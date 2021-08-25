《打開網路就有錢》：為何我選擇投資美股而不是台股？加密貨幣是高風險投機工具嗎？

文：呂明璋（工具王阿璋）

美股：穩定的複利策略

如果你賺到人生第一桶金，會如何規畫這筆錢的運用呢？我透過自媒體賺到第一桶金後，首先規畫了一筆一年生活費的緊急預備金，接著將剩下的資金拿去投資。

那麼說到投資，你的腦中除了銀行定存之外還有其他選項嗎？處在通貨膨脹超迅速的時代，銀行定存利率根本比不上通膨指數，這代表什麼意思呢？現在100元可以買十包衛生紙，但如果將這100元放在銀行，十年後可能只夠買八包，換句話說，錢只會「愈存愈少」。

「阿璋，可是錢不存銀行，還能放哪呢？」

「你可以放在企業、股票、債券、房地產等投資標的。」

如果你很少接觸投資領域，這一節對你來說會很陌生，所以我想稍微解釋一下基本概念。

股票是買進一間公司的股份，公司會依照股份比例分配資產。例如我買進星巴克的股票就會成為星巴克的股東，相當於日後購買咖啡，有一小部分的盈餘會分配到自己手上。

債券是一種借據，發行者會向擁有者持續支付利息，到期時一次還清所有本金，就像是我借錢給公司，公司持續付我利息，風險是公司還不出錢。向愈安全的機構購買債券，風險愈低，但利率也愈低；反之，向高風險的機構購買債券，利率就非常高。海外的債券市場發達，在台灣較不容易買到，所以建議在美國券商開戶或購買債券ETF。

我的美股投資策略

我選擇投資美股而不是台股，有以下幾個原因：

美國股市相當於全球市場，全球資金大多流入美國，所以要去「主戰場」投資。

台股市值較小，容易有大戶操控的狀況。

美股可以投資我日常接觸的公司，像是蘋果、微軟、星巴克、麥當勞等。

我的收入來源大多是美元，投資美股更方便。

台股產業以科技股與金融股居多；美股的選擇性多，包含民生、服務、醫療、能源等。

美股可以買到產業龍頭股，台股只能買到概念股，像台積電即被視為蘋果概念股。

美股開戶非常簡單，我目前使用的美股券商是TD Ameritrade，只要線上填寫資料、等待驗證通過就可以購買美股，資金則是以電匯匯入美元，不需要親自到美國。

投資初期，我採取「穩健型」策略，投資ETF。ETF全名是股票指數型基金（Exchange Traded Funds），意思是追蹤指數飆線的共同基金，最常聽到的是S&P500指數，也就是追蹤美國的五百家大型企業。而我的策略是70％股票ETF ＋30％債券ETF，標的是VOO與BND。

Photo Credit: 遠流出版

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投資ETF相當於跟著美國市場走，就長期統計來看，只要定期定額就能有年化7％～10％的報酬。長時間穩定投入加上等待時間的複利，最終都能累積一筆可觀的資金，這是我推薦給新手投資美股的最好策略。

隨著ETF的投資經驗增加，我對美國市場愈來愈熟悉，想進一步提高報酬率，因此分配30％的比例在單一股票的投資。我的策略是，買進自己喜歡的公司並長期持有，也就是所謂的「價值投資」，看重的不是目前的股票價格，而是這間公司未來持續成長的潛力。同時保持分散風險的策略：分散公司類別，包含科技股、生活股、航空運輸股、金融股等；分散同類別持股，例如科技股不要只買一檔，而是至少持有三檔以上。也要訓練自己從S&P500裡的公司中發掘更具有成長潛力、績效超越大盤指數的公司。

我從2019年10月開始投資，到寫書的當下經歷了一年半的時間，總投資報酬率為34.7％，平均年化報酬率約23％。雖說投資時間沒有很長，但也累積了足夠的信心讓我持續下去，更從中學到許多道理：

