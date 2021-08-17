《斯卡羅》游移的身份認同：非美國人的美國公民李仙得如何看待戰爭與外交？

文：杜小月

從公民成為美國人：為進取而捨離

李仙得把中國人當人看待，並不出自全然的人權，他的話語中更不帶有所謂同情，之所以避諱著以「奴隸」論之，來自美國南北戰爭的訓誨，廢止奴隸，是他從軍為國一路下來，自命信奉的榮譽及信條，多少帶點清高姿態，畢竟，在他承認中國人也是人之前，還得加上句「中國人雖不文明」，這份自由平等，是有條件、有附註、需要加上一個前綴才敢說得出口的，他的理念前衛，作態卻仍傲慢。

而這種人格特質來自戰爭的洗禮，來自他一個法國人急於建立的美國國族認同，因為有所追求，胸懷一顆美國夢才形塑出來的處事態度。需要不苟、需要方正，「一切事物都有它的位置」將每顆石頭蒐藏安放回既定的秩序，嚴格遵照規矩行事，「我不相信宗教，以及一切無法控制的東西。」不願淌入官場渾水，也一概否認文化的差異，要求中國人阿清穿上西裝，令他不自在，令他「被接受」現代化。

Photo Credit: 公視提供 法國男星法比歐在《斯卡羅》中飾演法裔美國駐廈門領事李仙得，奉命到台灣調查「羅妹號事件」。

而李仙得在廈門領事館迎對的貝爾將軍，一位當然的本土美國人，還有他那一套不需多加關注國族認同的做官態度，無需自明，不用澄清，國籍的問題向來不是貝爾會遇到的問題，美國人即是美國公民，但美國公民卻不等於美國人，簡單的大於小於問題，也是複雜的人種階級難題。

官場文化：與信念相悖的事實

「你有一半的時間躺在醫院，竟然也升准將，你在病床上到底帶了多少部隊？我們美國對法國人真是慷慨。」要是李仙得真如貝爾料想的，是一位通曉官場文化、光靠人脈與關係而不仰賴榮譽傷疤就能輕鬆上位、就能升官發財的人——他們兩個如若是同道中人的話，這段直白發言就不會顯得這麼挑釁了。

貝爾直接了當，大喇喇地把暗事講開，希望能損損這位官場朋友，可沒料到眼前的原來是個官場異類，李仙得的正直令貝爾的開場白顯得一廂情願，他們那種你嗆我一言、他懟你一句，愛講笑虧的臭氣不與李仙得相投，這種低俗的示好看在他眼中只是純粹的低俗，沒有示好，甚至有損他自持的榮譽。言談進入雷區，才讓接下去的交涉如此崎嶇。

一個執意關押洋行人員，無論另一個如何的正反說詞，兩人都對不上線，然而最後，鬼使神差一般，李仙得竟也完成了一遭不那麼黑、但仍十分道地的官場文化交流：「我原本是來跟你談兩件事，一件是德記洋行，另一件是在你管轄範圍內的福爾摩沙……本來想跟你討論的。」貝爾將兩樁公事捆綁在一起，示明德記洋行的事必須有個交代、李仙得必須做出個願意接下去談的保證，貝爾才會如實托出羅妹號事件，所以，當李仙得從貝爾手中接下公文時，也等同是默許了一個承諾出去。

閱覽公文後，李仙得心中願意赴任福爾摩沙，想儘早解決那裡發生的羅妹號問題，才會接受貝爾得寸進尺的要求，放了德記洋行的人，如此方能完全結算他在廈門領事館的一干庶務，免除接下去曠日廢時的司法程序。終於有了像模像樣的交涉、議價與退讓，然而經過剛剛這些「親切的」官場禮節，李仙得依舊是那個領公餉的正直官員，不願領情——放了人，但還得改交罰款四千。

當李仙得來到府城，我們看到的是一位坐在漢人扛轎上的白人，高人一等，卻無法真正駕馭，受人簇擁卻也是予取予求，磨不過沿街小販的盧，花錢消災買了一堆不需要的東西，顯然又是場頗失敗的交涉。

