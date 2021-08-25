《我說不，沒有對不起誰》：「情義難兩全」，你會發現有時你根本沒有選擇餘地

文：曼紐爾．J．史密斯博士（Manuel J. Smith, Ph.D.）

自主法則１

你有權堅持自己的行為、想法和情感，並對產生的一切後果負責

自己的價值要自己決定——這句話看來簡單，聽起來很像常識，然而，它也是一種權利：每個人都可以充分掌控自己的思想、情感和行為。只是當我們愈是習慣受人操控，愈沒有自信，就愈有可能不把它當一回事，而放棄這個權利。

為什麼會這樣？究竟是為什麼，一句簡單的話，實際用起來卻那麼難？其實說穿了，若你行使這項自主權利，那麼，你承擔的就是自己的生存責任，這種責任跟別人無關。有些人對他人的行為心存憂懼，認為應該對人們加以控制，在這樣的人眼中，你這種不為所動的自主性會令他們極為不安。對於控制他人無能為力的感覺，源於缺乏自信的態度、觀念和行為所導致的失敗經驗。要是有人不受某種外在行為規範所限，他們就會覺得自己的目標、甚至幸福，都將受制於這個不受約束的人，而任由這個人玩弄於股掌之間。

假如我們因為少了行為準則而感到煩惱，就會武斷地訂下許多規矩，由這些規範帶來安心和安全感。

在公共廁所跟蹲在隔壁的人交談，合不合適呢？要是這樣做，那個人會怎麼想呢？我不知道答案，不過我猜他會覺得我是傻子。站在公共小便池邊，可不可以對身旁那傢伙正在做什麼表現出好奇呢？要是他發覺你正在看他，他會怎麼想？

如果說這些小事都沒有準則，那麼廁所裡的人，為什麼做法都完全一樣呢？一定是以前的人為「上廁所」這件事，創造出一整套武斷的標準，規定「應該」或「不應該」做什麼。儘管這個例子說的是無關緊要的行為模式，但其中包含的道理卻極為典型。

打造自主力的基礎

個人的不安全感，促使我們創造出控制行為的規範，在更重要的事情上尤其如此。什麼才是「恰當」的性愛模式？是標準的傳教士體位嗎？而印度《愛經》中的描述又如何呢？要是那些事情都沒問題，為什麼大家似乎都忌諱談論？還有，怎樣跟你的母親說，讓她不要再煩你的妻子？你太太為什麼不注意對婆婆講話的語氣呢？……

所有這些「恰當」的武斷行為模式都是從何而來？答案只有一個——每個人在生活中，都會以兒時大人教的概念為準創造出一些規則，並套用於他人，侵犯他人的自主權、操控他人，以減輕自己的不安。之所以會有這種不安，是因為自己不知道該做什麼，不曉得如何應對。

為了自我保護，別人會對你進行心理操控，利用「對錯」、「公平」、「道理」和「邏輯」等規則和標準，來控制你那些可能不符合他們需求和好惡的行為。操控者會創造出一種似乎已經公認的外在規範，以便操控你的行為。

是不是所有的外在規範都具有操控性呢？若想借助這些標準和規範，使人際關係變得簡單、輕鬆，會不會反而被別人操控呢？這些問題，無法用簡單的「是」或「不是」回答。現實中，無論進行交流的雙方是什麼關係，這種關係中的所有規範或標準往往都是武斷的。

比如說，你跟合夥人制定了一個方案，規定你處理公司內部的事務，他處理對外事務。然而，並不是只有如此才能把生意做好。或許你們可以共同承擔財務，或雇用一個兼差會計，也能產生同樣效果。又如，丈夫和妻子商議，丈夫上班，妻子在家帶孩子，這往往也是一種武斷安排，因為照顧孩子的責任不一定要交給一個人，可以由夫妻分攤，也可以請保母，或是把孩子送到托兒所等等，採取其中的任何一種模式都不會有問題。

