【專訪】泰國漫畫家JUNG Senarak：在電梯「見鬼」的經驗，開啟我創作鬼漫畫的動力

文：賴萱珮（CCC編輯部）

本期CCC創作集，特邀泰國的鬼才畫家JUNG繪製封面，出生於曼谷，鍾情描繪泰國鬼怪的創作，是泰國新世代插畫與圖像小說家。年輕的她在創作時，總是聽著廣播播放的鬼故事，讓充滿想像力的「非人類」奇幻世界，在她畫筆下緩緩展開。

身為獨生女，JUNG自小就十分受家人呵護照顧，也因而小時候起，便不慣於與陌生人接觸；有時，父母會開車載她一起去處理公務，留在車上無聊等待的時刻，JUNG就會觀察起窗外的城市風景，並將眼前所見畫下來。漸漸地，畫畫成為她抒發心情的管道。

但說到以畫畫作為未來出路時，家人卻十分反對。原來，在泰國，插畫被認為是無法養活自己的職業，到頭來還是得靠家人支持。但因為熱愛畫畫，即使家人反對，她依然選擇就讀泰國藝術大學（Silpakorn University），進入視覺傳達設計系，開啟創作之路。

JUNG的創作大部分以「非人」為主題，當我們詢問她為何創作了許多動物、建築物的作品，卻鮮少看到「人」的元素時，她謙虛地說：因為不擅長畫人，所以喜歡畫動物，比較簡單。但說到建築，她則十分喜愛具中國風的建築元素，時常到曼谷的唐人街（YaowaratRoad）附近觀察建築形式，不同於泰國的建築，唐人街上的房子高低起伏、有凸有平，還有許多燈籠，對她而言有趣許多。

Photo Credit: CCC創作集提供 JUNG善於觀察街道與建築的細節，描繪出精彩的城市風貌。

2015年出版的《Dining By Incense Light》，是JUNG最為人所知的「鬼」故事。在這本書中，原本在房裡上吊自殺的女鬼居然復活，與在此租屋的新房客一同生活，JUNG試圖在書中呈現出「鬼」的生活其實也跟人一樣，也會看電視、需要吃飯。

而問起為何會發想出這個故事，原來跟她平常喜歡看鬼片有關，如2004年出品的泰國恐怖片《鬼影》（shutter），就是描述男主角嗜好拍照，某天拍到了一個影子，但不知照片中究竟是人還是鬼，這個「鬼」便從此跟隨著他。JUNG十分喜愛這部片，便把片中最後一個畫面，作為這部漫畫的開頭，她認為：「其實鬼也跟人一樣，只是想靠近他愛與想念的人而已。」

Photo Credit: CCC創作集提供 《Dining By Incense Light》是JUNG第一本漫畫。

JUNG對鬼有著獨到見解，我們自然也很好奇，她本身是否有陰陽眼或見鬼的經驗，她回憶起，初入大學校園時，她與四位同學一起進入校舍電梯，明明記得電梯裡面還有一個人戴著眼鏡，以為這人是其中一位朋友，但當電梯往下，朋友們紛紛從電梯出來後，卻發現連她在內只有五個人，且沒有任何人戴眼鏡。

JUNG便自然地問道：「欸，剛剛那位朋友怎麼不出來呢？」轉頭往電梯裡看去，卻沒有人了。她不禁追問：沒看到嗎？朋友們竟個個都嚇壞跑走。JUNG說，這次經驗也是促使她想創作這部漫畫的原因之一，她想知道為何人如此怕鬼，並想透過創作去表現與彰顯，其實鬼沒那麼可怕。

而在創作過程中，她也透過蒐集實際資料與研究，將泰國民俗傳統元素融入作品中。如故事中復活的鬼主角原是上吊自殺而死，房東或警察都不敢處理死者上吊用的繩子，另一個主角卻大膽地把繩子取下，接著透過網路發現，有人高價收購曾被用來上吊自殺的繩子，原來是一群執行跟鬼相關儀式的法師們，也因此順利將被視為不祥的繩子處理掉。這樣生僻的儀式文化，就被JUNG蒐集來用在作品裡，既吸引讀者的好奇心，又有真實感。

Photo Credit: CCC創作集提供 JUNG的故事中主角上吊時的繩子。

工作之餘，JUNG都在蒐集素材。除了喜歡聽鬼故事的廣播、看鬼片，她也曾查過臺灣中元節的資料，對七爺八爺的裝束十分有印象；偶爾在城市裡散步時，看到荒地上有空屋，便會拍攝或是畫畫紀錄，做為未來創作的素材。

問起未來的創作規劃，她天馬行空地說：「想像一下，如果有一個城市的居民，頭髮都像梅杜莎一樣是蛇，那個城市裡的理髮店會是什麼樣子？」只是片刻的腦力激盪，便讓JUNG的想像力油然而生，馬上把我們帶進她腦中的魔幻世界。

雖然曾經因職涯規劃而跟父母有過爭執，然而現在JUNG的家人已經接受她的選擇，JUNG笑著說：「因為現在換我養家了。」

小心！泰鬼就在你身邊

Photo Credit: CCC創作集提供 CCC創作集第4號的封面，特別請JUNG為我們繪製了泰國街道上的鬼怪生活，究竟有哪些泰國的鬼出沒其中呢？

① Phi Bpràyt ผีเปรต

又稱餓鬼，腳很長、身體也很長、超過六米，但嘴巴很小。不孝順父母、浪費食物或是貪汙的人就會變成這種鬼。

Photo Credit: CCC創作集提供

② Phi Krahang ผีกระหัง

一種男鬼，白天是一般村民裝扮，到了晚上就會打赤膊、借用米籃子作為翅膀飛向天空，有時會襲擊村裡的女人而被指責。

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③ Phi Hua Khat ผีหัวขาด

無頭鬼，男性，會攜帶自己的頭走動。

Photo Credit: CCC創作集提供

④ Phi Krasue ผีกระสือ

曾是漂亮女性，卻被火燒死，被詛咒會永遠飢餓。白天跟人一樣生活，晚上人們睡覺時就會跑出來，外型是一顆飄浮的頭，只有內臟懸掛其下，喜食孩子剛出生時的血塊，但若找不到懷孕的女人或剛出生的小孩，就會吃骯髒的東西如動物的排泄物，並將血淋淋的嘴巴抹在晾掛外面的衣服上，這也是泰國人為什麼夜晚不在外晾衣服的原因。

Photo Credit: CCC創作集提供

⑤ Phi Kuman Thong ผีกุมารทอง

又稱古曼童，是那些胎死腹中的胎兒們，被烘烤後用不同材料覆上金箔並放置於神殿前，經高僧加持，讓死去孩子的靈魂入住。據說這種鬼會一直跟著他的主人，只要把食物和玩具放在他們附近就會感到愉悅；但若讓他們不開心，主人就可能會聽到乒乓作響的門聲，或毛骨悚然的嬰兒笑聲。

Photo Credit: CCC創作集提供

受訪者／JUNG จัง

生於泰國曼谷，泰國藝術大學（Silpakorn University）視覺傳達設計系畢業，現職為插畫與圖像小說家。擅長描繪動物、鬼怪與建築物。著有《Dining By Incense Light》（2015），講述兩位女孩一人一鬼的相處。興趣是跟別人一起看鬼片，看別人驚嚇的反應。粉絲專頁請點此。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈鬼怪風「泰」奇幻！專訪泰國漫畫家JUNG Senarak〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航