印度推1.3兆美元大基建計畫，擴大再生能源使用，目標2030淨零碳排

為了振興受到疫情重創的印度經濟，印度總理莫迪 （Narendra Modi）於8月17日宣布，最新的印度基礎建設計畫 （Gati Shakti），整體規模達100兆盧比（1.35兆美元），會為數十萬印度青年帶來就業，其中將大力推動再生能源產業的發展，使印度朝向2030年實現淨零碳排放的目標前進，並盼於未來成為能源獨立的國家。

1.3兆美元印度推大基建計畫 瞄準再生能源產業

該計畫除了針對道路、公共設施進行汰換外，亦將擴大再生能源的使用，實現印度節能減碳的目標。莫迪強調，這計畫也將幫助印度企業在國際上競爭，並且同時讓印度經濟成長。

莫迪進一步指出，再生能源如天然氣、太陽能，電動車以及綠色氫生產中心都會是計畫的重點，將使印度在25年內實現能源獨立；且於2030年實現淨零碳排放的綜合願景。

根據國際能源署 （IEA） 於今（2021）年發布的國際能源報告中指出，印度是僅次於中國的全球第二大石油進口國，目前有76%的原油自境外輸入。IEA推估，到2030年，印度對海外石油的依賴預計將上升至90%，隨後在2040年將上升至92%。

印度政府朝淨零碳排放邁進，近年來致力將非化石燃料佔總裝機容量的份額提高到40%，而太陽能作為補足能源缺口的重要產業。

而印度早在2010年已決定大舉投入太陽能發電，國家極力的推動下，印度已成為全球前三大太陽能市場，全球7大太陽能電廠中有4個位於該國，其中世界排名第二大的位於安得拉邦，其發電容量達1000MW。

如果位於拉賈斯坦的太陽能電廠完工，該發電容量達2255MW的電廠將成為世界第一大。此外，印度在喀拉拉邦的科欽（Kochin）也有全球第一，也是唯一一處100%太陽能發電的機場。不過，數十年來印度力拼能源轉型成果豐碩，但也面臨種種困境亟欲解決。

印度能源轉型仍不足 儲能、電網建設困境多

印度再生能源發電，存在供給不穩的問題，《華爾街日報》報導指出，除非印度儲能技術有重大進展，否則太陽能難以作為基載能源使用，而亦受限於地理環境影響大，印度在廣設太陽能發電廠時也需要輸電網路配合，電力才能互通有無達到最大效益。

國際能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的數據顯示，2018年印度太陽能發電的「平準化」成本（即去除直接補貼影響並計入新電廠建設和融資成本）降至比煤炭還低14%的水準，當時是全球首次出現太陽能發電的平準化成本比煤炭便宜的情況。

因此該年印度宣布，在未來幾年內不會建造新的燃煤電廠。就連全球最大的煤炭生產企業之一、國有控股的印度煤炭公司（Coal India）該年強調，未來將減少煤炭用量，計劃擴大建設太陽能發電廠的進度。

「這是一場發電成本的革命」伍德麥肯茲分析師惠特沃斯（Alex Whitworth）當時強調，這對於印度太陽能產業的發展，是非常重要的成果。

不過，雖然太陽能建置的成本大幅降低，但是印度的電網、儲能系統一直未臻完善。由於太陽能有光才能發電的特性，成為印度電力供給的一大罩門。《華爾街日報》報導稱，若要完全取代石化燃料，就要有便宜且具效率的「儲能」方式；且配合更多電網來適應這些特殊電力來源。

《關鍵評論網》訪談儲能電池產業人士表示，由於再生能源，如太陽能、風電等，皆屬間歇性電力，常有供電不穩的問題， 為了確保長期穩定，儲能系統格外重要，甚至是再生能源發電廠標準配備。

他強調，國際上儲能發展上，應著重在高能量密度、快速充放電能力、循環壽命長等技術，目前電網級化學儲能以鋰離子電池具競爭優勢；而中國在電池技術上佔有優勢，也代表未來各國發展再生能源產業，都必須借助中國廠商的協助。

另一方面，電網建設上的土地問題，也是印度遇到了另一發展困境。《華爾街日報》報導指出，由於某些村民、開發商和地方政府在佔地問題上產生分歧，讓輸送電力的線路受到推遲，持續干擾印度的太陽能發展。

報導稱，因為受到建設延遲的影響，導致各地款項遲遲無法入帳，印度的電力經銷商陷入經費週轉不靈的困境。印度中央電力局(Central Electricity Authority)估計，去（2020）年，再生能源公司的逾期賬單約為13億美元。

專注於再生能源的ReNew Power公司表示，印度可能還需要幾年時間才能建成裝機容量足以影響該國整體電力供應的太陽能系統。而本次印度宣示要擴大再生能源的建設，也考驗莫迪是否能夠排除各種困難，讓印度真正完成能源轉型。

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核稿編輯：翁世航