投資股票是購買一間公司的成長，並不是單純的零和遊戲（Zero-sum Game）。

對於多數人來說，定期定額購買大盤指數ETF是最好的策略。

一定要分散風險，寧可錯過一夜爆富的機會，也不要把雞蛋放在同一個籃子。

真正可以長期投資的策略是，大跌時也能安穩休息，不至於恐慌認賠。

存夠緊急預備金才能開始投資，否則可能因為急需用錢，最終虧損出場。

Photo Credit: 遠流出版 近一年的美股資產變化。

阿璋心法 尋找穩定的長期投資策略，擴大資產以對抗通膨。

加密貨幣：未來的金錢寶地

自從特斯拉購入比特幣，並接受比特幣付款後，許多知名公司紛紛投入，像是MicroStrategy、Square，就連PayPal、Visa等金融機構也開始接受比特幣，這讓比特幣從2017年年底爆跌中再次復甦。比特幣是一種加密貨幣，但加密貨幣不是只有比特幣，光是登錄在加密貨幣市場資訊網站CoinMarketCap的幣種就高達九千多種，而比特幣是最早出現，也是市值最大的加密貨幣。

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加密貨幣是可以拿來當作交易媒介的數字貨幣，能購買商品和服務，並具有強大的加密功能，保護在線交易。許多團隊會發行自己的加密貨幣，通常稱為代幣（Token），可使用於團隊的相關商品或服務，就像是遊樂場的代幣或賭場的籌碼，用戶將實際法幣（新台幣、美元）兌換為加密貨幣，才能在市場上購買商品和服務。

這些不受管制的貨幣，大部分利益是「投機取向」，市場上的交易者有時會將價格抬高，以達成獲利了結的目標，也因此加密貨幣市場相較其他金融市場較為震盪。

或許也因此，每次我與親朋好友聊到比特幣，通常會聽到以下幾句話：

「你買比特幣賺了多少？」

「之後一定會賠掉，比特幣只是騙局啦！」

只相信傳統金融的人無法接受比特幣，認為它過於新穎，而比特幣的價值的確是用錢堆出來的，並不像是一間企業本身具有獲利能力，反而成為許多人洗錢的管道。但，我願意投資比特幣的原因是：

當全世界開始討論比特幣，就可能成為全球流通的貨幣。

加密貨幣解決了法幣之間轉換的速度與手續費問題。海外電匯通常需要三天，比特幣轉帳只要幾小時，許多加密貨幣轉帳甚至只要幾分鐘，而且無須手續費。

美國許多知名企業購入比特幣，金融機構也開始採用，甚至推出加密貨幣Visa簽帳卡。

各國政府開始控管加密貨幣，並列入所得稅，代表政府也承認加密貨幣。

許多加密貨幣都有實質的應用，協助金融科技的發展，而比特幣正是共通的龍頭。

我認為，比特幣是未來金錢流動的集中地，這正是它的價值，長期來看趨勢是向上發展。雖然風險相較傳統金融來得高，但這也是我能承擔的風險。要不要投資比特幣，取決於你對它的信任程度與個人的風險承擔能力。

投資加密貨幣原來有這麼多種方式

加密貨幣有非常多的應用層面，也因此產生各種投資方法，我列出常見的幾種：

定期定額： 如果看好比特幣長期上漲的趨勢，最多人使用的是固定一個週期投入相同的本金，例如每週買入100元的比特幣，慢慢增加本金，也無須擔心短期的市場波動、必須頻繁看盤等操作。

如果看好比特幣長期上漲的趨勢，最多人使用的是固定一個週期投入相同的本金，例如每週買入100元的比特幣，慢慢增加本金，也無須擔心短期的市場波動、必須頻繁看盤等操作。 買入持有： 直接花一大筆錢買入比特幣，這類操作稱為HOLD，也是美國企業採取的策略，買入後並不會賣出，因為比特幣總量是固定的，未來會愈來愈珍貴。

