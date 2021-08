在Netflix迅速崛起,甚至直逼傳統六大片廠(環球、華納、索尼、迪士尼、派拉蒙、福斯,如今福斯被迪士尼收購僅剩五大片廠)的地位之後,各大片廠紛紛祭出自家的串流品牌迎戰,過去連續幾個月,我們介紹過Disney+(迪士尼)、HBO Max(華納)、Peacock(環球)等各大串流布局,今天我們終於來到這場戰局中,派拉蒙在最後一刻決定參戰的Paramount+。

座落在洛杉磯Melrose大道上的派拉蒙片廠,雖然規模上遠不及Burbank的華納片廠與迪士尼片廠來得氣派,但這裡可是誕生出《教父三部曲》、《鐵達尼號》、《阿甘正傳》等影史經典的聖地。

Photo Credit: AP / 達志影像 洛杉磯Melrose大道上的派拉蒙片廠。

這家在好萊塢有著輝煌歷史的老片廠,隸屬於Viacom集團,同樣隸屬於集團之下的還有MTV、BET、Nickelodeon、Comedy Central等備受世界各地觀眾歡迎的媒體公司。

以派拉蒙這響亮名聲為號召的新串流品牌Paramount+,當然不是集團第一次挑戰串流市場,Paramount+精確來說,更像是進化版的CBS All Access,將原本CBS All Access的節目加上更多同集團的資源(類似的概念便是以HBO為招牌,匯集華納媒體旗下內容庫的HBO Max),因此Paramount+的前身要從CBS All Access說起。

前世的CBS All Access

1941年開播的CBS電視網,是世界上最早的電視網之一,長久以來製作出不少受歡迎的新聞、綜藝、體育、影集等節目。2000年,CBS電視網併入Viacom集團旗下,接著2005年,Viacom將CBS電視網拆分並組成CBS集團,直到2019年底,CBS集團才再度回到Viacom旗下,合併成今日的ViacomCBS集團。

在CBS脫離Viacom,獨立運作的期間,集團於2014年推出旗下的串流服務CBS All Access,並推出不少備受好評的影集作品,包括《黃石公園》、《惡靈偵探》、《致命女人》、《傲骨之戰》等,但真正讓CBS All Access轟動的莫過於老牌科幻IP《星際爭霸戰》的系列影集《星際爭霸戰:發現號》。

Photo Credit: AP / 達志影像

不僅讓平台的訂閱人數飆上新高點,衍生系列《星際爭霸戰:短途》與《星際爭霸戰:畢凱》也都深穫粉絲喜愛,派拉蒙影業打造的《星際爭霸戰》系列電影表現受挫,反倒讓這個經典科幻系列在小螢幕上找到新生命,也讓CBS All Access向來被戲稱是「星艦平台」。

除了CBS All Access的原創節目外,過去由CBS製作或是收購的經典節目也都能在平台觀賞,例如《CSI犯罪現場》、大衛林區(David Lynch)的超現實犯罪經典影集《雙峰》,另外透過與Viacom的合作,也成功將派拉蒙影業的電影作品,以及Nickelodeon的《海綿寶寶》等內容推上平台。

CBS All Access的成功,當然也成為ViacomCBS集團投入串流戰局的墊腳石,在兩家集團重新合併的一年後,2021年3月4日,ViacomCBS宣布將CBS All Access變身為Paramount+,在CBS All Access成功征服北美觀眾的基礎上,試圖透過派拉蒙在國際上更為響亮的名聲,讓Paramount+成為進軍國際的品牌。

對於CBS All Access的舊用戶來說,基本上是個完全相同的平台,連訂閱費用都維持一樣:廣告版本的4.99美金月費版本,無廣告的9.99美金月費版本。

改名之後,Paramount+的布局

當然改名後還不到半年的Paramount+,如今看來並沒有太亮眼的進展,除了推動到幾個拉丁美洲與歐洲國家之外,目前全球布局成效不大,亞洲甚至幾乎是毫無動靜,畢竟旗下多數的節目老早就授權給Netflix、Amazon Prime Video、HBO等平台在亞洲播放,要在短時間內收回版權似乎有些難度。

不過ViacomCBS在今年第二季的報告仍放出好消息,當季在全球新增了超過650萬新用戶,至今累積了4200萬訂閱者,無論是訂閱費用收益與廣告收益都成長將近90%,另外,ViacomCBS還有Sky簽訂合作協議,透過Sky在歐洲的發行渠道推動Paramount+的海外布局。

更讓Paramount+前景看好的消息還包括,派拉蒙加碼宣布未來將仿照Netflix模式,觀眾幾乎每週都能看到新的「Paramount+原創電影」上線,而派拉蒙製作的其他院線大片,包括《噤界2》、《捍衛戰士2:獨行俠》、《不可能的任務7》、《變形金剛7》等片,在戲院上映45天後,獨家於Paramount+上播放。

影集節目的部分,備受粉絲期待的包括暢銷電玩遊戲《Halo最後一戰》改編影集版確定於2022年播出;人氣探案影集《犯罪心理》在完結篇後,將再次於Paramount+上復活;聚焦於《教父》幕後製作過程的《The Offer》,網羅當年打造《教父》的製作團隊籌備當中;當然早是CBS All Access的當家影集《星際爭霸戰》、《惡靈偵探》等節目,也會持續在Paramount+上與影迷見面。

