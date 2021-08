別讓自滿成為別人的笑柄：如何用Google查證自己所寫的外文道不道地？

文:譯難忘英日文

人多少會發懶,尤其遇到要查證,甚至是查單字,有時會下意識不想查,憑自己的印象想出自以為道地的外文。學外文的人,尤其是考試分數越高的「小老師」,往往容易發生「烏龜笑鱉沒有尾巴、五十步笑百步」的窘境。我常提醒自己,但也常被小老師們困擾到,怎麼說呢?

先前我寫過一篇文章〈別活在自己的世界,學外文最要不得的是自認完美的「自大感」〉,但最近遇到很多次別人因為「自傲」而自掘墳墓的狀況,而且對也我造成困擾,所以我想再點出一個實際例子,並提出好用的秘訣,教大家怎麼自己查證自己想像的外文道不道地。

我會說「想像」,是因為多數外文學習者畢竟不是土生土長的外國人,我們只能從至今吸收過的外文,直接汲取外文,或自行拼湊想像出自認為合理的外文。在前者的狀況下,你不用太擔心講錯,因為你確實聽過道地的(我指的是土生土長的)外國人那樣講。然而在後者的狀況下,誤差就可大可小了。

我周遭有個人(我不披露它的身分,請容我使用去性別化的「它」來指稱),是有名的外文系畢業,它對周遭的人們說自己的英文很完美,當然,那些人們並不懂英文,現場只有我知道它所寫、所講的英文是什麼樣態,除非有明顯的拼字或文法失誤(人不免會有小失誤),不然基本上我不去干涉它怎麼表達英文,因為那是它的語言自由權。

不過,它的自我優越感,時常想要過度介入我的外文表達。它在未與我討論和確認的狀況下,就直接刪改變動我的文字。如果說它把我的文字改得更好讀、好懂、更有文采,我會非常感激它讓我上了寶貴的課,但最終並不是如此,它反而改出一堆中式英文出來。

畢竟我的文字是屬於我的著作,要我不在意實在很難。至於我怎麼知道被越改越糟,是因為我把它所有刪改的部分全部做了查證,這不查還好,一查下去,讓我吃驚它中式英文的「語言侵略性」非常威,已經到了干擾「可閱讀性」的程度。

簡單來說,就是把明明可以三個英文單字就可簡潔表達出一句話,硬要改成長到讓人讀著讀著快要斷氣的超長句子。以下是其中一個中式英文的典型例子:

中式直譯:When the old man on the frontier lost his horse, who could tell it was not a blessing in disguise? (當邊境的老翁丟失了馬,誰又會知道這不是一件偽裝成壞事的好事?)