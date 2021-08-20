別讓自滿成為別人的笑柄：如何用Google查證自己所寫的外文道不道地？

文：譯難忘英日文

人多少會發懶，尤其遇到要查證，甚至是查單字，有時會下意識不想查，憑自己的印象想出自以為道地的外文。學外文的人，尤其是考試分數越高的「小老師」，往往容易發生「烏龜笑鱉沒有尾巴、五十步笑百步」的窘境。我常提醒自己，但也常被小老師們困擾到，怎麼說呢？

再怎麼威都比不過土生土長的外國人，請保持一定程度的虛心受教

先前我寫過一篇文章〈別活在自己的世界，學外文最要不得的是自認完美的「自大感」〉，但最近遇到很多次別人因為「自傲」而自掘墳墓的狀況，而且對也我造成困擾，所以我想再點出一個實際例子，並提出好用的秘訣，教大家怎麼自己查證自己想像的外文道不道地。

我會說「想像」，是因為多數外文學習者畢竟不是土生土長的外國人，我們只能從至今吸收過的外文，直接汲取外文，或自行拼湊想像出自認為合理的外文。在前者的狀況下，你不用太擔心講錯，因為你確實聽過道地的（我指的是土生土長的）外國人那樣講。然而在後者的狀況下，誤差就可大可小了。

我周遭有個人（我不披露它的身分，請容我使用去性別化的「它」來指稱），是有名的外文系畢業，它對周遭的人們說自己的英文很完美，當然，那些人們並不懂英文，現場只有我知道它所寫、所講的英文是什麼樣態，除非有明顯的拼字或文法失誤（人不免會有小失誤），不然基本上我不去干涉它怎麼表達英文，因為那是它的語言自由權。

不過，它的自我優越感，時常想要過度介入我的外文表達。它在未與我討論和確認的狀況下，就直接刪改變動我的文字。如果說它把我的文字改得更好讀、好懂、更有文采，我會非常感激它讓我上了寶貴的課，但最終並不是如此，它反而改出一堆中式英文出來。

畢竟我的文字是屬於我的著作，要我不在意實在很難。至於我怎麼知道被越改越糟，是因為我把它所有刪改的部分全部做了查證，這不查還好，一查下去，讓我吃驚它中式英文的「語言侵略性」非常威，已經到了干擾「可閱讀性」的程度。

簡單來說，就是把明明可以三個英文單字就可簡潔表達出一句話，硬要改成長到讓人讀著讀著快要斷氣的超長句子。以下是其中一個中式英文的典型例子：

塞翁失馬，焉知非福：a silver lining／blessing in disguise

中式直譯：When the old man on the frontier lost his horse, who could tell it was not a blessing in disguise? （當邊境的老翁丟失了馬，誰又會知道這不是一件偽裝成壞事的好事？）

我不懂為什麼一定要死板板把中文所有的文字都用英文表達出來？要知道，美國人的講話是很懶的，非常務實主義且要求簡潔有力；反之，中文文化圈的說話表達講求美感與詞藻，會有很多修飾性的詞彙穿插其中，特別愛用奧義很深的成語（鶼鰈情深、駕鶴西歸）或客套話（祝你福如東海壽比南山、牛年到，金牛旺旺來），所以在表達上往往把句子拉得很長，實際上只是要表達一個很簡單的概念。

再說了，你覺得外國人會懂什麼老翁和馬的故事、誰騎了一隻鶴往西邊飛、東海是哪裡的海、南山有多高嗎？何不用外國人已經有在使用的那三個單字來解決就好？

如果只是其中一句話被改得那麼長，那倒也罷，如果每句話都被改成這樣，我是讀者的話會讀到累死。你可以想像得到吧？這還不包括它把我的語法和用字遣詞改得非常「中文風」，而且整篇改得滿江紅，我若不切換成中文腦還真看不懂它改出來的英文。這就是我困擾的點。

這麼說好了，它用中文的表達習慣（華麗詞藻多、修飾多、虛詞多）來思考英文和改英文時，改出來的英文就會充滿一堆在外國人眼中可直接剔除掉的「雜訊」，甚至是「中文會講，但英文根本不會那樣講的話」，所以中式英文的特色就是既雜又臭又長，讓人完全看不出重點與文眼是什麼。

