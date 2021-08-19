2021能源轉型民調：八成國人支持再生能源，但超過九成不知道台灣能源多是進口

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

永續能源研究基金會12日公布了今（2021）年度的「台灣電力使用與能源轉型民意調查」結果，統計指出，多數台灣民眾對於再生能源發展抱有期待，但卻對整體能源政策、減碳政策的掌握度不足。基金會認為，政府應該加強與民眾的溝通，讓資訊更透明，才能有效推動能源轉型。

七成民眾擔憂缺限電，但超過九成不知道台灣電力多是進口

針對台灣目前能源結構，調查結果顯示，有44.4%民眾認為台灣目前以燃煤發電為主，另有23.5%的人認為是以核能為主，且高達96.3%的民眾不知道台灣有96%以上的能源來自進口；至於未來能源發展的走向，有39.8%受訪者認為台灣未來適合發展核能發電、另有35.8%民眾認為可以採用離岸風電。

事實上，從台電官網的統計數據可以看到，去年度台灣發電結構以燃氣占40.8%最多，其次是燃煤36.4%，核能僅占12.7%。而再生能源目前已達5.8%。至於能源供給來源，根據經濟部統計，去年度的進口能源占整體97.79%，多是進口原油及石油產品、煤及煤產品、液化天然氣，以及核能。

最多民眾認為台灣目前以燃煤發電為主 | 圖片來源：線上簡報

另外，調查結果也顯示，有74.8%的民眾對台電的服務感到滿意，52.7%的民眾認為目前電價趨便宜，若要調漲電價，有58.4%民眾願意比目前多負擔10%電費。

對目前的發電狀況，有77.6%的民眾擔心台灣會有缺電或限電的問題，進一步追問，27.7%的民眾認為重啟核能最能有效因應缺電或限電問題，其次有21.5%認為可透過增加再生能源發電占比來解決缺限電問題。

響應國際減碳趨勢，超過八成民眾支持發展再生能源

談到再生能源占比，政府已設定2025年再生能源占比提高至20%的目標，但有54.9%的受訪者認為不可能達成此目標，僅37.6%認為可能達成；從調查中發現，知道我國目前再生能源發電占比的民眾實屬少數，僅18.3%的人答對。

為何民眾對於發展再生能源不抱信心？有22.5%認為再生能源的建置成本太高、19.9%怕生態環境被破壞、17.9%則擔憂會造成供電不穩定，另有11.6%認為是土地使用上的衝突影響發展。

但整體來看，有多達86%的民眾支持政府發展再生能源，其中的原因，有60.9%認為再生能源可以減少環境污染，因應氣候變遷方面，有86.7%民眾認為使用再生能源可以減少碳排放，響應國際減碳趨勢。

高達86%的民眾支持發展再生能源，相對的，表示不支持的民眾有11.2% | 圖片來源：線上簡報

從減少碳排放、降低環境污染的角度來看目前台灣的能源狀況，57.5%民眾認為燃煤對生態衝擊最大，其次21.8%的民眾認為是核能。其中，多達82.3%民眾認為火力發電廠是主要的PM 2.5 來源，其次是汽機車等移動污染源。

更具體來說，78.4%民眾知道燃煤比起其他發電方式會產生較多PM 2.5 ，不光是如此，68.7%的民眾認為燃煤發電產生最多溫室氣體。

在溫室氣體方面，除了68.7%回答燃煤發電排放最多，另有11.6%民眾認為燃氣發電排放的較多，10.3%民眾則回答核能發電。若要減少溫室氣體排放，有85.3%民眾贊成政府應訂定更積極的淨零碳排放目標；進一步追問才發現，97%的民眾不知道目前政府訂定的2050年減碳目標為何，僅有1.4%的人答對。

而依現行《溫室氣體減量及管理法》訂定的長期減量目標，我國2050年溫室氣體排放量，要比2005年降低50%。但總統蔡英文於今年世界地球日喊話，要將「2050年淨零碳排」納入目標，但目前《溫管法》仍在修法階段，尚未定案。

最多民眾認為燃煤發電排放較多溫室氣體，其次是燃氣發電、核能發電 | 圖片來源：線上簡報

民眾能源政策資訊不足將影響公投，基金會呼籲加強溝通

綜觀民調結果，台灣永續能源研究基金會表示，可以看出國人普遍對能源政策掌握不足、十分擔憂缺限電，但也明確反應民眾對再生能源有期待，視其為缺限電的解藥之一。因應氣候變遷方面，儘管民眾對主要排放源未能有正確認知，依然期待政府訂定積極減碳目標。

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田指出，民眾會陷入「期待再生能源又期待核能」的雙重矛盾狀況，主要是因為資訊不夠充分。以年底即將舉行的「重啟核四」公投為例，若民眾在缺乏資訊的情況下做出選擇，對整體能源結構會帶來巨大衝擊。

周桂田強調，能源轉型就是一種社會轉型，需要全體社會一起學習、互相溝通，除了技術面的努力，更需要社會支持。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，這些結果反應了實際狀況，提供政府一個警訊。再生能源推動必須建立三大基礎：政府支持、市場支持、社會接受度；而目前民眾對於氣候變遷或能源轉型議題都不太關心，可見政府在社會教育、政策溝通等面向還要再多努力。

林子倫認為，台灣在核能議題最大的爭議便是「核四」，若政府的資訊揭露不足，恐怕難以達成共識 | 圖片來源：翻攝線上發布會

有知識才能有共識，能源轉型之路政府民間須積極溝通

永續能源研究基金會董事長簡又新強調，能源議題與氣候變遷議題無法脫鉤，電力產業就是最大的碳排放源之一。以近幾年的民調分析，發現國人對能源政策都較為陌生，「使用能源好像跟陽光、空氣、水一樣自然」，人們不太了解能源從哪裡來。

簡又新認為，重大建設的進度曝光率不足，政府除了加強建設，也要增加透明度，並且應該詳細說明從現在到未來的逐年供電、減碳狀況，有了清楚的路徑圖，才可以跟民眾溝通，而不是任由民間正反意見各自在媒體放話，始終討論不出正確答案。

簡又新指出，「民氣可用」是這次民調的結論，民眾普遍支持能源轉型、支持淨零碳排，但是資訊又不足，因此政府必須積極與民間溝通，人民具備了知識，才能在討論之中得出共識。

「2021第四屆台灣電力使用與能源轉型民意調查」結果概要 | 圖片來源：台灣永續能源研究基金會

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航