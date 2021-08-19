【專訪】泰國漫畫家Munin：圖畫不只是小孩子的東西，台灣插畫家幾米為我開了一扇門

文：侯名晏（CCC編輯部）

1988年春天出生的Munin Saiprasart，留著一頭棕色短髮，身著白色棉衣，肩背帆布包，正如她不時張貼於社群網站上的短漫裡，那個簡單隨興的主人翁。

當我們前往採訪時，她剛結束曼谷國際書展裡的顧攤工作，依然聲音輕緩，一點看不出方才還在紛亂的展場中。她的工作夥伴，也是丈夫，採訪全程帶著微笑靜靜陪伴，看著這幅溫柔景象，不難想像為何她可以描繪出這麼多情感細膩的作品。

溫柔沁透人心

談起何種內容常獲較多迴響，Munin並未思考太久：「親情。」泰國人非常注重家庭，與此相關的主題最易親近人心。最早使她在網路上獲得關注的作品，是大四時於部落格發表的一篇短漫，以第一人稱見證小男孩的成長，讀者直到結局才會知道，自己所見的是母親的視角。輕微的懸念、簡單的畫面與對親情的刻畫，使這部作品在社群網站尚未蓬勃的年代，便獲得許多轉發。

當紅作品《i sea u》的氛圍也扣人心弦，故事乍看是三角戀，Munin卻緩緩搖頭：「我想表達的不是男女之間的情感，而是比友情更親密的一種感情。」原來，這是一部旨在闡述等待與回憶的作品。

從小就喜歡繪畫的她，往往能將各種情愫刻畫得入木三分，也許是因為她身為泰國漫畫家中相對少見的女性，情感豐富，令讀者容易入戲；也許是因為她出身大家庭，有無數與親人互動的經驗可參考；也許是因為她極喜歡探索身旁的人們如何表達情感——對她而言，身旁的家人朋友一直都是最好的主角。

Photo Credit: ©มุนินฺ 《i sea u》旨在描述童年好友的感情以及回憶的美好。

想畫出電影般的漫畫

對描寫幽微情緒的熱愛，造就她獨特的漫畫語彙。與市場上常見的日漫、美漫不同，Munin每一頁漫畫分鏡常只有兩、三格，並且盡可能減少台詞出現在畫面中。近年來，她更努力嘗試將文字放在畫框外，使得她筆下的畫面彷彿一個又一個凝視著角色的電影長鏡頭。

她坦言，出道伊始，風格仍偏向文字比例高的日系漫畫類型，但逐漸掌握自己喜愛的題材後，發現透過畫面，更能展現不可言說的情緒與感受。

2016年獲日本國際漫畫賞銅賞的作品《Symbol Sentences》便是她的新嘗試，這部作品由四個異性朋友的短篇故事組成，盡可能刪減對白，就算不同語言的讀者也能理解圖像想傳達的曖昧情懷。

開設出版社「10mm」的動機，也來自於對不同漫畫形式的追求。與台灣相似，日本漫畫是泰國人成長過程中不可或缺的回憶。Munin過去所屬的出版社，亦追求大眾化的漫畫語法，隨著自己的風格轉變，她最終決定開設一個能包容獨特畫風的出版社。

「日本漫畫」在泰國人眼中常被視為年輕人喜愛的消遣，成人後往往不再閱讀，因此現在她所經營的客群，已經不是一般漫畫讀者，「原本我的讀者年齡層比較小，但現在幾乎都是上班族與大學生了。」簡潔人物與清淡線條，已在書市裡獨樹一幟，10mm也持續將獨特的漫畫引介給讀者，希望為泰國的新慢畫家創造空間與道路。

Photo Credit: ©มุนินฺ 《Symbol Sentences》以安靜的畫面傳達曖昧情懷。

平常心看IP改編

除了風格少見，她的作品改編為電視劇，亦是泰國漫畫家的創舉。談及影視改編，Munin感受複雜，一方面欣喜於自己筆下的角色變成活生生的人，另一方面也不得不妥協於電視台為博收視率而修改劇本。

當簡單的圖文影像化後，勢必添加劇情；然而當角色被複雜化，卻又容易與讀者心中的形象偏離。同時，漫畫人物的內心想法，在閱讀時可以安靜地傳達給讀者，電視劇則否：心裡的一句話，說出來與不說出來，感覺終究不同。

「到後來，看電視劇的人幾乎都不是我的讀者了。」Munin雲淡風輕地說。

大人的漫畫到童書繪本

Munin漫畫裡共通的特色，便是安靜細膩的情感。問起哪本作品對她的影響最深，答案是高中時閱讀的日本漫畫家育江綾《純淨柔軟的心》。「那本漫畫在場景轉換間，有時竟可以完全沒有任何對話。」雖然離開了日漫的表現語言，閱讀過的作品依然深藏心中，開花結果成獨屬於她的樣貌。

Photo Credit: CCC創作集提供

同時，她也是台灣插畫家幾米的頭號粉絲。「思考如何讓圖畫不只是小孩子的東西，是幾米為我開了一扇門。」

給大人看的漫畫，是Munin對自己作品的定位。是否想要嘗試重新抓住年輕讀者的心？被問及未來的創作方向，她反倒先提起年初來台北旅遊時邂逅的童書店。

「與泰國不同，台灣繪本畫面成熟又精美。」原來在泰國，童書時常用Illustrator等軟體繪製較制式的內容，少有手繪線條的柔軟精緻，而台灣販售的繪本卻以大人畫風描述幼兒內容，令她大為震撼。

接著她語出驚人：「現在不但想挽回年輕讀者，更想畫出幼童也可以看懂的故事！」原來，從給大人的漫畫轉變為童書繪本，催化劑是腹中的小胚胎，剛發現懷孕，就巧合地遇見了台灣的童書店，對新生命的期待，反應在她創作繪本的願望上。

善於觀察旁人情感的Munin，作品總能觸及讀者柔軟心緒。這些漫畫之所以動人，與她的每部作品都真誠呼應自己的感情，並隨人生階段不斷變化，應該關係匪淺。

從他國漫畫影響中跳脫的表現形式，貼近日常的題材與細膩的情感表現，使Munin的漫畫作品展現獨屬於她畫筆的靜謐氣質，令泰國人為之著迷。

Photo Credit: CCC創作集提供 Munin為CCC讀者繪製插圖，希望台灣的讀者們也會喜歡她的作品。

CCC推薦！泰國獨立小店10mm&10ml

由Munin創辦，同時具有咖啡店、書店功能的出版社，主要販售非主流漫畫家的作品。

地址：30280 Ban Khok Kruat, Nakhon Ratchasima, Thailand 508 หมู่11 ต.โคกกรวด อ.เมือง

Photo Credit: CCC創作集提供 10mm

由同為漫畫家的姊姊SIRI所經營，結合咖啡店、畫廊與工作室，展售新生代插畫家作品。

地址：65/21 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ. วิภาวดีรังสิต 16/6 แขวงจอมพล เขตจตุจักร, Bangkok, Thailand 10900

Photo Credit: CCC創作集提供 10ml

受訪者／Munin Saiprasart มุนินทร์ สายประสาท

經營漫畫部落格起家，Facebook專頁至今已突破50萬追蹤者。擅以簡單的畫面與近乎無聲的旁白描繪泰國人的情感生活，作品曾獲日本國際漫畫賞銅賞、日本旅遊獎等肯定，目前經營自己的出版社「10mm」，已出版27本作品，其中《i sea u》改編為泰國電視劇，於2018年春季播出。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈凝視最純粹的親密：泰劇原作漫畫家Munin，用細膩圖像描摹意在言外〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航