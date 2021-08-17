美國不後悔撤軍阿富汗，歐盟擔憂難民暴增、英國議員稱「在創造另一個敘利亞」

編譯：吳宗宜

8月15日，在阿富汗政府軍幾乎毫無抵抗的情況下，塔利班（Taliban）成功攻入阿富汗首都喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃，事後在臉書上表示，這是個艱難的選擇，但他決定離開以防止流血事件，並標註阿富汗萬歲（Long Live Afghanistan）。

塔利班發表聲明稱，他們已進入擁有600萬人口的阿富汗首都喀布爾，並正努力恢復法律和秩序，塔利班的發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，「在達成和平協議之前，城市及其居民的安全是原政府的責任，他們應該保證這一點。」目前，前內政部長賈拉利（Ali Ahmad Jalali）被選為阿富汗過渡政府的領袖，將移交政權予塔利班。

美國對阿富汗政府軍潰敗速度震驚，但反駁是「西貢淪陷」翻版

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對於30萬阿富汗政府軍的迅速崩潰表示悲傷：「他們被證明無法保衛國家，這種可能性確實發生得比我們預期的要快。」

前北約（NATO）最高指揮官、美國退役海軍上將史塔夫瑞迪斯（James Stavridis）也告訴NPR新聞，「你可以購買世界上最好的裝備，但你不能購買領導力或政治意願，尤其是在戰場上對抗敵人的意志，我們看到了阿富汗軍隊如鬼魂般人間蒸發，這十分令人心碎。」

喀布爾的戰火綿延的悽慘景象也被拿來與1975年、美國撤出越南戰爭後的「西貢淪陷」比較。對此，布林肯駁斥：「這不是西貢，我們在20年前為了一個任務去阿富汗，對付911恐怖攻擊事件襲擊我們的人，而我們已成功地完成了這項任務。」

在塔利班攻陷首都喀布爾後，布林肯說：「一個拒絕維護基本人權，包括女性和小孩的權利、藏匿恐怖分子、對美國和我們的盟友另有圖謀的政府，我們將無法與之合作。」

拜登（Joe Biden）也表示，儘管塔利班攻陷阿富汗的速度令人震驚，但他並不後悔從阿富汗撤軍的決定，並稱現在是時候將美國的國防重點重新聚焦到更緊迫的威脅上。

「我們因為20年前發生的可怕襲擊去了阿富汗，但這無法解釋為什麼我們在2021年還應該繼續留在那裡。我們在20年間花費了超過1兆美元的軍費、為超過30萬名阿富汗軍隊訓練，並配備了現代化設備。阿富汗領導人必須團結起來，他們必須為自己而戰，為他們的國家而戰。」拜登如此表示。

拜登也堅稱自阿富汗全面撤軍是前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）時期就達成的政策，且在川普卸任前，他還把美軍人數縮減到最低限度的2500人：「我是美國在阿富汗駐軍以來的第4位總統，在兩名共和黨總統，兩名民主黨總統後，我不願、也不會再將這場戰爭推給第5位總統。」

承認塔利班？俄國可能合作，英國籲別過早承認

俄羅斯新聞社（RIA）則報導，俄羅斯外交部在8月16日發布聲明尚未承認塔利班是阿富汗的合法政權，但俄羅斯駐喀布爾大使館發言人表示，俄羅斯正準備與阿富汗過渡政府合作。

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）表態，不會承認塔利班政府的合法性，並敦促國際不要過早承認塔利班政府，呼籲西方國家應該統一立場，避免阿富汗再次成為恐怖主義的溫床，並保障阿富汗人的人權：「很明顯阿富汗很快就會有新政府，但英方不希望任何人，承認塔利班為合法政權。」

英國每日快報（Daily Express）引述政治風險期刊（Journal of Political Risk）的創辦人柯爾（Anders Corr）說法，隨著塔利班的勝利，英國、美國和其他西方國家可能別無選擇，只能與敵人談判。「坦白說，喀布爾政府迅速垮台後，塔利班政府將重新掌權，美國及其盟友最終仍可能會不情願地接受塔利班政府，試圖與塔利班進行外交互動。」

柯爾也指出：「如果一、兩位國家領袖開始承認塔利班是阿富汗的合法政府，骨牌效將開始形成，如美國頭號敵人、一直都支持和庇護恐怖組織成員的巴基斯坦，可能會是首位公開承認塔利班政權的國家，塔利班也可能會很快被中國和俄羅斯認可，然而伊朗並不會那麼快地承認他們，因為在民族上他們更接近達里人（Dari）而不是普什圖人（Pashtuns）。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國不願干涉阿富汗主權，間接對塔利班支持

中國國務委員兼外交部長王毅，曾於7月28日在天津會晤塔利班政治委員會主委巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）率領的9人訪團，稱中國完全尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉其內政，此間接的對塔利班政權表示某種程度的支持。

塔利班發言人納依姆（Mohammad Naeem）也說：「中國一直是阿富汗人民值得信賴的朋友。」

上海復旦大學南亞問題專家林民旺分析：「這是我們務實的表現。你想如何統治你的國家在很大程度上是你自己的事情，不要讓它影響到中國。」

柯爾對此表示，中國與塔利班政府的聯盟正在萌芽：「從中國獲得大量資金的巴基斯坦支持塔利班，因此中國很可能正以某種形式透過巴基斯坦支援塔利班。」並表示從遠處支持塔利班的中國，待塔利班佔領喀布爾並完全恢復自己代表阿富汗政府的地位後，將毫不猶豫地加大援助力度。

