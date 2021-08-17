移工下樓倒垃圾卻遭員警上銬又丟包，三重分局查辦確認執法過當並道歉

一名網友8月16日在臉書貼文「警察先生，你很缺業績嗎？」，指一名新北市三女性移工倒垃圾時，遭員警上前盤查，因這名移工沒帶居留證而被上銬帶回派出所偵訊，得知為合法移工後又被「丟包」在路旁，此事件引起眾多網友不滿。根據最新進展，三重分局已認定該名員警執法涉違，已依法送辦。

《蘋果新聞網》報導，在臉書上揭露此事件的網友黃姿華，是桃園市家庭看護工工會秘書長。根據黃姿華在個人臉書上的描述，當時在三重擔任家庭看護工的菲律賓籍女移工（38歲）在下午4時許，外出倒垃圾時，謝姓警員（40歲）以女移工眼神有異為由上前盤查，並要求對方拿出居留證，由於女移工沒帶居留證出門，因此就被謝姓警員銬在超商外的椅子上，接著被帶回中興橋所，而且偵訊期間還被戴上腳鐐。

黃姿華的貼文指出，當警察發現她是合法家庭看護工後，不僅沒給予道歉，警察把她載離警局後還把她「丟包」在路邊，讓她想辦法自行回住處。黃姿華表示，這位看護只是出來倒垃圾，根本不認得被丟包的地方在哪裡，身上也沒錢叫計程車回家，最終用google map才找到路回家，而且這名看護還很擔心，當她被警察帶走的時候，雇主家樓下的門來不及鎖，若阿嬤發生事情，便無法跟雇主交代。

黃姿華也批評，肇事的謝姓員警在防疫期間還違反配戴口罩的規定，由於女移工遭盤查時，有開視訊通話向友人求助，因此這名友人已拍下摘下口罩執法的謝姓員警畫面，而且謝姓員警執法時甚至搶移工的手機。

《中央社》報導，有民眾以晚間時間序來描述雇主得知看護工遭遇後很生氣，要帶看護工去報案，但三重分局的警車卻先到雇主家，並將雇主和看護工帶回警局了解情況。三重分局表示，分局長林故廷已親向相關當事人說明並致歉後，已獲得其諒解，同時將加強員警相關法制教育，避免類似案件再發生。

《聯合新聞網》報導，警方已將謝員記過1次、調整職務至警備隊，待司法偵審結果後會從嚴追究相關人員責任，絕不寬貸，而在今天（17日）早上，分局長林故廷代表三重警分局，再次公開向雇主與女移工鞠躬道歉。

不過根據黃姿華在17日上午11時於同一篇貼文下更新了3點聲明，反駁新北市警察局的說法。首先，被害人女移工並沒有諒解當事人，也非警方主動移送，而是她堅持要報案保留證據，但警方卻技術性拖延報案程序，讓雇主和移工在警察局待到凌晨1點多，也不允許當事人親眼看過證據影像，並以一句移送地檢署帶過。

黃姿華的第二點強調，這起事件不是單一個案，若警方單憑主觀的「眼神」就構成盤查要件的話，那每個走在路上的人都有被盤查可能，他質疑是否已成了可以讓警察濫權的警察國家。第三點是，整起事件並非單一員警的犯行，從上銬、帶回警局上腳鐐、載去路邊丟包，都有謝姓員警的同事和長官參與或看在眼哩，讓員警完成整套的過當執法，意味著可見警界向來是默許基層員警以過當方式對待移工的。

黃姿華表示，經與當事人移工、雇主及相關人士討論後，他們提出了四項訴求：公佈執法過程影片、向移工及雇主家屬道歉、懲處這位違規的員警，並主動偵辦強制罪，以及檢討警界長期以來非法盤查移工的陋習。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範