為了更容易理解他人會如何利用外在規範來侵犯你的權利，我簡單地將人際互動關係分為三類：利益交換或正式關係、威權關係和平等關係。這三種類型取決於一開始你和對方的相互關係中，受到規範的制約有多少。

類型一：利益交換關係（正式關係）

在第一類關係中，不管你如何認定，其實已是一種利益交換關係。這種關係大都會反應在法律條文或合約上，如此買賣雙方就能清楚地知道彼此行為的性質。在這種關係中，若一方（通常是賣方）將某種帶有操控性的外在規範帶入，卻未經雙方事先確認，就會妨礙到你「自己做主」的權利。比如對方說：「我只是經銷商，散熱器好不好跟我們沒關係，你要聯繫廠商。」（潛台詞是：「你這個笨蛋！難道不曉得我們公司是怎麼做生意的嗎？」）

類型二：威權關係

第二類關係涉及與某種威權者的關係，屬於事先只植入了部分規範的一類。在這種關係中，雙方的所有行為，並非如利益交換關係受共同認可的規則所約束。

老闆與員工

其中一個例子是老闆與員工。跟老闆打交道時，並不是所有準則都會事先明確地說出來並經過雙方認可。你或許知道上班該如何應付老闆，但下班聚會時又該怎樣應對呢？買飲料該由誰付帳？該由誰挑酒？就算是上班時間，當老闆提出某種過分的要求，像是讓你承擔更多職責、叫你臨時加班或不付加班費，你又該怎麼辦？在這種互動關係中可以看到，若將操控性規範武斷地強加於某些領域，而沒有雙方共同認可的規則約束，你就無法主控自己的行為。

到了網球場，你上班時的老闆就不再是老闆（謝天謝地！），那為何一起去打網球時總是你在張羅一切？六點下班後，你上班時的老闆就不再是老闆，那為何回家路上你還要下車，把他的西裝拿去洗衣店？儘管你討厭當他的隨從，可是關於這一點，你什麼都不會跟他說！

親子關係

威權關係的另一個例子就是親子關係。在這種關係中，父母因為是生養者，一開始都是專制的威權者（這一類的人，也包括幫助你的人、老師、護士、保護者、你的模範、執行紀律者、決策者以及裁判），而孩子一開始都是被撫養者（像學生、病患、請求者等角色，也屬於這一類）。隨著孩子漸漸長大，開始為自己的幸福承擔起更多個人責任，最初現實所賦予的「父母——孩子」式的規範便需要有所改變。想讓孩子主動承擔起自己人生的責任，就必須給他更多的自由選擇權。

操控的案例：全能的母親與疏遠的女兒

你一定記得自己的經驗，當父母和子女的角色變得更平等時，雙方也更能分享彼此的情感、目標以及遇到的問題。一般來說，這種分享還不夠平等、親密，父母往往會因為無知或不放心，而固守著過時的習慣，雖然給子女部分成年人的自由，卻不放棄原有規範所賦予他們的「全能父母」角色，所以會侵犯到子女的自主權，使子女產生抗拒心理，導致親子漸漸疏遠。

這種不幸的情形，明顯表現在一位母親和她四十歲女兒的身上。沒自信的女兒在生活中經常受挫，於是她只好不斷吃東西，以此來獲得最起碼的滿足，但接下來她便不得不嚴格控制飲食。有一次，她跟母親一起去購物，當她們在一家咖啡店坐下來休息時，母親馬上用一種「媽媽最清楚」的態度力勸女兒再吃點什麼，儘管女兒辯說自己不想吃，但最後還是吃了。

這位母親透過引入舊時母女關係的框架，來操控女兒（誰知道是為什麼呢？），但這種框架在這樣的兩名女性之間——一個六十歲，另一個四十歲，根本就沒有現實基礎。同時，母親本身的家庭生活也有嚴重問題。丈夫身體殘障，她卻還去做一些並不適合她的事情，把家庭財務搞得一團糟。女兒想要幫母親，但她知道母親不大可能相信她的判斷，接納她的建議，而且她也受夠了母親一貫的操控伎倆，不想再繞著母親轉。這樣的母親，根本沒有找到一種成人對成人的嶄新角色關係，來與孩子相處。