直接花一大筆錢買入比特幣，這類操作稱為HOLD，也是美國企業採取的策略，買入後並不會賣出，因為比特幣總量是固定的，未來會愈來愈珍貴。 買低賣高： 與大多數人操作股票的方式相同，逢低買入、高點賣出，但最怕的是買入後下跌套牢，賣出後上漲而錯過最大利潤，因為幣價非常難預測。

與大多數人操作股票的方式相同，逢低買入、高點賣出，但最怕的是買入後下跌套牢，賣出後上漲而錯過最大利潤，因為幣價非常難預測。 挖礦： 購買礦機或顯卡，透過礦機算力挖出加密貨幣，在前期部署的階段要找好託管商放礦機，並將電費、營運費、礦機成本算進去，通常需要耗時數年才能回本，較不適合小資族。

購買礦機或顯卡，透過礦機算力挖出加密貨幣，在前期部署的階段要找好託管商放礦機，並將電費、營運費、礦機成本算進去，通常需要耗時數年才能回本，較不適合小資族。 尋找黑馬： 加密貨幣有非常多種，除了最大的比特幣之外還有第二大的以太幣（ETH）、交易所推出的平台幣（BNB、FTT、HT），以及各種應用的小幣，如果找到黑馬，獲利可能是上百倍，但風險也隨之增加。

加密貨幣有非常多種，除了最大的比特幣之外還有第二大的以太幣（ETH）、交易所推出的平台幣（BNB、FTT、HT），以及各種應用的小幣，如果找到黑馬，獲利可能是上百倍，但風險也隨之增加。 放貸：將美元租借給玩槓桿合約交易的人，每天定時收取利息。

此外還有期現套利、網格交易、基差套利、流動性挖礦等，屬於比較進階的交易方式，如果沒有全面了解，千萬不要貿然投入。

我的加密貨幣投資策略

我在2017年接觸加密貨幣，並用自己的電腦挖礦，當時沒有專業設備，無法挖比特幣，改為選擇一些新興幣種，然而最後不是交易賠光就是交易所倒閉，因此我曾對幣圈深感害怕。

直到2020年年底，我發現幣圈推出不少交易工具，也有許多操作策略，不像過去資源較少。深入了解這些新方法後，我找出幾種風險較低的投資策略，包含放貸、期現套利、網格天地單、定期定額；不進行高風險的槓桿合約交易，而是保持多元標的、分散風險、資產配置、分批進場等策略。

與此同時，為了將我所學到的知識與領悟的實戰技巧進一步分享出去，我在部落格撰寫了一系列的教學文章「阿璋-虛擬貨幣被動式投資」，並且開設了同名的免費LINE社群，建立一個共同學習的環境，就是希望大家能一起交流與獲利。

這樣的低風險投資策略年化報酬率大約10％～30％，對其他幣圈交易者來說投報率非常低，但比起傳統金融卻高出不少，而且省下很多手續費。如果你信任比特幣和加密貨幣市場，也有一定的風險承擔能力，可以將加密貨幣列為投資標的。

破解投資高風險的因素

最後，我想破除一個常見迷思，許多人認為加密貨幣動輒數10％的浮動，波動太大，但真正造成高風險的往往是個人因素：

Photo Credit: 遠流出版

投資看似是與自媒體完全無關的領域，其實兩者相互呼應，許多投資觀念都能套用在自媒體，例如分散風險、緊急狀況理性應對、設定目標等。即使你目前沒有投資的打算，然而學習投資知識並運用在自媒體上，會讓你經營得更有策略。而如果你能透過投資增加收入，並將投資收入用來升級設備、聘請人才等，便能使自媒體事業進而擴大與成長。無論如何，非常建議你多多接觸投資領域！

阿璋心法 加密貨幣不再只是投機工具，而是全球的金錢趨勢。

書籍介紹

本文摘錄自《打開網路就有錢：我靠自媒體與投資理財打造多元獲利模式》，遠流出版

作者：呂明璋（工具王阿璋）

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