在歷史上，他是走在世界前端的曠世奇才。巴納姆創造出無數神話，《時人雜誌》將他譽為二十世紀最具影響力的人物之一，而全球最大財經頻道CNBC甚至形容「鋼鐵人馬斯克就是現代巴納姆」。



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《財富之王》收錄了現代社會中最重要、卻最容易被忽略的財商思維。巴納姆曾說：「人生重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。」他從售票小弟一路到世界名人，建立史上最龐大的娛樂帝國。本書談的是巴納姆寫下商業奇蹟、白手起家的致富心法。商學院學生、企業家、投資人、行銷公關……所有人都想從他身上找到成功的祕密。無論在順境或是逆勢，這些法則將帶你站上對的位置，掌握「富有」的基本規律，改變人生從觀念開始！

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