歐盟憂心忡忡，難民問題再起？

歐盟於8月12日發表聲明呼籲塔利班與喀布爾政府恢復和談，並警告塔利班，如果它通過暴力奪取政權，將面臨被國際社會孤立的局面。

當時，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「如果塔利班以武力奪取政權並重新建立伊斯蘭酋長國（The Islamic Emirate of Afghanistan），塔利班將面臨不被承認、孤立、缺乏國際支持，以及讓阿富汗長期不穩定的未來。歐盟希望繼續與阿富汗人民建立夥伴關係和提供支持，然而支持的條件是和平、具包容性的解決方案以及尊重所有阿富汗人，包括婦女、青年和少數民族的基本權利。」

歐盟軍事委員會主席格拉奇亞諾（Claudio Graziano）則告訴POLITICO：「我們擔心在20週內，時間會倒流20年，但不幸的是，可能20天就夠了。」而現在其一語成讖。

歐盟現在最大的擔憂之一是，塔利班正式接管政權後，歐洲恐將引發新一波大規模難民潮，大批阿富汗人可能試圖前往歐洲尋求庇護和安全。根據聯合國難民署（UNHCR）的統計，自今（2021）年初以來，已有近40萬名阿富汗人在該國境內流離失所，光是5月以來就占24萬多人。

德國外交部國務部長安恩（Niels Annen）表示：「認為塔利班不會對移民政策產生任何影響的想法是天真的，與過去幾年相比，更多的阿富汗人將不得不逃離國家，德國也會受到影響。」

6個歐盟國家，包括德國、奧地利、比利時、荷蘭、希臘和丹麥的部長級官員，都表達了他們對現在局勢的擔憂，並呼籲繼續遣返庇護申請被拒絕的阿富汗人。

阿富汗政府潰敗，撤軍決定遭美國國內大肆抨擊

據布朗大學的資料，自阿富汗戰爭以來，至今已有2400多名美國軍人、約3800名美國承包商、1100多名其他盟軍軍人、6萬6000名阿富汗軍警，以及4萬7000多名阿富汗平民因這場戰爭喪生。

美國在阿富汗20年的戰爭，代價高達2.26兆美元，其中包括重建阿富汗政府和訓練其軍隊的費用。

隨著阿富汗局勢迅速惡化，許多共和黨人批評拜登政府對撤軍的處理方式，美國眾議院外交委員會共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）向CNN表示，拜登政府徹底搞砸了：「這是一場史無前例的災難，這將是拜登總統任期的污點，我認為他的雙手會為此沾滿鮮血。」

南卡羅來納州共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）也指出：「塔利班接管阿富汗不符合美國的利益，我擔心蓋達組織和伊斯蘭國會重新出現，我們將為另一個911事件鋪平道路。」

美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也說：「在我們從阿富汗撤出剩餘部隊時，政府應該負責任的執行退出的任務。」

美國共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）自拜登宣布全面撤軍以來，就嚴詞批評其計劃魯莽、倉促，將導致可能的災難和威脅美國國土。「從喀布爾瘋狂撤離美國人和脆弱的阿富汗人，是美國領導階層的可恥失敗，這場崩潰是可以預見的，拜登總統和他的團隊，並未採取更加負責任的方式來維護我們的國家安全利益，以及保護我們的阿富汗夥伴。」

懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員錢尼（Liz Cheney）也表示：「川普總統想這樣做（撤軍），而後拜登總統確實這樣做了，當時錯了，現在更錯了。我們現在在阿富汗看到的正是當美國決定退出時，世界時會發生什麼事。」

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）向Sky新聞表示，英國政府當時別無選擇，只能跟隨美國的領導：「當美國作為主導國家做出這個決定時，我們盟軍的所有人都必須配合，意味著我們也必須離開。」

英國保守黨政府前退伍軍人大臣、曾參與阿富汗戰爭的默瑟（Johnny Mercer）批評拜登犯了巨大錯誤，並表示英國不必效仿，可以爭取其他北約盟國在國際安全援助部隊的支持。

英國前國際發展大臣史都華（Rory Stewart）稱撤軍是完全沒有必要、危險的決定，並警告數百萬阿富汗人將成為難民，「我們基本上在一夜之間創造了另一個敘利亞。」

儘管遭受到來自國內外的猛烈抨擊（尤其在阿富汗陷落塔利班之手後），但拜登自阿富汗撤軍的決定仍有其民意基礎。

根據華爾街日報 （The Wall Street Journal）報導，蓋洛普（Gallup）的民調顯示在過去的20年裡，美國人民對阿富汗戰爭大都採支持態度，但在7月6日至21日的民調中，47％的美國成年人表示美軍介入阿富汗戰爭是錯誤的，支持的比例則為46％。在民主黨人中，56％的人認為這是一個錯誤，而共和黨人的這一比例為29％。

Politico和Morning Consult在7月做的民調也顯示，59％的選民支持拜登在9月11日之前全面撤出美軍的計畫，僅有25％的人表示反對。

共和黨戰略分析師菲喜瑞（John Feehery）也指出，「全面撤軍阿富汗符合現在民意潮流，美國人民已經受夠了，我認為大多數共和黨人並不想在這件事上支持拜登，但這就是現在的選民的立場。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範