將中華民國英譯成Rep. of Chinese Taipei，不失為反擊中共打壓的奇招

文：李兆坤（高中教師）

1971年中華人民共和國取代蔣氏政權恢復聯合國代表權後，中國對於台灣在國際名稱的立場，最高戰略目標就是台灣不能使用具有政治意涵的名稱。因為台灣是他們的「神聖領土的一部分」，所以我國駐外機構的名稱，便從台灣被矮化成「台北」，頭銜一定要加上經濟、貿易、商務、文化、觀光才行。

這也是為什麼一個奧運協議出來的名稱「中華台北」可以被中國認可，成為我國在各大國際組織的正式名稱。一來此名稱淵源於運動賽事，沒有政治意涵；二來讓各國民眾錯認我國的駐外機構「隸屬」於中國之下，都是中國台北辦事處。

中國的戰術方法非常彈性，當台灣執政黨承認一個中國原則的九二共識時，就允許我們使用中華台北參與國際組織，包含聯合國周邊組織的觀察員。當台灣推動正名時，就極力在台灣前面加上中國，無論我們用的是台灣還是中華台北，全部更名為中國台灣、中國台北。

我國是一個主權獨立的民主國家，在名稱上最高戰略目標有人主張中華民國，但在國際法上已行不通。有人主張台灣正名，不過在戰術方法上，若能更為彈性，才有辦法與戰狼對抗。

這次東奧國際媒體主動幫我們正名為台灣之際，中國馬上施壓葡萄牙，將生物奧賽的中華台北更名為Taiwan - China（中國台灣，不過在動員戡亂年代，這個名稱指的是在台灣的自由中國，是當時政府可接受的名稱；這也是巴拉圭國立亞松森大學醫學院為何一開始會使用這名稱來稱呼我們China - Taiwán），就是要誤導外國民眾，台灣是中國的一部分，這是他們戰術靈活運用的展現。

「中華台北」這名稱在台灣，無論是藍營還是台灣主權論者，都十分排斥。藍營認為這是矮化中華民國為一個城市，後者認為台北不是隸屬於中國。我們越排斥，中國越強迫我們使用。在我們抗議中國台灣這名稱時，中國還可以向各國要求，那就要我國使用洛桑協議的中華台北，這是台灣自己在國際法律文件願意使用的名稱。若想要讓這個名稱消失，我們必須反其道而行，敢大膽彈性使用，反而會提早實現此目標。

Photo Credit: Reuters/達志影像

國人很難接受我國國號被英譯成Rep. of China，中文可以接受「中華」一詞，但英文與China連結身分時就十分排斥。我們若將「中華」民國英譯成Rep. of Chinese Taipei，不僅符合國際「現況」，也立刻讓此名稱賦予政治意涵，在已參加的國際組織會籍名稱，馬上被正名成我國正式的英文國號，讓我們以正式國號參加國際組織；也符合藍營人士屢屢宣稱Chinese Taipei就是中華隊的主張。（此舉不代表筆者認為我們永遠使用Chinese Taipei作為我們的英譯國號）

台灣正名運動的主張者，十分排斥「中屬台北」這個名稱，這反倒讓戰狼抓到弱點。在國際上直接將我國名稱正名為Taiwan不易，雖China與Chinese Taipei兩者都是我們討厭的名稱，但Rep. of China一來出國容易被誤認來自對岸，二來此英譯國號早已成為歷史，被PRC所消滅。ROC只存在外國民眾的歷史常識中，辨識度幾乎為零；反而Chinese Taipei外國民眾較常在媒體接觸。

經此次東奧，各國媒體已努力宣傳Chinese Taipei就是Taiwan。既然我們討厭Rep. of China，退而求其次，改用國際認可的Chinese Taipei來英譯中華民國國號為Rep. of Chinese Taipei，一來符合憲法國號的規範，二來也讓國際了解，我們不會再去爭取所謂的中國代表權。

國際傳媒說世界上沒有一個地方叫Chinese Taipei，但當世界上有一個國家叫Rep. of Chinese Taipei，人們就知道這個國家位於Taiwan。總比一個國家叫Rep. of China，卻是各國歷史課本中曾經提及的政權，聯合國已認證被另一個政權所取代，來得更有立足點。

台北是我們的首都，世界上部分國家也是有將首都之名作為自己國號的國家。一開始台灣也只有指涉台南西拉雅族聚集的安平一地，後來才成為這個島嶼的名稱。甚至我國的兩岸人民關係條例，台灣地區還包含澎湖、金門、馬祖等地。既然全世界我國駐外機構大都以「台北」為名，那就順勢放入國號的英譯，更能凸顯駐各國台北代表處存在的正當性。

國人是否能接受「中華民國（台北）」的英譯，還是認定這是一個「中國人的台北共和國」、「隸屬於中國的台北共和國」、「講中文的台北共和國」，需要凝聚共識。

當然，中國也不是省油的燈；若中華民國英譯成Rep. of Chinese Taipei，最直接的結果就是戰狼將不會再允許我們使用Chinese Taipei這名稱。筆者猜測我們一定又將被迫更名為Taiwan – China、Taiwan, China或是Taiwan, Province of China。這又將是另一階段的挑戰，大家可以集思廣益戰術再來破解。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航