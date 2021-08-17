2021/08/17,
健康

本土新增4例，指揮中心：「疫苗護照」命名討論中，覆蓋率夠高才會做

本土新增4例，指揮中心：「疫苗護照」命名討論中，覆蓋率夠高才會做
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

今日境外移入個案數多，副指揮官陳宗彥指出，有9位是自緬甸搭乘專機返國後確診，都是長期在緬甸工作的台商。針對「疫苗護照」，陳時中表示，法制組昨（16）日有召開會議討論名稱，但目前疫苗覆蓋率不夠高，證明使用的方式還要另外談。

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

新增4例本土、14例境外移入

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例（其中2例為居家隔離期間陽性者），為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日均為8月16日，個案分布為台北市、新北市各2例；其中2例為已知感染源、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

針對近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月15日累計公布1萬4653位確診個案中，已有1萬3195人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

14例境外移入含緬甸包機9人、另4人已分別打BNT和AZ

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為8名男性、6名女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（案15975、案15980）、英國（案15976、案15977）、緬甸（案15981至案15989）、澳洲（案15990）入境，入境日介於8月3日至8月15日。其中，有2位已經打BNT疫苗、接種超過14日，另外2位也是在5月就打完2劑AZ疫苗。

針對今日境外移入個案數多，副指揮官陳宗彥指出，14例境外移入個案中，有9位是自緬甸搭乘專機返國後確診，都是長期在緬甸工作的台商。最近出訪的多數都是工作需要才會出境，也沒有什麼特別的狀況，但所有境外移入個案都會注意出境的原因。

針對緬甸的案例，陳時中指出，專機、包機回國者，在機場有症狀的話會直接做PCR檢測，沒症狀就送集中檢疫所做PCR，一旦出現陽性個案一律送到醫院。這9位緬甸回來的確診者也是由這個專案處理，送到宜蘭集中檢疫所後，檢驗陽性的通通送往醫院。

疫苗不含豬細胞，穆斯林可安心使用

陳時中指出，目前疫苗人口覆蓋率39.21％，昨天只打了4萬9152人，到今天中午預約要打高端的人口超過39萬人。

0817_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

陳時中指出，有部分民眾因為信仰，不能使用含有豬細胞的製品，因此澄清台灣現在所用、或即將要進來的疫苗，無論是AZ、莫德納、BNT、高端都不含有豬細胞，清真的朋友可以使用。

針對台電員工確診個案，發言人莊人祥表示，新增的台電個案才剛確診，未列入今日的案號，這名個案是30幾歲的女性，8月11日該公司有同事確診，當時PCR採檢為陰性，因此匡列自主健康管理；直到14日晚上發生咳嗽、喉嚨痛等症狀，家用快篩後顯示為陽性，到醫院檢驗確診。目前台電也在做全面清消，居家隔離人數達30人。

「疫苗護照」命名討論中，覆蓋率高才會做

有記者提問關於「疫苗護照」的討論，陳時中表示，法制組昨（16）日有召開會議、討論名稱，本來確實是要用「數位護照」的名稱，但為了讓適用性的表達更完整，避免被誤會成得用「這個東西」才能進出入部分場合，因此正在重新思考。

陳時中指出，疫苗證明的使用在這個時候不宜推動，會等到疫苗覆蓋率比較高才會做相關考量，總而言之，證明本身要趕快做，證明使用的方式還要另外談。陳宗彥補充，學者專家認為現在覆蓋率還沒有過半，要打到一定的比例才要做。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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