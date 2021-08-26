《老闆說我的企劃是垃圾》：寫完企劃書後利用這十項清單檢視一遍，擺脫被老闆退件的命運

文：朴赫鍾

寫完企劃書後，記得做到「這一步」，才能擺脫被老闆退件的命運

西餐主廚在煎好牛排、送到客人的餐桌前，會經過一道為時數分的「靜置」流程。這是一種類似燜肉的作法，讓熱氣稍微消散，方便食用。而企劃書寫作中，類似這樣的最後流程則稱為「冷卻期」。

熱騰騰的企劃書才剛從數位世界（電腦檔案）來到現實世界，它還沒來得及適應世界，也不夠完整，如果就這樣直接交上去，未免太危險了！因此，寫完企劃書後，千萬別忘了利用十項清單檢視一遍，讓企劃書更完美。

1. 有沒有考慮守門員（第一個簽核者）？

企劃書通常有兩種簽核者。二級主管和一級主管。通常二級主管是你的主管，也是實務負責人；一級主管是高層，也是整個事業部門的負責人。員工會煩惱的原因，多是：「評估企劃書的兩位主管意見不同時，我要怎麼辦？」

我建議：企劃案說服的重點，30％在主管，另外70％則是在實際握有簽核權的高層。企劃書要盡量配合高層的喜好撰寫，至於主管，還可以用對話彌補不足的部分。說到底，主管也是要拿著你的企劃書去找高層。

2. 老闆對這個案子了解多少？是否有持續參與？

寫企劃書時，最好能依據高層對專案企劃的參與度和知識水準，來決定企劃書結構。這裡所說的「參與度」指的是——「是否經常關心並介入」。如果高層對專案企劃也非常了解，那就要減少企劃書的分量，只寫重點內容；如果高層不了解，那也不要增加企劃書的分量，而是要準備更仔細的附件資料。

3. 透過此份企劃書要獲得的決議重點， 是否充分說明？

企劃書最終就是為了獲得高層的決議。因此，要讓高層盡快簽字同意，你必須掌握和專案企劃相關的核心數據和明確的依據。如果有問題，你要告訴他是多大的問題、需要投資多少的費用、計算的根據是什麼、什麼東西會如何改變等，這些都要盡可能用數字表現出來。因為沒有哪個高層會憑著感覺或是主觀意見行動。

4. 整體內容是否有一貫性？是否達到宏觀及微觀的平衡點？

MECE是企劃書的基礎，企劃書中要評估的要素，需要充分站在宏觀視角，也要站在微觀視角。企劃書中的「5W3H」要素之一的「狀況敘述」是否充分說明了？「3C」要素之一的「宏觀市場狀況」是否評估過了？「4P」要素之一的「現場執行」是否有全面考量了？「5F＋1」的危險因素是否確認過了？總的來說，就是要最終檢視在企劃書模式上的十二個方格，是否都填上足夠的訊息。

5. 是否將必要的內容放前面，其他放在附件？

「這是高層一定要知道的嗎？」、「現在弄明白，才不會導致邏輯崩壞嗎？」如果這兩個問題，你沒辦法爽快回答出「Yes」，那就放到附件去吧！如果身為基層員工的你，都不確定資訊是不是重要，那對高層就是真的不重要。不要猶豫不決，直接大膽刪掉吧！

6. 邏輯和脈絡是否流暢？

利用「Why － What － How」三階段的連接邏輯，讓所有頁面彼此自然的連結起來。前一頁所說的「策略」，在後一頁要敘述「戰術」；前一頁所說的「問題」，在後一頁要敘述「解決」；前一頁所說的「方向」，在後一頁要敘述「執行」。並且企劃書裡的所有結構內容，也要像向日葵望著太陽一般，望向主要訊息，讓整頁內容的資訊形成一個聯合體系。

7. 讀完這份企劃書後，會出現哪些疑問？

能夠一道一道解決提問的企劃書是最棒的。試著想像檢視企劃書的高層，就好像參加冒險類型的模擬競賽一樣，一關一關破解任務，最終獲得一把能解決問題，最關鍵、又合理的「確信」鑰匙。這就是最好的說服。高層在看企劃書的過程中，或是看完企劃書後，卻依舊有問題想提問，那就表示你的企劃書尚未完成。千萬別忘了，能夠慢慢按照順序，替握有裁決權者解決他的疑問，就是企劃書的最高境界。

8. 句子讀起來是否輕鬆？

句子愈短愈好。企劃書可以說是短句的組合，一行優秀，兩行普通，三行差勁。句子短的話，不用解釋，就能很快讀過去。句子會變長，通常是因為加了不必要的形容詞和副詞。所以我們要將這些雜質去掉，確認是否一行只帶有一個訊息。另外，句子裡若有不自然的現場專業用語、縮寫和英文，也會造成閱讀者不容易讀，最好通通去掉。

9. 圖形、圖表、表格是否運用適當？是否經過編輯後，提高了可讀性？

圖形和圖表不是萬能。無意義的圖形和圖表絕對不會受到歡迎，因為它們可能反倒混淆了訊息的本質。若能用單純的句子或幾項數值呈現，卻過度使用圖形和圖表，反倒變成畫蛇添足。

