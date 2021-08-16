聯亞疫苗未通過EUA，股價下跌三成，指揮中心：預採購500萬劑合約不會失效

衛福部食藥署今（16）日下午於疫情記者會上宣布聯亞生技研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）未能通過緊急使用授權（EUA），後續政府先前已預採購的500萬劑疫苗合約引發關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午受訪時表示，政府預採購的聯亞疫苗合約，並不會因為EUA未通過就失效。聯亞疫苗經3期臨床試驗，只要能證實具保護力，採購合約仍適用。

聯亞藥的股價在今日也如同洗三溫暖，下午1時30分，股價來到207元最高點，漲幅22.4%。但隨著EUA審查未能通過消息一出，股價瞬間跳水，最低急跌來到100元，盤中震幅高達63.28%，尾盤收在117.5元，守住百元關卡，下跌51.6元，跌幅達30.5%。

莊人祥：聯亞疫苗經3期臨床試驗證實保護力，採購合約仍適用

（中央社）聯亞生技的COVID-19疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，指揮中心指揮官陳時中直言遺憾，外界關注政府預採購500萬劑合約走向。發言人莊人祥強調，此合約不會失效。

衛福部疾管署今年5月28日與高端、聯亞兩家國產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗廠完成簽約，每家採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑。如今高端疫苗EUA通過，至少60萬劑以上國產疫苗將於8月23日開打。

聯亞副總經理范瀛云昨（15）天晚間說，聯亞生技製造的COVID-19疫苗效期長達2年，且已送18至19批、約200多萬劑至食藥署檢驗封緘。但聯亞疫苗未能通過EUA，500萬劑合約走向及200多萬劑送驗疫苗是否報廢受關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，政府預採購的聯亞疫苗合約，並不會因為EUA未通過就失效。聯亞疫苗經3期臨床試驗，只要能證實具保護力，採購合約仍適用。

至於已生產且送驗的200多萬劑聯亞疫苗是否報廢，莊人祥表示，考量聯亞疫苗效期長達2年，只要聯亞生技能在2年內驗證COVID-19疫苗有效，且通過食藥署認證，就能使用，未必須全數作廢。

陳時中下午在記者會中提及，將安排協助參與聯亞疫苗臨床試驗受試者安排接種。此話一出，令人想起原加入聯亞臨床試驗，但中途退出，改接種AZ疫苗的前衛生署長楊志良，甚至在網路上有網友稱其「先知」。

楊志良接受媒體聯訪時表示，他並不是先知，退出測試是所有受試者的權益。面對聯亞疫苗未能通過EUA，楊志良僅說，建議聯亞疫苗及高端疫苗審查數據等資料應全數公開，以利國內廠商相互學習，才對國內生技產業有益。

聯亞藥股價洗三溫暖，疫情記者會後狂瀉逾5成

聯亞疫苗中和抗體效價偏低，EUA審查未獲通過。負責充填的子公司聯亞藥股價大洗三溫暖，從原本大漲逾20%，最終大跌逾30%，在下午2時記者會宣布EUA審查未通過後，股價跳水狂瀉超過5成。

指揮中心今天下午2時記者會中指出，聯亞疫苗安全性可接受，具細胞免反應趨勢；但中和抗體數據未能達到所訂「疫苗免橋接不劣性標準」。專家會議最新投票結果，17人不同意通過、4人補件再議，建議不予核准專案製造。聯亞方面則將依計劃進行第三期臨床試驗。

聯亞藥早盤在傳出下午將宣布緊急使用授權（EUA）審查結果說明後，股價一度開高震盪走高，重回200元關卡；下午1時30分，股價來到207元最高點，漲幅22.4%。不過隨著EUA審查未通過訊息一出，聯亞藥股價瞬間跳水，最低急跌來到100元，盤中震幅高達63.28%，尾盤收在117.5元，守住百元關卡，下跌51.6元，跌幅達30.5%。

聯亞生技於6月27日發表COVID-19疫苗UB-612第二期臨床試驗期中分析結果，6月30日向台灣衛福部食藥署申請緊急使用授權（EUA），歷經近2個月的補件及審查，今天宣布EUA未能通過。

聯亞藥於今年6月23日重回興櫃市場，當時以新台幣30元登錄興櫃，掛牌第一天，股價快速飆上百元俱樂部，並飆上220元，漲幅高達633%；第2天攻上300元，一度超車高端。不過在6月27日發布二期期中臨床分析數據後，因中和抗體相對較低引發擔憂，加上大股東台塑生醫後續申報賣股，也壓抑聯亞藥股價快速下跌。

聯亞藥此波股價走勢，大股東積極調節持股也引發市場關注。台塑生醫從7月初以來一路調節持股，截至截至8月12日為止，已出脫近一半持股，持股由1.5萬張降為8031張；持股比例從原先15.15%，降至只剩7.62%，回收約新台幣10億元資金。

台塑生醫表示，投資聯亞生技及聯亞藥已超過6年時間，在集團投資生技領域的策略調整下，回收一些資金投入新合作案是既定政策。

聯亞藥也在今日下午5點多於公開資訊觀測站代母公司聯亞生技開發股份有限公司發出公告，指出聯亞藥與聯亞生技簽訂UB-612疫苗委託製造合約，已收取50%不可退還之訂金，應可支應已投入生產之疫苗成本。另聯亞藥自有產品銷售情形良好，並有穩定之國內外客戶藥品委託製造及藥品開發訂單，上述事件對該公司財務業務影響有限。

聯亞藥表示，雖然在台灣未能取得EUA，國內臨床二期試驗將持續進行。聯亞生技也將重新執行第三期臨床試驗之效益評估。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航