從頭讀到尾就是一個感想：「這倒底是想說什麼？」如果一篇外文讓外國人看到像迷了路，甚或是誤會了意思，這篇外文基本上就跟白寫了一樣。

其中一次蠻詫異的事件，是它跟我說英文的動詞complete（完成）的後面只能接單一個名詞，例如：We completed vaccine manufacture（我們完成了疫苗的製造），而不能接一個小句子，例如：We completed manufacturing 1 million vaccine doses in a month（我們完成一個月內生產一百萬劑疫苗）。

我當場傻眼，它的語法概念和我每天從外國節目、報章雜誌和書籍接觸的英文完全牴觸。我超常聽到後面接一個小句子啊，這不是超正常的嗎？（苦笑）。我不知道它是從哪個文法書或老師學來這種觀念，但我很確信它沒有實際查證過，因為它認為自己肯定不會錯。這就是自滿的盲點很恐怖的地方。

為了讓它看到自己的盲點，我花了點時間做了調查（我說過這方面我很變態的），不出三分鐘，讓我找到一篇總部設在英國的製藥廠所發布的財報新聞稿，裡面就有一段英文使用了complete這個字，後面接的就是一個小句子。財報是不可有毫釐之差的，所以這種新聞稿一定有經過用詞的仔細校稿才會公告出來。

我把新聞稿讓它看，它終於打消念頭，還原成我原本寫的英文。但我說過它是把我整篇都改得滿江紅，我眼看其他還有數十個要跟它溝通的中式英文，的確有想撞牆的念頭（笑）。當然，不會只有這一篇是這樣。

這故事告訴我們，別過度幻想自己很威，在你有十足的把握確認百分百正確之前，請先善盡查證的義務，這是一種公德心，否則只會爽到你自已，冏了別人，也被別人看破手腳。

查證有訣竅

這世界還有什麼比Google還要好用的？Google就是你的查證大師，重點在於會不會使用。記住一個好用的竅門：請使用英文的雙引號。

例如前述的例子，假設我要查comple後面到底能不能接動名詞引導的一個小句子，只要打上 “completed manufacturing”的關鍵字來搜尋，就能得出一堆外國網頁讓你查個夠。反之如果你查不到，你可能要想想外國人是不是真的會那樣用。

如果你忘記「根據」的英文是＂according to＂還是＂according on＂，就去問Google，你會發現前者可以搜出24億筆網頁，後者卻只有43萬筆，顯然前者是主流用法。

畢竟不是只有道地美國人在使用英文，也可能有非母語人士在用，所以我們可以選擇最多人使用的。當然，最佳的方式仍是先查字典。通常字典查不到的，我就會去問Google。

如果你是日文學習者，會很困擾名詞後面通常會接那些動詞，例如「給對方一個方便」的日文「便宜をOOOO」，後面的OOOO要接什麼動詞？搜尋 "便宜を"就會查到原來可以接「図る」。

當然，引號中要放入哪些單字，才能最佳化搜尋出你想查證的結果，這中間可以有很多變化，用久了你就會摸索出Google的性子。

有一點要提醒的是，請在查證時盡量找那種道地英美國人或日本人撰寫的網頁，或是公司官網、新聞稿（我不太偏好找印度或阿拉伯報紙的英文新聞稿，他們自己發明出很獨特的英文），甚至是網紅的影片等等。你只要思考，如果你是老外要搜尋「道地中文」的網頁，你會去找哪些來源，然後反過來想成要找「道地英文」的來源就好。

壓箱寶：鮮為人知的搭配詞字典

另外再提供一個壓箱寶。使用搭配詞字典可幫你省力不少。如果你是英文學習者，想知道＂in accordance＂後面是要接to還是with，透過英文版Inspirassion的網頁，輸入關鍵字「in accordance」就能查到「in accordance with」才是正解。

如果你是日文學習者，透過日文版Inspirassion的網頁，輸入關鍵字「腹を」就能查到「腹をOOOO」當中的OOOO可以接哪些動詞，還能順便透過例句學怎麼使用詞彙。

最後提醒，別讓自滿成為別人的笑柄，這很重要嘿。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航