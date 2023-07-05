87歲老婦被虎頭蜂螫死請求國賠一二審敗訴，高等法院逆轉判賠138萬
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法院一二審時都判家屬敗訴，不過上訴到最高法院時，法官認為宜蘭縣政府農業處就算未能及時摘除蜂巢，也應該設立警告牌，讓民眾能有所警戒，有怠忽職守的情況，因此應賠償家屬。
宜蘭縣1名87歲李婦到菜園工作時，被虎頭蜂螫咬多處，最後送醫不治身亡。李婦的兒子指控，在事發前10天，就有人通報宜蘭縣政府，農業處派員卻未拆除虎頭蜂窩，也未設立警告標示，導致悲劇發生，聲請國賠188萬多元。法院一、二審都判兒子敗訴，經最高法院廢棄原判決發回更審，高等法院更一審判決大逆轉，認定宜蘭縣政府怠忽執行職務，致李婦因蜂螫事故死亡，有國賠責任，今（5）日改判應國賠家屬138萬多元，全案確定。
案發經過為何？
2019年6月29日，民眾向宜蘭縣政府反映，宜蘭市慈航路500巷某房屋附近的高壓電桿上有虎頭蜂巢，農業處派捕蜂業者到場，未立即摘除，也未設置警戒標誌、封鎖現場等。同年7月9日上午7時30分，87歲的李婦在距離高壓電桿約3到5公尺的菜園工作時，誤入虎頭蜂攻擊範圍被蜂螫致死，宜蘭縣府獲悉，當日緊急派員摘除蜂巢。
死者家屬提告主張，宜蘭縣政府消防局接獲民眾於6月29日通報後，縣政府農業處雖派員到場，惟未立即摘除，也未另為任何處置，導致李婦未見任何警示，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死。
一審及二審都認為，縣府可依個案情況裁量有無「即時處置之必要」，現場人員當下判斷沒有立即人命危害，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除並無怠於執行職務，因不符國賠要件，判決家屬敗訴。
家屬不服提出上訴，將求償金額減為188萬餘元。高等法院則認為縣府接獲通報有蜂窩存在，立即通知委外廠商處理，但蜂巢位於高壓電桿上，有風險、作業困難，難認有過失，也判縣府不用負擔國家賠償責任。
為何高院審理後逆轉？
高院更一審審理後認為，農業處公務員2019年6月29日經委外公司告知，已知道「應即通知」台電公司進行斷電。但農業處未考量虎頭蜂有立即人命危害危險性，遲至2019年7月2日通知台電公司斷電。台電雖依停電流程排定7月9日晚間8點至9點暫停供電以摘除蜂巢，但李婦當天早上就被螫死，宜縣公務員怠於執行通知職務明確，致蜂螫事故，應負賠償責任。
更一審也指出，農業處知悉蜂巢的存在，屬社會生活風險源之一，應予立即處理；當天雖因台電公司須先斷電才可摘除蜂巢，但農業處也應依規定，於蜂巢警戒範圍設置警示標誌提醒民眾，卻未即時為必要處置，積極防止本件危險發生，屬於怠於執行職務。
更一審判決，宜蘭縣政府應賠償喪葬費38萬7000元、精神慰撫金100萬元，共計138萬7000元，全案確定。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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