李仙得來台，依舊準備了充份的不理解、滿滿他正人君子的高尚與笨拙，他困惑，何以一個正直的人還要打暗號？何以這位對的人要用錯誤的伎倆行事？「因為他關過必麒麟。」原來劉明燈與他都在做著同樣的事，關押走私的洋行行員、與推託責任的官員斡旋，但李仙得還是無法苟同，顯然，人在怡記洋行和英國領事賈祿洽談的他，並未意識到這個當下的這個自己，正是位於官商雜處的灰暗地帶。

「你真的適合當外交官嗎？」自己主掌羅妹號事件，反到要讓賈祿給他指引明路，非得走過這麼一遭上得了檯面的外交式對談，投遞正式公文、將層級上訴、施加上位壓力，似乎名正言順了點，才甘願另行其事，找回他早先不齒的總兵劉明燈，繞行一大趟遠路，繞過他心中疙瘩，然後才能委身下去做他覺得錯的對事。

Photo Credit: 公視提供 法比歐（前左）飾演法裔美國領事李仙得，要求黃健瑋（前右）飾演的台灣鎮總兵劉明燈一同前往琅𤩝調查。

從戰死到殉國：意義上的不同，才能昇華

回頭審視李仙得命令萬巴德醫生的橋段，要求跳過傷重的阿杰而優先救治羅妹號船員，顯然對他來說，完成任務重於醫療權的分配，傷重者在他的法條面前，只能被遠遠排在後頭，無論是此時昏迷的阿杰，還是那位被要求優先手術的船員，都是如此，因為「船員」只代表著完成任務的線索，至於船員身為一個病人乃至一個人的尊嚴，李仙得依舊選擇忽視，不顧傷勢地，一心只想著儘早將船員拍醒，好把案情問個水落石出，直至他被萬巴德醫生勸離才罷休。

中國的奴隸和傷患，只是李仙得分別用以實踐勞動權和醫療權的媒介，心繫文明進步，然後二元地看見了所謂的野蠻與落後，需要捨棄或取代掉這些以後，才能成就他心目中的理想情操。

然而李仙得人格的複雜度卻又在此時展露。

李仙德：「雖然你是醫生，但我是軍人。相信我，我在戰場上看過的傷兵比你這輩子都還多，那個年輕人會沒事。如果我錯了，我會辭去這個地區的領事職務。」（影集對白，時間：14:39-14:55）

在經過那麼多的偏執後，我們終於也見證了剛直人格的魅力，來自他從戎的底蘊；戰場是另一個不同樣的極端環境，醫資何其不足，能讓人見識生命的脆弱，也能見識到人體的強韌，醫者認定的重傷，當然需要在第一時間挹注治療，這樣才合乎常理。

然而軍人所面臨的往往都只有不合理，他誓言道，這年輕人熬得過去，並非只是隨口胡來的薄弱說詞，他的堅定來自過去死生交關的軍旅生涯，險些失去右眼、住院兩年，傷痕累累，因為親歷了這些鐵錚錚的殘酷現實，所以這番話、對於槍傷者的心得，他是拿命換來的，李仙得隨後向萬巴德賭上領事身譽，挾以上級命令，作風硬派，是軍人本色。

那麼，他真的適合當外交官嗎？李仙得後來回覆賈祿的話是：「美國外交部認為我適合。」（The Americans think so.）照他模糊的原語「Americans」來說當然可以適時適地譯作「外交部」，但這個泛稱若是譯作「美國人」的話，那似乎會是一種國族主義的隱喻：美國人認為我適合當他們的外交官——這話現在變得再不關乎政府部門的委任命令、不關乎政治人事資源的調度，因為他入籍美國後為國家付出的價值遠遠超過了這些。

李仙得確實以其異乎常人的堅毅態度、果斷、決絕，展現出了某種程度上美國精神。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航