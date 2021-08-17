江啟臣登記參選黨主席：不當「過渡者」扮演「造王者」，5大目標沒達成就辭職下台

國民黨主席江啟臣今（17）日在台中市前市長胡志強、前立委顏寬恒陪同下，在中央黨部完成主席選舉登記。他宣示將達成5大目標，包括2022年國民黨執政縣市15＋、提出明星級的不分區前3名，以及2024總統造王、國會過半。只要一項沒有達成，他會辭職下台。

江啟臣的任期到本月20日為止，過往現任國民黨主席要爭取連任、或代理主席要投入黨主席選舉，都會在投入選舉前宣布請假或請辭，並由第一副主席代理主席；但由於江啟臣並未任命副主席，因此請假後的每週中常會，將由中常委互推會議主席，而黨務工作則由秘書長負責。

朱立倫昨天搶頭香登記參選，孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源也都在今天上午完成登記。國民黨將在9月25日舉辦黨主席投票。

江啟臣提5大承擔與5大目標

江啟臣今天先領表登記，然後召開記者會，他致詞時表示，他要向所有的黨員許下承諾，首先他爭取連任，就是要復興壯大國民黨，這是領導的承擔；要擦亮國民黨的品牌價值，這是改革的承擔。擔起國民黨溝通世代的責任，這是世代的承擔；要爭取黨內共識的最大集結，這是共識的承擔。最後，他提出「戰鬥的承擔」，堅持國民黨的最大敵人是自我的突破；而國民黨要挑戰的對手，是民進黨的獨大與傲慢。

江啟臣說，藉由這5大承擔，他要帶領國民黨全面反攻，達成5大目標，其中只要一項沒有達成，他會辭職下台。

第一，他要國民黨2項公投全數過關；第二，邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流；第三，2022年的地方選戰，國民黨要取得的執政縣市至少是15個以上；第四，針對2024大選，他會提出「明星級」的不分區前3名，振奮黨內和社會；第五，要讓2024總統造王、國會過半。

江啟臣表示，改革沒有回頭路，從就任之初的就救亡圖存，他們正逐步爭取民心，讓國民黨重新壯大。改革更需要延續，要在既有的改革基礎上，替2022地方選舉與2024總統大選奠定勝利基礎。他絕不是國民黨復興的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨找出「最強候選人」，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣也感性細數過去一年半來，和黨內的同志們胼手胝足，從組織、論述、法規、技術到實務面，從線下到線上，進行國民黨的重設計，改革國民黨的體質，提升監督與問政效能。在鄉間廟口傾聽在地心聲；在黨內座談採納黨員建言；在青年營隊溝通世代願景；在網路世界感受民情。

江啟臣說，國民黨「親美和陸」更愛台灣，所以他們珍惜對美情誼，但捍衛人民食安；期待兩岸和平交流，卻不妥協中華民國的價值尊嚴。在民進黨的獨裁酬庸下，國民黨揮汗抗爭，在街頭反萊豬、拚公投，匯集超過150萬名公民的心聲。在疫情嚴峻下，國民黨挺醫護、送待餐，監督防疫紓困，一再引領政府施政。

江啟臣表示，從一次次實踐，展現國民黨的領導力與價值。「回首來時路，我們曾顛沛、跌倒，但不曾灰心沮喪，更沒有一絲避戰念頭。」他今天登記參選連任，因為知道前行的道路必定充滿荊棘，但他們更相信，「正派承擔、啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值。

對於朱立倫昨天稱國民黨是「正藍」，江啟臣也表示「這是當然」，他以前就說過，「要台獨的找蔡英文，要捍衛中華民國的，一定非國民黨莫屬。」

針對今天並未有立委到場支持，江啟臣也回應媒體表示，黨主席這是黨內選舉，大家都是好兄弟、好姐妹，重要的是選完還是要能團結，因為國民黨走國百年的歷史，一再再提醒他們，只有無私團結，放下自我，才能為百姓創造更美好的未來。

胡志強：年輕人剛站起來，多給一點時間

面對江啟臣被質疑領導力不足。胡志強表示，有人覺得江啟臣的表現不夠好，但世代交替才多久，應該給他們多一點時間；而國民黨現在有史以來作戰力最強的黨團在立法院，但江啟臣不搶鋒頭，這一年半來國民黨部同仁非常辛苦，江啟臣更辛苦。時間很短，大家給江啟臣多一點時間，要相信年輕人，如果給的時間太短，沒給時間表現，是國民黨的悲劇。

胡志強則強調，國民黨要世代交替，「老年人不要搶著講話」，要讓年輕人多講，這次選舉是國民黨很重要的一次，就讓「世代交替」4字決定未來，要讓年輕人出頭。

而剛離開國民黨副秘書長職位不久的顏寬恒也接著說，江啟臣是他的好兄弟、好戰友，更是在政治圈敬重的好友，台灣需要一個強而有力的在野監督，江啟臣就是這樣的一位領導人，國民黨現在需要的，就是政黨新世代的領導人，尤其這一年國民黨在江啟臣的領導下，從谷底慢慢爬升，贏得年輕朋友的信任，所以希望不要有那麼多的見縫插針、無中生有。

用「早餐動員」青年來當看板？藍營青年反駁

網紅四叉貓（劉宇）在臉書揭露一張在大學生常使用的平台Dcard上的對話截圖，裡頭提到江啟臣17日要去登記參選國民黨主席，為了要壯大聲勢，想找一些年輕人去現場，將備有早餐，但收到該訊息的年輕人不滿反嗆，「把我們當成樣板與背景嗎？」

對此，一名今天到場支持江啟臣的藍營青年回應，「非常不以為然」，他表示，今天站在外面一個早上，現在又繼續在這邊聽主席演講，「一份早餐是沒辦法收買我的。」他強調，對於青年世代而言，最重要的是價值和理想，再多的金錢，附早餐、附便當都收買不了他們，他還嗆，「若收買得了，就會在民進黨而不是在這了。」

江啟臣則表示，年輕人就是這麼坦白及直率，要和他們互動、溝通、說服，他相信今天站在這邊的年輕人，他們是自己心裡想來，也強調絕不會強迫年輕人做任何不想做的事；他保證，只要他當主席，年輕人在國民黨就不會只是看板，可以做事、參與決策，也能做決定。

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核稿新聞：翁世航