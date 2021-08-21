疫情降級後的心理調適：對於回歸社會感到焦慮，你也有「穴居症候群」嗎？

文：日日｜療心

「穴居症候群（Cave Syndrome）」不是正式的心理診斷，它是一種在美國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫發展過程發現的現象，出現在當疫情控制中心宣布解封或降級，人們可以開始從事之前被管制的活動，但有些人並沒有因此而感受到放鬆或自由感，反而對於要回到社會陷入一種焦慮或害怕的感受，美國醫學博士Arthur Bregmant稱之為「穴居症候群」。

另一位美國精神病學教授Alan Teo也提到，當我們已經歷一段長時間的疫情隔離生活，就會開始發展出習慣戴口罩、保持身體距離跟低接觸社交互動的「疫情應對模式」，而解封的宣布會讓我們這套「疫情應對模式」面臨是否要調整的掙扎，要從已經習慣的模式再調整到解封後的生活，對不擅適應改變的人群來說，是一件辛苦的事，這也解釋為何解封後反而出現更多陷入焦慮的「洞穴綜合症」者。

為什麼解封後的心理調適這麼困難？

1. 對於更多接觸的風險擔憂

對原本就擔心感染和死亡的風險的人來說，解封後會更加擔憂被感染的可能性，因為人們可以從事的活動與接觸場所都比降級前擴大不少。所以當疫情控制中心因感染人數減少而實施降級並開放活動，這些開放活動的場所跟更多外出參加活動的人群，反而讓你更加焦慮。例如一家疫情期間可以允許30人內用的餐廳，降級前我們可能去買只會接觸到外帶的人，但降級後卻可能在等外帶的同時，增加接觸額外30人的風險。

2. 比起改變，我們天生更擅長「不改變」

美國心理協會調查，對於疫情之後要重新適應人際交往，其中大約有49%的成年人會因此感到不安與不舒服。每次要從習慣的生活中去改變總是一種「不適」的感受，我們大腦很聰明，總是會選擇省力的作法，而「不改變」就是最省力的方式。

而這個「不改變」，通常也是有功能的，像是居家隔離期間，有些人覺得因此減少通勤到辦公室的成本與時間、少掉不必要的人際互動壓力、更自在時間安排等等，都是讓我們更傾向不改變的理由。

所以當你因為解封後而發現自己出現希望不改變的「洞穴綜合症」時，你要知道那是我們人性中正常的一部分，不用著急的自責自己。

3. 自我與社會訊息不同步的焦慮

當降級允許人們從事更多活動的時候，有些人已經開始外出爬山、運動、看展或用餐，而你因還有些的顧慮先選擇不動作，有時這個落差就會讓人擔心自己沒跟上社會這個大腳步的步伐。到底是要依據自己內心的直覺先選擇繼續不動，還是應該跟著人群嘗試外出的解封活動，這內在的衝突與掙扎就會引發「焦慮」的感受，而面對過度焦慮有時我們會採取一種「凍結」的反應，這讓我們得以隔絕不適與痛苦而選擇不變。

面對「洞穴綜合症」，我們如何調適？

洞穴綜合症有點像是當我們已有習慣的疫情應對模式，又遇到疫情降級的解封趨勢，原本習慣的模式到底該如何調整的焦慮。焦慮來自於內在的掙扎，所以調整的方向可以嘗試回到我們自己身上，以下提供幾點作法參考：

1. 列出自己維持現狀的好處

雖然降級解封，但不等於你一定要去參加那些被解封的活動。就像是如果有天你前往回家的路上，突然一場大雨來臨，回家的主要道路都因安全考量被擋住管制而不能走，你只好在旁邊等一下。直到之後雨變小了些，你發現旁邊有些你沒走過的小路一樣可以讓你回家，但此時是否要走小路其實是一種“選擇”而不是一種義務，當選項變多的時候我們本就容易變得不安與不確定，這是心理學上選擇的弔詭，也是人性的正常現象。

因此，你需要的不是急於去決定，而是留些時間與自己好好感受，如果我選擇維持現在的這個狀態，不走陌生的小路或參加解封的活動，會有哪些好處或優點？就像尼采說過：「當你知道為何，就能忍受任何。」，瞭解自己，都是穩定自己的重要一步。

2. 持續與他人交換解封後的生活變化

保持與他人的聯繫，讓你的生活資料庫處於一種流動跟活躍的狀態，如果你還不確定跟上解封後的社會變化是否合適，那麼多跟已經參與解封活動的人聊聊或談談，也能幫助你更加緩解內在的資訊焦慮。同時保持人際連結，也是維護心理健康的重要方向。

3. 練習自我調適策略的機會

對於那些一點也不胖的人來說，練習減肥一定不是件有成就感的事情，畢竟沒有「肥」又要怎麼減肥？

同概念用在情緒調適策略上也是一樣，當我們感到焦慮或負向情緒時，冥想、信仰、運動、唱歌或聽音樂，這些各式各樣的心情調適方法，你是否已試過哪些方式對你有效嗎？哪些效果可能對你很好？或發現哪些其實你不需要再去嘗試呢？

當你感到心情不適的時候，就是再一次與內心靠近的機會，練習好好與自己內心同在的好時機。

唯有真實直面內在情緒，未來自己浮現焦慮、憂鬱或擔憂的時候，你才更清楚自己內在的感受是什麼以及為什麼，更明白如何與自己陪伴、同在或調適，成為一個更懂如何對自己溫柔的人。

各種生活的節奏都值得被尊重

這場COVID-19帶來的衝擊仍在世界發酵，台灣的其中一個優勢就是我們爆發的時間相對大多國家來得晚，因此能透過參考國外的文獻與研究，提早瞭解未來可能的趨勢。洞穴綜合症是其中一個提醒我們可能遭遇的心理現象，而不管是選擇留在洞穴裡，還是預計第一時間就回到社會，這都是每個人的選擇，如果這些選擇都有被尊重的空間，相信我們社會將充滿更多友善與包容。

我是心理師日日，相信每個人都值得被溫柔以待，下次見。

參考資料：If 'cave syndrome' is keeping you from going in public, here's how to combat it.（CNN）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航