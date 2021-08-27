【醫鍵解壓縮】S1EP05｜認不出人臉的「臉盲」，竟然是被醫學認證的疾病？

文：陳韻安

早上起來對著鏡子刷牙洗臉，卻認不出鏡中的人是自己？這可不是恐怖片的劇情，而是某些臉盲症患者的困擾。臉盲症（Prosopagnosia / Face Blindness）是一種認知功能障礙，具體症狀是認不出人臉。知名影星布萊德彼特也曾表示自己深受臉盲症之苦。

臉盲症的成因可以分成先天和後天。大部分的患者，是因為先天基因上的缺陷，造成部分腦區發育出問題，進一步產生臉部辨識功能的障礙。少部分的患者則是因為後天的腦受傷，造成大腦迴路中的神經死亡，而失去了辨識人臉的能力。

而不論是先天還是後天因素造成臉盲症，根據受損腦區的不同，臉盲症又可以分成統覺（Apperceptive）障礙和聯想（Associative）障礙兩個類別。對統覺障礙這類患者來說，他們無法根據臉型、單雙眼皮等臉部特徵，來辨認不同人臉，某些情況下，患者甚至會連人臉和物品都無法區別。聯想障礙患者遇到的又是另一個狀況，認出一張臉和不同臉部特徵都不是問題，但是在大腦認知層面，他們無法把看到的臉和認識的人連起來，所以每張臉看起來都是陌生人。

目前一套完整、有效的療法還沒有出現，世界上約2％的臉盲症患者，只能先透過聲音、穿著等其他特徵來認人。不過，有實驗指出，催產素竟然對改善症狀有幫助？還有團隊發展app來幫助認人？趕快點進影片，讓你醫鍵解壓縮！

【醫鍵解壓縮】是一個醫學科普節目，帶你從獵奇的疑問出發，探討跟生活密切相關的有趣醫學冷知識。趕快點進來看看吧！完整節目列表請點我。

新集數每週五晚上7點首播，歡迎訂閱關鍵評論網YouTube頻道，新片訊息不錯過！

延伸閱讀

影片參考資料

核稿編輯：楊士範