中國死守「清零」做法，暗藏中西方抗疫路線優劣的面子之爭

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

由中國原衛生部長高強文章引發的兩種抗疫路線之爭，在網路和民間發酵。

這兩種抗疫路線一是中國官方現在堅持的「動態清零」；一是世界絕大多數國家實際實行的「與病毒共存」。對於兩種抗疫路線的討論並非現在才有，但高強的文章顯然使討論升溫，成為一個熱點話題。

自疫情於去（2020）年在武漢爆發以來，中國採用全員核酸檢測、個案追蹤、社交隔離、封區封城的做法較早控制住疫情，恢復了經濟；與此同時，美歐以及世界上其他多數國家，走的是另一條相對放鬆的抗疫路線，導致在抗疫的第一階段後果慘重，無論就感染和死亡人數，還是經濟復甦而言，都比中國要嚴重得多。

然而隨著美歐普遍施打疫苗，雖然在感染和死亡人數上它們還是比中國高，但後一種抗疫路線的靈活性和優勢開始顯現，尤其面對Delta變種病毒的侵襲，美歐等國沒有重新選擇封閉，中國卻收緊了原先相對放鬆的防疫措施，在部分地區又封城。

民眾開始懷疑「動態清零」

這次高強的文章及兩條抗疫路線的爭論，背景就是Delta病毒侵襲中國。

由南京機場和張家界景區出現的疫情已經擴散到全國十幾個省市，而中國政府一如之前嚴防死守，這對已經歷了一年多疫情生活，前不久防疫措施才稍有些放寬的民眾，心理有某種不適應，對政府產生某些不滿。它表明面對毒性和傳播速度更強的新的變異病毒，民眾已懷疑中國政府的「動態清零」做法能否控制住疫情，更多的人開始有學美歐「與病毒共存」的想法。

高文的主旨是中國必須堅持嚴格防控，打消「與病毒共存」的想法，痛批英美等國將政府防疫失策「甩鍋」給病毒變異。用他的話說，「英、美等國的『與病毒共存』，已經給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，我們絕不能重蹈覆轍。只要疫情仍在國際上廣泛流行，我國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變，堅決切斷病毒傳染鏈的策略就不能變，早發現、早控制的目標就不能變。」

鑑於其前衛生部長身份，加上文章發表在《人民日報》，外界已認為，官方是要借高文來重申「動態清零」的防疫政策不會變，也不能變，敲打部分民眾存在的「與病毒共存」想法。

故而，儘管高文並沒有明確把矛頭指向眼下身陷論文抄襲漩渦的張文宏，但在輿論中，將後者作為「與病毒共存」的倡導者而置於高強的對立面。

張是防疫專家，也是去年以來形象比較良好的公眾人物，嚴格來說，他並非要中國政府放棄「動態清零」做法，可在南京疫情中，由於他說過「世界要學會與這個（新冠）病毒共存」，於是被看作「共存」派代表，遭到部分輿論的批判，有人宣稱他向病毒投降，從而人為製造兩種不同抗疫路線的對立。

爭論被上升到制度層面

清零抑或共存，其實很多國家包括美歐也曾有過爭議。但在其他國家，更多是從技術角度權衡兩種方案在本國實行的可能性，它們對社會的總成本大小，即使否決「動態清零」，也是認為它不適合本國民情，無法做到像中國這樣政府的絕對意志能夠凌駕於社會。

然而在中國，這種爭論被上升到制度層面，高強之所以批判「與病毒共存」，堅持中國不能走英美式抗疫之路，更多是出於政治風險的考量。在這一點上，胡錫進說得非常坦率。

胡在其微信公號中說，中國不可能放棄目前的抗疫路線，他認為這個路線迄今被證明在全球最有效、人道主義代價和經濟代價都最小，而不會放棄的原因有三：一是西方及一些發展中國家的疫情仍很嚴重，群體免疫還根本談不上是「正面經驗」；二是中國抗疫路線帶來了最好的總體經濟表現；三是經濟增長率是「美歐不顧死人的野蠻路線」同中國的動態清零路線長期爭奪的至高點，中國今後的確有要不斷提高防控精度越來越大的壓力，在西方的經濟運轉連續性明顯增強的情況下，中國需要認真地與他們開展經濟恢復程度的競賽。

