87歲老婦被虎頭蜂螫死請求國賠一二審敗訴，高等法院逆轉判賠138萬

宜蘭縣1名87歲李婦到菜園工作時，被虎頭蜂螫咬多處，最後送醫不治身亡。李婦的兒子指控，在事發前10天，就有人通報宜蘭縣政府，農業處派員卻未拆除虎頭蜂窩，也未設立警告標示，導致悲劇發生，聲請國賠188萬多元。法院一、二審都判兒子敗訴，經最高法院廢棄原判決發回更審，高等法院更一審判決大逆轉，認定宜蘭縣政府怠忽執行職務，致李婦因蜂螫事故死亡，有國賠責任，今（5）日改判應國賠家屬138萬多元，全案確定。

案發經過為何？

2019年6月29日，民眾向宜蘭縣政府反映，宜蘭市慈航路500巷某房屋附近的高壓電桿上有虎頭蜂巢，農業處派捕蜂業者到場，未立即摘除，也未設置警戒標誌、封鎖現場等。同年7月9日上午7時30分，87歲的李婦在距離高壓電桿約3到5公尺的菜園工作時，誤入虎頭蜂攻擊範圍被蜂螫致死，宜蘭縣府獲悉，當日緊急派員摘除蜂巢。

死者家屬提告主張，宜蘭縣政府消防局接獲民眾於6月29日通報後，縣政府農業處雖派員到場，惟未立即摘除，也未另為任何處置，導致李婦未見任何警示，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死。

一審及二審都認為，縣府可依個案情況裁量有無「即時處置之必要」，現場人員當下判斷沒有立即人命危害，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除並無怠於執行職務，因不符國賠要件，判決家屬敗訴。

家屬不服提出上訴，將求償金額減為188萬餘元。高等法院則認為縣府接獲通報有蜂窩存在，立即通知委外廠商處理，但蜂巢位於高壓電桿上，有風險、作業困難，難認有過失，也判縣府不用負擔國家賠償責任。

為何高院審理後逆轉？

高院更一審審理後認為，農業處公務員2019年6月29日經委外公司告知，已知道「應即通知」台電公司進行斷電。但農業處未考量虎頭蜂有立即人命危害危險性，遲至2019年7月2日通知台電公司斷電。台電雖依停電流程排定7月9日晚間8點至9點暫停供電以摘除蜂巢，但李婦當天早上就被螫死，宜縣公務員怠於執行通知職務明確，致蜂螫事故，應負賠償責任。

更一審也指出，農業處知悉蜂巢的存在，屬社會生活風險源之一，應予立即處理；當天雖因台電公司須先斷電才可摘除蜂巢，但農業處也應依規定，於蜂巢警戒範圍設置警示標誌提醒民眾，卻未即時為必要處置，積極防止本件危險發生，屬於怠於執行職務。

更一審判決，宜蘭縣政府應賠償喪葬費38萬7000元、精神慰撫金100萬元，共計138萬7000元，全案確定。

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核稿編輯：翁世航