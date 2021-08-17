除了「朱江之爭」，卓伯源、張亞中也登記參選黨主席，他們打算如何改革國民黨？

國民黨主席選舉今（17）日是登記參選最後一天，除了昨天搶頭香登記的前黨主席朱立倫，以及決定爭取連任的現任黨主席江啟臣之外，彰化縣前縣長卓伯源和孫文學校校長張亞中也都登記參選。卓伯源出奇招找來「統神」站台支持，並表示要推動7個平反；而張亞中則由前衛生署長楊志良陪同，提出「掃除李登輝在黨內的政治餘毒」及「結束敵對狀態創造兩岸和平」等訴求。

卓伯源找「統神」幫站台，要替國民黨平反

卓伯源今天邀請網紅「統神」來站台，述說年輕人的心聲，統神表示，民進黨把基本薪資調高、發振興券讓大家開開心心，他覺得不錯。但現在年輕人在意的是，民進黨、衛福部長陳時中有沒有卡疫苗，爭取疫苗有沒有盡力，這些大家都在看。

統神還說，現在低薪、高房價、高物價，造成出生率非常低；他覺得年輕人在意的就是這些。統神也建議，從2019年的香港反送中運動開始，首投族被「抗中保台」洗腦，國民黨要思考的就是如何將這些年輕人拉回來。

卓伯源接著說，國民黨創黨精神是年輕人肯吃苦、不怕輸，經過時代演變，國民黨在年輕人這塊有很大努力空間，國民黨必須了解年輕人想法與需要，他若擔任黨主席，最重要的信念就是替黨員找回尊嚴，每個黨員都可抬頭挺胸說自己是國民黨黨員。

卓伯源也提出自己的「七大平反」主張，第一個是鴻海創辦人郭台銘，因為郭當時參選總統是真的為國為民，第二要平反中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌，因為他們支持郭台銘不是爲錢；第三是要平反上海復星，因為不論是蔡政府或是東洋董事長林全，都沒買到BNT，最後還是郭台銘買到疫苗。

第四他要替前總統馬英九平反，因為九二共識一中各表是「台灣表台灣、對岸表對岸」；第五要替大陸平反，因為台灣外銷外匯與經濟依靠中國大陸，兩岸要共創雙贏，多點交流少點衝突；第六要替國民黨平反，兩岸關係上國民黨可以讓人民安居樂業；最後是要替台灣人民平反，人民需要疫苗、需要紓困，要安居樂業生活，但台灣民主失衡，民進黨聽不進人民的聲音，僕人不聽主人的話，所以要替人民平反。

卓伯源表示，今天就是奮鬥的開始，希望2022年可以達到14加2再加2，2024大選則由專職無私的黨主席結合力量找回台灣正確道路。

張亞中：救黨、救國、救兩岸

張亞中則動員包含「藍天行動聯盟」等深藍團體，一早就到國民黨中央黨部外幫忙打氣加油，張亞中發表宣言，強調他參選主席是為了「救黨、救國、救兩岸」。

張亞中在完成登記後，發表「與同志約法三章」參選宣言，向黨員提出「掃除李登輝在黨內的政治餘毒」「追打蔡政權禍國殃民的惡行」及「結束敵對狀態創造兩岸和平」等3項訴求。他表示，若當選一定要掃除李登輝在黨內的政治餘毒，並會在政治思想、歷史文化、身分認同、憲政精神上，重新建立中心思想及論述，重新找回真正的中國國民黨。

張亞中也說，他要追打蔡政權禍國殃民的惡行，成立直屬黨主席的専職1級單位「伸張正義部」，集社會之力，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有違憲不法行為，上窮碧落下黃泉，絕不鬆手，以伸張正義，落實善治。

張亞中也提到兩岸關係，他要結束敵對狀態創造兩岸和平，以人民幸福安全為優先，在大陸設辦事處，照顧台灣民眾，協助兩岸民間交流，積極與北京展開平等對話，簽署《和平備忘錄》，為兩岸開啟和平曙光。

而陪同張亞中登記參選的楊志良，受訪時則批評高端疫苗「不正當」，也批評聯亞EUA沒有過，「都是政治保護力不足」；楊志良並稱自己已經烈火灼燒也不怕；他又痛罵政府太爛了，用網軍花大家的錢、買大家的票，但這是國民黨的責任，因為國民黨無法做好的在野黨。

楊志良說，國民黨人才很多，但是他已經跟張亞中報告，黨內選舉不要找支持者罵別人的缺點，應該是每個人都要說好棒棒，學習他人的優點後，國民黨才有救，然後民進黨才有救。

張亞中曾在2020年中華民國總統選舉時，投入國民黨初選，但後來不敵韓國瑜，未能獲得黨內提名。

候選人可在9月11日到9月24日進行競選活動，9月25日為投票日；9月29日選舉結果呈報國民黨中常會核備，10月30日或10/31召開全代會，進行新舊黨主席交接。

當選黨主席後，每年有1000萬元募款責任額，但現在因黨財務困窘，因此在黨主席選舉作業細則中新增規定，登記參選黨主席時先繳納1000萬保證金，可先以本票押付，若未當選1000萬會返還。不過20萬元領表費和選舉作業費300萬元並不會返還。

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核稿編輯：翁世航