這第三點指的雖是經濟競賽，但胡實際要表達兩種抗疫路線之爭，也是中國和西方的制度競爭。

誰的抗疫做得好，誰就能夠恢復經濟的活力，加強經濟的競爭力，在長期的經濟競賽中勝出，而支撐經濟競爭的，是制度競爭，制度好，抗疫才會做得好。這其實就是中國政府的看法。

對中國政府來說，這場全球防疫考驗的是中國這套體制和模式，在應對諸如大規模傳染性疾病這種極端情況的適應問題，是否能夠做得比西方好，北京要借這次疫情來證明中國的制度和模式比西方優越，更適合中國，從而在中美對抗中得到更多中國民眾支持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「動態清零」的政治意義

有鑑於人口規模的龐大，中國的醫療資源分擔到每個人身上，所得有限，比不上美英等西方國家，如果中國疫情失控，學多數國家「與病毒共存」，群體免疫，以中國目前的醫療水準，受病毒感染和死亡的人數無疑比現在要多得多，會不會成為第二個印度很難說。這將嚴重損害中國政府的權威，甚至有可能動搖中共的統治，因為大眾大概率不會接受這種狀況。

對一個全能型的專制政府而言，既然享有無限權力，就須承擔無限責任，若受感染和死亡的人數太多，說明政府的能力和責任都嚴重不足，會超出民眾的耐受度，想想武漢疫情初期的民意沸騰吧，中國政府最擔心的就是這種政治風險，胡錫進就直白地表示，若對新出現的傳染鏈給予更多容忍，只會導致災難性後果，造成局面的失控，民眾不會接受。

因此，要避免此種噩夢般的後果，中國政府只能揚長避短，而中國政府之「長」，是集中力量辦大事的舉國體制和機制，這是中國制度的所謂優勢，北京要做的，是利用這一體制和機制，在動態中清零。

假如中國政府的清零做法成功地抗擊住了Delta變異病毒，就證明中國不但能控制住新冠疫情，而且對毒性更強傳播更快的變異病毒，也有效，成為大國中唯一一個在抗疫的兩個階段都取勝的國家，這對北京的政治意義不言而喻。

可見，面對變異病毒帶來的新一波疫情，中國政府選擇堅持清零，是由該體制的內在邏輯決定的，它要向世人表明，既然能控制住第一階段的疫情，也就能控制住第二階段的疫情。

兩種不同的抗疫路線本質上其實是如何對待自由。美歐的「與病毒共存」思路，是試圖在政府意志和民眾自由之間取得一個平衡點，力爭兼顧兩者，代價則是病毒感染和死亡人數較多，但政府也絕不為了追求徹底控制疫情而去完全剝奪民眾的個體自由，事實上也做不到這點，儘管民眾的自由也受到影響。

中國的「動態清零」做法目標很好，感染和死亡人數要少於前者，可大眾自由成為政府意志的奴僕，是以完全取締民眾本來不多的自由為代價的。有人據此認為中國政府有意借清零來推行軍管統治，即使在疫情結束後，這種統治方式也會繼續，因為北京嘗到了甜頭。

假如中國政府對民眾沒有限制，在一種自由的狀態下讓他們選擇，民眾雖然很可能不會選擇美歐的抗疫之路（有東亞其他的國家做參照），但也絕不會同意這種「動態清零」的做法。

中國政府顯然已意識到此點，未來會不會抄美歐的作業，如中國疾控中心前首席專家曾光最近在接受採訪所言，「當清零的紅利不再存在的時候，中國就不會清零了」，但可以說，至少在今年，抑或在明年——若全球疫情還沒有好轉，中國政府不會貿然改變動態清零。

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