在這個案例中，四十歲的孩子，在父母面前依然是孩子；六十歲的父母，在孩子面前依然是父母。

放手的案例：相互給予心理支持的母女

與此形成鮮明對照的，是我相當了解的另一對母女。這兩位女性，在生活中也存在著嚴重分歧。女兒進入青春期後，父親過世了。一個家庭自然會碰到許多問題，但經過多年的反覆嘗試，母女逐漸形成了彼此平等的關係，相互都尊重對方的選擇和決定。如今，母親五十六歲了，獨自生活著，三十一歲的女兒結了婚並有兩個孩子。她們彼此都能為對方帶來美好的感覺和積極的心理支持。

最近，這位母親跟女兒談到了獨自生活所帶來的問題，說：「我真喜歡跟你聊聊我的煩惱。你不會對我的男友挑三揀四，不會抨擊他們，不會想插手告訴我該怎麼做。你只是聆聽，讓我有個抒發心中不快的機會。我真的很喜歡這樣。」這位母親不但能接受女兒的幫助和建議，也能尊重女兒為了約束她的行為而設下的一些限制。

類型三：平等關係

在平等關係中，事先並沒有什麼規範來約束雙方。所有規範都是隨著關係的發展，透過達成有效的折衷辦法而形成的。這些雙方認可的折衷方案都講求實際成效，讓關係得以維持下去，而不必每天協商誰在什麼時候該做什麼。為了學會自我肯定而來上課的學生，總是天真地認為這些折衷辦法都應該公平。我對他們說：「折衷辦法不一定非得公平，只要有效就行！誰說人生是公平的？你們為什麼會有這種愚蠢的想法？如果人生公平，你我就該輪流跟大富豪洛克斐勒去南太平洋、加勒比海和法國旅遊，而不該待在這裡，想著學會如何肯定自己！」

平等關係的例子很多，比如朋友、鄰居、室友、同事、情侶、成年的家庭成員、堂表兄妹、姻親及兄弟姊妹之間。這些關係中，你既可以隨心所欲地行事，同時又最有可能受到傷害。最明顯的一個例子，就是夫妻。

大家都聽說過相敬如賓的婚姻關係，夫妻雙方會透過溝通表明心中所想，說明能夠給予對方什麼，來共同想出折衷辦法，並很可能會一再修訂。他們並不擔心在別人看來有多古怪或自私，也不擔心會違背某種夫妻「應該」怎樣的神聖準則。有了這種分擔能力，具備充分自信的夫妻雙方就定下了底線，使他們的婚姻保持合理靈活性，以因應人生的各種問題。

在這種平等關係中，若一方（或雙方）出於不安全感或無知，而帶著先入為主的觀念（比如朋友、室友或夫妻「應該」要怎樣）進入關係中，就會出現問題。在出了問題的婚姻裡，往往夫妻一方或雙方，對於夫妻角色都早有明確的看法，這些強加的準則在現實生活中很多是行不通的。而同心協力、創造幸福生活的夫妻角色，只能在共同生活的過程中逐漸形成。

婚姻關係中，任何一方的個人不安全感愈強，試圖強加於配偶或自己身上的規範就愈武斷，操控性也愈強。感到不安的丈夫可能會把自己的標準武斷地強加於妻子，目的只是為了減少自己的擔心（擔心拿妻子沒辦法）。他可能會堅持妻子不該工作，應該待在家裡照顧孩子，或者不讓妻子管錢，甚至覺得如果她對於這種人為強加的處理方式有異議，就應該受到懲罰，至少也要讓她內疚才行。他會一邊裝腔作勢地說著公平、謙讓的陳腔濫調，一邊卻這麼做。

