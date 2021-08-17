開胃解膩醃漬蔬菜，選購調理秘訣大公開

醃漬蔬菜有一種獨特的風味，使得許多民眾都喜歡在料理的過程中加入醃漬蔬菜，例如：酸菜就是民眾們的最愛之一，不論是酸菜煮魚或是加在牛肉麵裡，開胃又解膩。下面文章就教大家從市場到餐桌，如何選購及調理醃漬蔬菜。

由於醃漬蔬菜在製造的過程中會使蔬菜顏色變得暗淡，外觀看起來比較不吸引人，對於銷售有所影響，因此經常會添加少量的食品添加物用來漂白、防腐以及防止食物變褐色等，亞硫酸鹽類為准用的「漂白劑」，經過加工後，就會轉變為「二氧化硫」殘留在食物中。

二氧化硫為水溶性物質，可以透過用清水沖洗與浸泡等方法，去除食品表面的灰塵和雜質及殘留的二氧化硫，浸泡過後的水中會含有二氧化硫，因此切勿拿來再作其他用途。

選購時的要點：購買深色、包裝完整、標示清楚的商品

製造一個月以上未使用漂白劑的酸菜，顏色是偏深綠(褐)色，消費者在購買市售的醃漬蔬菜產品時，建議可以先看顏色和包裝，避免購買顏色太過於潔白、鮮豔的食品，建議選擇顏色比較不鮮豔、偏深綠（褐）色的進行購買，除此之外，建議優先選購完整包裝的商品，避免在運輸、貯存的過程中，造成污染及風味的流失，及留意產品是否有明確的標示，以掌握完整的產品訊息。

調理前的要點：先浸泡、後沖洗、再切除

注意調理步驟應為先洗後切，經過沖洗後，再切塊，或是除去不食用的部分，先洗後切是為了避免殘留的添加物污染刀具，再污染其他乾淨的部位。

烹煮醃漬蔬菜之前，可以使用清水或溫水浸泡分鐘，降低酸菜中的食鹽含量，必要的時候還可以開蓋煮沸分鐘，不要蓋鍋蓋的原因是為了讓酸菜中殘留之二氧化硫揮發，避免吃下肚，影響身體健康。