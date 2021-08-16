2021/08/16,
財經

受惠疫苗載運商機，華航冷鏈物流量暴增220％，貨運排名躍升全球第五

受惠疫苗載運商機，華航冷鏈物流量暴增220％，貨運排名躍升全球第五
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

由於全球疫情持續延燒，疫苗成為各國重要的戰略物資，而華航隨全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年1至7月華航承載之溫控櫃數量，較去年同期大增220%，全球排名大幅躍升至第5大。

隨著國內疫情爆發，疫苗成為拯救國人的唯一解方，華航表示已發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢，以多年貨物專業運送經驗，多次承接台灣自購疫苗載運任務，亦成功爭取到轉口疫苗商機，近期順利完成多次新冠疫苗轉口運送；並隨全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年1至7月華航承載之溫控櫃數量，較去年同期大增220%，國際航空貨運量全球排名躍升至第五，且後勢載貨量也將持續攀高。

華航是台灣首獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證公司

由於輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）兩家廠商的疫苗，皆要求絕對低溫運送與保存。例如：Pfizer必須在攝氏零下70度低溫保存的條件，而莫德納則是要求攝氏零下20度，直到受到Pfizer疫苗被核准放寬，可以在一般冰箱攝氏2至8度條件下儲存1個月，這才減輕國際物流業者運輸的壓力。

全球貨運公司DHL表示，除了溫度控制和定位追蹤以外，一台寬體大型飛機僅能載一頓重的冷藏隔熱容器，且運送中乾冰會變成氣體，取代機槍中的氧氣，這也限縮了業者運輸的能力。

《經濟日報》報導，各大國際航空皆虎視眈眈，將搶奪空運市場大餅。其中大韓航空表示，為了搶賺空運疫苗商機，甚至與控溫儲存設備的製造商進行長期簽約，確保未來能夠負荷廣大的運輸量。

而華航早已替航空貨運做足準備，新聞稿中指出目前是全球航空貨運主力業者，也是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司，貨運團隊受到國際肯定。今年多次自盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、泰國曼谷、美國孟菲斯等地，運回台灣所需的莫德納及AZ疫苗。

華航強調，公司發揮綿密航網的優勢，協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地，完成多次疫苗轉口至亞洲國家的運送，在國際疫苗配送上扮演樞紐角色，執行全球新冠疫苗運輸的重要工作。

而華航日前公布今（2021）年上半年財報，受惠航空貨運業績，第2季營收為293.72億元，年增率11.61%。但是子公司台灣虎航、空廚等還是受到疫情拖累下持續虧損。

華航仍必須力拚虧損縮小，單季稅後虧損為3.42億元，每股淨損0.06元；今年上半年度合併營收572億元，稅後虧損淨損13.62億元；每股稅後虧損0.25元。

華航貨運排名躍升至全球第五大

華航指出，公司於國際航空貨運維持領先地位，承載貨運量持續成長，根據國際航空運輸協會（IATA）統計資料。華航2020年承運155萬噸貨物，較2019年成長12.8%，國際航空載貨量大增，全球排名大幅躍升至第五大。

在國際酬載貨物延噸公里（FRTK）方面，華航2020年載貨量6317百萬延噸公里，較前一年成長18.4 %，全球排名第10，貨量增長幅度也是前十大業者之最。

華航強調，將引進全新3架777F貨機，加上原有18架747F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力。華航客貨運航網遍及全球，飛航歐洲、北美、亞洲、紐澳等主要城市，全球相關場站員工及代理商都定期接受溫控貨物操作等訓練。

華航表示，貨運人員將確保每一段運送流程順暢銜接，為特定疫苗或藥品提供穩定、安全的溫度環境，監控冷鏈運送每個階段醫藥品所需維持的溫度，並嚴格執行溫控貨櫃採最後裝載、優先卸載及進倉，航程期間貨艙全程溫控，力求疫苗或藥品以最高品質抵達目的地。

展望下半年，華航將持續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機、包機需求。而歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下。

華航指出，貨運的需求面持續看好，海轉空效應仍將不斷發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。

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核稿編輯：翁世航


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