妻子心理的不滿，反應在性生活上

有一對夫妻來就診。丈夫和妻子在婚前都沒有跟其他人發生過性關係，他們唯一有過的親密而平等的關係，就是這段婚姻。從一開始，丈夫的武斷準則就在關係中占了上風。年輕的妻子則缺乏自信，不夠獨立自主，無法與丈夫抗衡。她唯一能做的，就是消極逃避，或採取稍遜於丈夫的操控辦法。

結婚六年後，他們來就診，此時問題已經堆積如山，但她仍艱辛前行，並將問題歸咎於「我的性問題」。在日常生活中，她無法強勢回應丈夫的操控，所以她開始從各方面疏遠丈夫，包括性生活。在四年失敗的性生活後，她抱怨起自己有性冷感、陰道炎、陰道痙攣、性交疼痛等問題，無法獲得快感。她並不承認自己缺乏自信，只是堅持除了性生活之外，婚姻的其他方面都令人滿意，所以她一開始接受的是性功能障礙治療。陰道痙攣通常只需要三週就可以克服，但她卻治療了三個月。

數次治療無效後，醫生開始採用一般的探索性心理治療，但也不見起色。夫婦二人都無法理解，表面上的這個性問題其實與他們的相處模式有關，這才是真正的原因。當醫生問她為什麼要治療性功能障礙時，她深信不疑地回答：「這樣查克就會幸福。」對自己的性滿意度卻隻字不提。她沒有意識到性生活的失敗，只是她為了達到發洩沮喪、並讓丈夫難受的目的。嫁給了他並不幸福！後來，這對夫婦中斷了治療，據最後的消息說，他們正在考慮離婚。

愈是混合關係，愈要夠強勢

以上這三種關係類型會出現問題，都只有一個原因：你與同一個人之間，存在著一種以上的相互關係。比方說，當你和一個朋友建立起利益交換關係後，雙方都很難做到不讓利益行為干擾到你們之間平等、友好的朋友關係；反過來也是如此，你的朋友也許會透過強加某些行為模式來操控你，但這種模式與你們之間的利益行為毫無關係。

例如，他可能會向你借車去跑業務，因為你們以前互相借過車；他也許會試圖向你借大筆金錢，因為以前向你借小額款項時沒出什麼問題。若你和朋友尚未達成一種真正平等、沒有操控框架的相互關係，那麼，你的朋友很可能會認為在你們兩人的利益關係中，也「應該」這樣互相對待。他會說：「朋友之間，怎麼能為了區區一些欠債，而逼迫對方還錢呢？」

這就是關係混合而導致相互操控的例子。有句話說「情義難兩全」，你可能會發現，有時你根本沒有選擇餘地，只能用兩種不同的模式來對待同一個人。在混合關係中，只有夠強勢地我行我素，果斷決定自己想要什麼，認真研究每一個階段你願意接受的折衷辦法，以此回應別人的操控，才能跟一個人又做生意，又當朋友。

書籍介紹

本文摘錄自《我說不，沒有對不起誰（經典長銷版）》，寶瓶文化出版

作者：曼紐爾．J．史密斯博士（Manuel J. Smith, Ph.D.）

譯者：歐陽瑾

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【自由訊息法】讓你與別人聊天時不再害羞，同時能大方鼓勵對方更放鬆地聊他的事。

【自我表露法】幫助你擺脫以往一聊到自己就不自在的窘境。相反地，你能以自己為話題，輕鬆愉快地展開對話。

【模糊重點法】讓你平心靜氣地包容批評，不會焦慮不安或反應過度，同時，也讓有心激怒你、操控你的批評者無法得逞。

【自我否定法】使你能自然看待自己的缺點，不感到內疚，同時，也可以減少批評者的怒氣或敵意。

【否定詢問法】在一段親密關係裡，有助你更自在地傾聽對方，引導對方表達出最真實的負面情感，進而改善你們之間的互動模式。

【可行折衷法】只要你覺得不傷自尊，盡量向對方提出可能的折衷辦法，為達目的，過程中可以一直與對方討價還價。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航