《買進下一支漲不停的股票》：發生這些事，股價就會上漲／下跌

文：池田洋子

發生這些事情，股價就會上漲！

股價變動的主因可大致分為：

經濟動向等宏觀的因素 與公司相關的事件等微觀的因素

因原油飆漲達成亮麗業績的住友金屬工業

一間公司的股價可能因為世界經濟的變動，事件、事故的發生，或公司經營環境的變化等因素而起起伏伏。下面我會跟大家介紹，發生哪些事件會對股價上漲帶來影響。首先來看看住友金屬工業的例子。

原油價格延續2004年的漲勢，2005年8月底，紐約商品期貨交易所（NYMEX）的原油期貨行情依然持續飆漲。而WTI（西德克薩斯中間基原油）的價格一度飆破每桶70美元。

住友金屬工業是住友集團最核心的事業，它的粗鋼生產在國內排第三大，而無縫鋼管（ Seamless Pipe）更是位居世界的龍頭寶座。

從2004年到2005年，原油價格一路飆漲，使得挖石油必備的無縫鋼管的需求高漲，訂單大增，供不應求。

再加上汽車的銷售額增加，汽車用的鋼板需求也大增，這些都是會使業績成長的大利多。

股票分割後的便宜感讓股價大漲，以軟銀為例

軟銀是日本IT業界的先驅，主要的事業包括寬頻網路、基礎建設事業、網路文化事業等。

2005年秋，軟銀宣布消息「將在12月28日， 1股分成3股」。

從發布消息的那天起，到真正按照股票分割比例調整股價的這段時間，為軟銀的股價帶來了一波漲勢。

簡單來說，「股票分割」後，股價就只剩分割前的三分之一，這讓投資人有一種股價變便宜的感覺，於是，之前怕漲太高不敢出手的投資人，也都開始買起來。

大家的心理預期是，如果股票分割後股價會上漲，那我只要在股票分割前買，就能得到股票分割的權利（例如持有100股，分割後會變成300股），等之後股價上漲就能賺更多，於是這項政策就為軟銀帶來股價上漲的影響。

以下用一張表說明，發生哪些事情時，會導致股價上漲。

Photo Credit: 樂金文化出版

接下來，讓我們看看發生哪些事情，會讓股價下跌。負面的消息或新聞大多是股價下跌的主因，因此記得檢視每天的新聞。

因原油高漲導致業績不振的日本航空

現在國內的日本航空公司，最為人知曉的就是日本航空、全日空，還有新加入的天馬航空了。

日本航空近幾年，在國內線連續出現與安全性相關的差錯。

更火上添油的是，2004年原油持續飆漲，這對航空公司來說是相當致命的因素，由於燃料變貴，成本增加，更使得日本航空的業績萎靡不振。

國際線方面，中國線的載客量持續下滑，這對原本業績低迷的日本航空來說，無疑是雪上加霜。

電子零件的環境惡化，造成股價下跌的精工愛普生

精工愛普生的噴墨印表機與投影機，在日本國內是市占第一名的公司。過去它憑藉著高技術力，持續成長，但2004年拓展新事業背投式電視（Rear Projection TV），意外的沒獲得市場的接受，成為業績大幅滑落的主因。

所謂的背投式電視是指，從後面往螢幕投影的電視，結構本身非常簡單。但它是透過鏡面反射到螢幕的結構，所以需要一定的縱深。這對居家空間向來狹小的日本一般家庭來說，寧願選擇不占空間的薄型、液晶、電漿電視。

2004年愛普生開賣液晶背投式電視，一時之間成為話題，但沒有反映在銷售量上。

因為愛普生的背投式電視一開始是透過電話或網路做為銷售途徑，而不是透過量販店。

如此一來，消費者看不到背投式電視的實物，而知道背投式電視這項產品的人也不多，這都被認為是銷售不佳的因素。

一項產品無論是透過多強大的技術能力製造出來，若消費者在購買的過程中出現種種障礙，便會導致投入的資源無法反映在銷售量上。但放眼未來，除了液晶電視、電漿電視，背投式電視的領域也值得我們關注。

下表列出股價下跌的原因，買進股票時請務必注意。

Photo Credit: 樂金文化出版

Photo Credit: 樂金文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《買進下一支漲不停的股票：第一次進股市就該懂的技術分析》，樂金文化出版

作者：池田洋子

譯者：鄭舜瓏

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

目標是財務自由！給都想要自由的你我，第一本技術分析入門書

學買股，是忙碌的你我想翻身最好的方法！

你是否……

總是盯著想買的東西嘆氣，硬要買就得吃土好幾個月。（抱歉了錢包，我真的想要那個酷東西）

想買個新包包、漂亮衣服或是新的手辦、遊戲主機等昂貴品來犒賞自己，卻又礙於另一半的臉色而買不下手。（PS5也是重要的家具啊！雖然現在還在缺貨就是了）

存錢存得要死，但存摺的數字卻永遠少得可憐。（翻開存摺，又忍不住嘆了口氣！）

更不要想買車、買房，因為薪水根本不夠買。（台北房價超級貴，不吃不喝三十年可能都買不起夢想中的房子！）

你也有這樣的困擾嗎？那麼，學買股票吧！

即使再忙，也能靠股市賺錢，真的嗎？

「買股票？說得真簡單。我上班忙得要死，回家還要顧小孩、做家事，簡直累得快被鬼抓走，哪有時間盯盤買股票？」

「靠買股賺錢？那應該是家裡本來就有錢的那種專職操盤手才有辦法吧，我看我還是算了吧。」

「買股票好危險喔，賠光光就完蛋了！我還是慢慢存吧……」

你是否也有以上的疑惑？

別擔心！作者本人就是靠著投資股票，晉身人生勝利組的最佳範例。

她在生下孩子後辭職在家，一邊當全職家庭主婦，一邊投資股票，

在每天與兩個小孩艱苦搏鬥的情況下，

她不僅二十幾歲就賺到頭期款買下公寓，還在三十幾歲時換了房子。

她要告訴你：一邊工作養小孩，一邊投資股票，絕對有可能！

即使再忙，也可以靠選對好股並長抱的方法，為自己賺進額外的收入，財富自由絕對不是夢！

本書特色

從基本的關注日常生活消息面開始，到實戰運用K線、均線、成交量，循序漸進指導買股細節。 搭配多達百張以上的線圖資料，以及22道練習題，初學者也能一讀就學會。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