另外，套用一些強調訊息位階和關係的編輯手法，確認訊息之間的前後關係、同質性等部分，是否讓人一目了然也很重要。企劃書並不是給自己看，高層要能夠輕鬆看懂才是重點。

10. 有無錯字？數字計算是否正確？

這是基本中的基本，要小心再小心的確認。沒有錯字同時也是誠意的象徵。當企劃書反覆出現錯字，信賴度就瓦解了。

表面上看到的幾個錯別字，其實象徵了內裡的錯誤和邏輯的缺乏。可能你不覺得怎麼樣，但或許握有裁決權的高層，會覺得非常嚴重。尤其數值計算更是要反覆確認到最後一刻，因為數據錯誤，絕對會讓你百口莫辯。

好的企劃書不是一蹴可幾。在老闆替你畫紅字之前，自己先畫一遍再修改吧！這樣在公司才會好過一些。

書籍介紹

本文摘錄自《老闆說我的企劃是垃圾：企劃救星！韓國三星集團都在用，5步驟明確流程打造神提案》，樂金文化出版

作者：朴赫鍾

譯者：郭佳樺

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韓國商管讀者一致好評

企劃書總是被打槍嗎？

覺得自己的提案無懈可擊，

卻依舊被主管無情退件……

別擔心！這些煩惱通通有解

「這是什麼垃圾，你拿回去重寫！」

我們總想要按照好範本、好模式，做出令人激賞的企劃，卻一次次被老闆丟進垃圾桶。這是為什麼呢？我不是都照做了嗎？到底問題在哪裡？

原因就在於，

「企劃書並不是給自己看的，老闆或上司能夠輕鬆看懂，才是重點。」

心中有讀者（看企劃的人），才可能寫出讓人滿意的企劃。

那要怎麼做到心中有讀者呢？企劃書要有這三點：

首先，必須具有可讀性。

由於企劃書是要給別人看的，必須要做到能讓老闆「一看就懂」，牽動直覺，快速做出決定。

那要怎麼做到？答案是「能夠流暢回答出他們想知道的問題，又容易閱讀的企劃書」。

把握3件事，提案不再被老闆嗆：

重點1：只寫重要內容

誰會喜歡一份又厚又說不到重點的企劃書呢？絕大多數的老闆期望的是：一份「精簡又有重點」的優質企劃書。

重點2：能一目了然

不管是用文字、圖片或上色，盡可能讓重要訊息又大又清楚，並配合一般眼動方式與認知方向呈現（時間由左至右、圓形照順時針方向、優缺點從上到下），就能使老闆快速抓到重點。切記：企劃書「不是用來讀的，是用來看的」。

重點3：每一頁只需看3秒就能懂

老闆拿到企劃書，通常停留在一頁的時間只有3秒鐘。因此，若能在3秒內滿足他的期待值，讓停留時間延長至5～10秒，自然就能提高過關的機率。

第二，可執行性要高。

做企劃的時候，要從三個角度思考：

「高層的立場」、「客戶／現場的立場」、「執行夥伴的立場」。透過這三個立場去檢視企劃，通過率才會大大提高。

從「高層的立場」——

你必須要想：這是否對公司有意義？解決問題是否有效率又有效果？重點是否容易被注意到？這個計畫是否能迅速理解？假若自己是高層，這份企劃書是不是能讓人爽快的簽核？

從「客戶／現場的立場」——

你可以這樣想：檢視想法是否符合現實？是否對現場有幫助？是不是乾脆不要做反倒比較好？

從「執行夥伴的立場」——

你需要這樣想：檢視日後要在現場一起執行的利害關係人，是否也會充分同意這個執行辦法？

第三，要有一致性。

千萬不要忘記，拿到企劃書的讀者（高層或老闆）有三種權利：

一、不需詢問你的權利。二、只看一次的權利。三、只看重點的權利。

而事實上，他們也只會用這三種方式來讀你的企劃書，所以你必須給他們邏輯流暢、不會分散注意力的企劃書。要做到這種企劃，你就得從頭到尾注意一致性。

好的企劃書必須要保持兩種一致性：

訊息的一致性：企劃書裡的訊息必須要有邏輯，前後呼應（詳細內容請見第一章和第二章 ）。

頁面的一致性：格式都要按照同一個標準。意思是指，企劃書的標題、頁碼、標題起始位置等，全部要統一（詳細內容請見第四章）。

當你知道寫企劃要考慮閱讀對象後，就可以更加得心應手了。

這時，請用簡單5步驟，來做企劃案，必能快速寫出神提案：

Step1：找出核心要點

挖掘出最重要的訊息，為企劃書找出最大的價值。

Step2：建立結構

決定重點呈現的結構和排列。例如：要先呈現哪些內容、如何連貫前後脈絡等。

Step3：添加內文

用字句、圖形、表格三種方式，重新整理原始訊息，讓中心主旨能一眼看出。

Step4：削除累贅字句

只有整理得宜的資訊，才能進入老闆的腦海。

Step5：站在高層立場客觀評估

要以主管視角來檢查提案，例如：為什麼要做這份提案？是否與公司的策略和方向相符？等觀點。

只要跟著企劃書寫作5步驟進行，就能完成一份專業又有條理，還能替老闆解決問題的企劃書，可以打中主管的心，更為你帶來更多的好機會。

本書特色

大量實際案例與範本格式，企劃新人也能輕鬆上手。 深入淺出的文句，能快速掌握重點、高效吸收。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