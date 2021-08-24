《財富之王》：讓一個人太容易拿到錢，會誘使他做出危險的投機行為

文：P.T.巴納姆（P.T. Barnum）

借人錢的可怕習慣

「借錢，會讓你人財兩空。」——莎士比亞 「在別人的票據上簽字，為他的債務負責，非常不明智。」——《聖經》

我認為，在沒有取得良好保證的情況下，任何人都不該替人作保或抵押，就算對方是你的父親或兄弟姊妹，這種行為也可能比你所能承受的「損失」或「意外」要嚴重許多。假設現在有一個人，他身價兩萬美元，正在搞一個蓬勃發展的商業或製造業貿易。而你已經退休了，靠著你的老本過活。

有天那個人跑來告訴你：「你知道我身價有兩萬美元，而且沒欠一毛錢。如果我現在有五千美元的現金，那我就能買進一大批貨，幾個月內，我就可以把我的錢翻倍。你願意幫我手上這筆五千元的借條作保嗎？」

你心想，他有兩萬元身價，幫他的借條作保沒什麼風險。你想給他一點方便，於是就在沒有抵押物的預防措施下，把你的名字借給他。沒過多久，他把那張由你背書的借條亮給你看，確認那已經作廢了，然後告訴你，「他靠著這次操作賺到了預期的獲利。」這可能是實話。你心想自己做了一件好事，而這個想法讓你十分開心。之後同樣的事情一再發生，你也一直替他作保。你的腦中已經烙印了這種印象，以為在沒有保障的情況下，幫對方的借條作保是非常安全的。

問題就在於，那個人太容易拿到錢了。他只要把你作保的借條拿去銀行貼現就能拿走現金。在那個當下，他完全不費吹灰之力就能拿到錢，沒有絲毫不便。現在我們來看看結果如何。

他發現在他的事業之外有一個投機的機會。這個短期投資只需要一萬美元。而且在銀行還款期限到期之前，就能把資金收回。他接著把寫上一萬美元的借條放在你面前。你反射性地簽下了你的大名，相信你這位朋友十分可靠、值得信賴，並將替他作保這件事看成「理所當然」的家常便飯。

不幸的是，這一筆投機交易並沒有一如預期地迅速成功，而且為了清償上一張借條，他在到期之前必須準備另一張一萬美元的借條來折現。

在借條到期之前，這一筆投機交易已經確定完全失敗，並把錢都賠光了。這個投資失敗的人，是否會告訴幫他作保的朋友，自己已經把一半的財產都賠掉了？不可能。他甚至根本不會提到他有做過這一次投資。但他對這種事越感興奮，「投機魂」已經將他的心神佔據。他看見其他人都靠著這種方式發大財（因為我們很少會聽見失敗案例），然後，他跟其他投機者如出一轍，「想從賠錢的地方把錢找回來」。所以他又試了一遍。

「給借條作保」已經變成了你的某種慢性病，他每一次賠錢之後，無論想借多少錢都可以拿到你的簽名。最後你發現，你的朋友把他跟你所有的財產全都賠個精光。你很錯愕也很悲傷，深受打擊，然後說「這件事情很難熬，我的朋友把我給毀了。」不過，你應該再順便補充一句，「我也把他給毀了」。如果你事先告訴他：「我會給你方便，但如果沒有足夠的抵押品，我絕對不會替你作保。」如此一來，他就不可能會打腫臉充胖子，絕對不會被他原本合法生意之外的事情給誘惑。

無論何時，讓一個人太容易得到金錢是一件非常危險的事。撇開其他問題不談，這筆錢會誘使他們做出危險的投機行為。在《聖經》中，所羅門曾經中肯地描述：「凡不作保，必享安穩。」

將要開始事業的年輕人也是如此，讓他們透過賺錢的過程來了解金錢的價值。當他確實了解其價值，可以稍稍助他一臂之力，幫助他開展事業，但請牢記，如果一開始賺錢的工具太好，那通常難以成功。你必須千錘百鍊，然後做些犧牲，經過慘痛教訓得來自己的第一桶金，那你才能領會到這筆錢的價值。

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書籍介紹

本文摘錄自《財富之王【繁中唯一譯本】：大娛樂家P.T.巴納姆的人生增值術》，出版

作者：P.T.巴納姆（P.T. Barnum）

譯者：威治

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在銀光幕前，他是大娛樂家。在歷史上，他是走在世界前端的曠世奇才。巴納姆創造出無數神話，《時人雜誌》將他譽為二十世紀最具影響力的人物之一，而全球最大財經頻道CNBC甚至形容「鋼鐵人馬斯克就是現代巴納姆」。



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《財富之王》收錄了現代社會中最重要、卻最容易被忽略的財商思維。巴納姆曾說：「人生重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。」他從售票小弟一路到世界名人，建立史上最龐大的娛樂帝國。本書談的是巴納姆寫下商業奇蹟、白手起家的致富心法。商學院學生、企業家、投資人、行銷公關……所有人都想從他身上找到成功的祕密。無論在順境或是逆勢，這些法則將帶你站上對的位置，掌握「富有」的基本規律，改變人生從觀念開始！

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：王祖鵬