另外,由《怒火邊界》、《那些要我死的人》編導泰勒謝里丹(Taylor Sheridan)打造的影集《黃石公園》,自2018年開播以來便是口碑與收視率的爆棚之作,即便今年將推出最終季,但Paramount+早以重金簽下他為期數年的獨家創作合約(意旨泰勒謝里丹在合約期間內,都得為派拉蒙製作作品)。除了拍攝該影集的前傳與兩部衍生節目外,還將網羅「鷹眼」傑瑞米雷納(Jeremy Renner)演出另一部全新影集作品。

另外與派拉蒙簽下類似合約的,還有《星際爭霸戰》的主創艾力克斯寇茲曼(Alex Kurtzman),雖然過去曾主導惡名昭彰的環球「闇黑宇宙」系列而慘摔一跤,但他打造的《星際爭霸戰》為這個世紀老品牌重新擦亮招牌,在短短幾年內打造七部該系列影集的成績有目共睹,也讓ViacomCBS旗下的CBS Studios一口氣以價值上億美金的合約,簽下其五年的創作合約,讓艾力克斯寇茲曼一躍成為《星際爭霸戰》的掌舵人 ,相當類似凱文費吉(Kevin Feige)在漫威復仇者系列的地位。

在各大串流平台與創作者建立緊密合作關係的白熱化時刻,如Netflix簽下創作才子萊恩墨菲(Ryan Murphy)、HBO簽下克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)弟弟強納森諾蘭(Jonathan Nolan)的創作合約,Paramount+也當然以同樣模式簽下數位創作者。

Photo Credit: AP / 達志影像 艾力克斯寇茲曼

在簽下艾力克斯寇茲曼的新聞不到幾天後,Paramount+更在幾週前發布更震撼的消息,ViacomCBS以九億美金的合約簽下《南方四賤客》的兩位主創特雷帕克(Trey Parker)與麥特史東(Matt Stone)的六年創作合約,由兩人為Paramount+製作未來14部《南方四賤客》作品,這則新聞自然激起了不少媒體的好奇心。

《南方四賤客》的影集與電影向來都是由華納媒體集團主導北美地區的播出(目前在HBO Max播放),而ViacomCBS則從華納的手上賺取大筆的授權金,如今在集團全力為Paramount+備戰的時刻,選擇花錢買下兩位創作者的創作權。

不過,讓多數人納悶的是,ViacomCBS僅僅是簽下合作協議,而非像今日各大片廠流行的直接收購製作公司的模式。例如前幾個月Amazon索性收購米高梅影業那樣。另外,當Paramount+(或是前身CBS All Access)被貼上星艦平台標籤的時刻,Paramount+似乎想透過另一個當紅節目擺脫其既定形象。

Paramount+的隱憂與求生

即便規劃了數部備受期待的新作,Paramount+仍有不少隱憂,例如媒體分析平台Parrot Analytics的資料就指出一件殘酷的現實:ViacomCBS旗下的節目其實某種程度上,反倒幫助Netflix、Amazon Prime Video、Hulu等競爭對手的成長。

舉例來說,當紅的《黃石公園》在登上Paramount+前曾一度是Peacock獨家內容,其他受歡迎的節目如《犯罪心理》、《海綿寶寶》、《無恥之徒》等也都散布在各大串流平台的內容庫中,甚至是最當家的IP《星際爭霸戰》,也有幾部電影被授權到其他平台去。

資料更分析,Hulu有超過8%的內容是來自ViacomCBS、Amazon有24.8%、Netflix有25.6%、Peacock更有27.7%,目前業界多數的共識是:獨家內容是真正能吸引用戶訂閱的拉力,而ViacomCBS「努力」地將自家節目賣給直接競爭的對手,似乎只會讓自家的Paramount+與對手愈差愈遠。

當然這些串流平台願意為了填充內容庫,甘願搬出大筆鈔票取得授權,這就考驗ViacomCBS高層的經營策略了,該如何在授權取得的短期利益,與自家平台Paramount+的長期利益之間,達到一個權衡與取捨?

上回我們在介紹Comcast旗下的Peacock時,最後有簡單提及Comcast與ViacomCBS兩家集團,似乎密謀打算收購機上作業平台Roku的野心大業,後續追蹤是,兩家集團似乎曾密切交往一陣子,甚至談及合併的可能性,以讓兩家集團能在華納媒體(未來即將變成華納Discovery)與迪士尼等集團的夾殺下求生。

與訂閱者超過2億的Netflix,超過一億的Disney+與Amazon Prime比起來,Peacock與Paramount+至今仍是千萬用戶等級的新手,兩家集團合併資源確實能一起面對未來十年內勢必將開打的一場硬仗。不過在兩家各自的Peacock與Paramount+紛紛就位後,兩集團的聯繫似乎就沒下落了。

Photo Credit: AP / 達志影像

總結

2020年的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情促成影視行業新樣貌後,2021年甚至是未來的十年,串流將成為一場轟轟烈烈的超級戰局,除了索尼仍奉行著授權為主的模式之外(例外是索尼旗下的動畫串流平台Crunchyroll),好萊塢各大片廠都已布局好自家的串流戰局,接續數個月的介紹,我們也終於拼上Paramount+的最後一塊拼圖。

下一回,我們要將目光移至其餘中小規模的獨立片商,如何在大片廠的新規則中,在串流市場開闢疆土,敬請期待!

