破解「南非幣」高息收迷思，投資人當心利差小賺、不敵匯差慘賠

文：涂憶君

今年5月台股受到疫情拖累崩跌，A先生原以為在股市的700多萬元虧損，可以透過南非幣計價的高收益債券基金補一些回來，沒想到南非幣6月大貶，換回台幣後竟虧了300多萬元，他最後全數認賠殺出，現在還要償還為了投資而向銀行貸款的利息。

只顧高息收，忽略總報酬

「理專說新興國家前景看好，買南非幣計價還有高息收，所以我才把台幣換成南非幣計價的基金投資。」A先生坦言，當初理專鼓吹他借錢投資南非幣基金，光息收就超過貸款利息，還有上漲空間，他才會鋌而槓桿。

台灣投資人偏好高息收而忽略總報酬的迷思，至今都沒有改變。過去，南非幣光定存利率就超過4%，一度讓台灣成為僅次於南非之外，持有南非幣最多的國家；部分投信也順勢發行或引進以南非幣計價的基金，想讓本來就持有南非幣的投資人有去化資金的管道，但也吸引了以為可以用換匯賺到更高報酬的投資人。

據統計，至今年6月底為止，國人投資共同基金的規模來到3.9兆元，較今年1月增加逾2600億元；其中，投資南非幣計價基金的境外規模增加了88億元，總計約2800餘億元，境內基金則有約384億元。但奇怪的是，南非幣兌新台幣長線偏貶，為什麼還是有投資人願意買南非幣計價的基金？

一位投信界高層直指，背後有兩個推力，一種是真的用南非幣投資在南非相關股債商品，如瀚亞非洲基金、瀚亞新興南非蘭特債券基金，這類型基金除了績效外，必須承受的是南非幣兌新台幣的波動。

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另一種投資人卻恐怕放錯重點，把報酬寄託在基金的計價幣別上，加上銷售通路冠之以「南非幣弱勢很久，總有一天會走強」的說法，讓投資人以為有機會匯率、利率兩頭賺，贏取動輒逾10%起跳的高收益優勢，A先生和絕大多數南非幣基金投資人，都是相信這類說法的投資人。

但這類南非幣計價基金是所謂「南非幣避險」，之所以能創造高息收，主要是基金經理人使用了外匯工具操作，投資南非幣賺息收，才有機會創造高配息率；然而，實際上南非幣兌台幣長期偏貶，非常容易換回新台幣後賺到利差、賠了匯差。

像是今年6月以來，南非幣匯率貶值幅度一度高達近一成，南非幣的利差就算很高，但南非幣計價的基金表現並未較其他幣別特出，恐怕就是有一部分的報酬是被匯率的貶勢犧牲掉了。

「三吃」困難，宜分散風險

且從目前國人持有規模最大的前兩大南非幣計價境外基金來看，分別是安聯收益成長基金——AM穩定月收類股、聯博——全球高收益債券基金AA（穩定月配），至6月底為止，規模分別達985億元及360億元。

若以安聯收益成長基金比較7月單月不同幣別申購報酬率，南非幣申購有1.03%，乍看高於新台幣負1.13%，但此期間南非幣兌台幣貶值1.54%，顯見匯率多少影響報酬，若再像A先生借錢來投資，還要扣掉貸款利息，波動一大就很容易倒虧。

投信業指出，就是這種對於基金寄以投資組合、匯差、利差「三吃」的錯誤期待，才會造成南非幣計價基金規模居高不下，因此投資人一定要理解，面對基金投資，主要看的絕對是投資組合的配置布局，若想賺匯率、利差，應該另外透過外匯工具操作，「除非投資人能一次看懂投資組合和未來利率匯率變化，或是原本就持有南非幣，不然真的是搞錯投資重點！」

安聯投信則表示，南非幣只是基金的計價幣別，跟基金投資組合的操作並沒有關係，而安聯收益成長基金南非幣別有避險，所以匯率波動，並不會直接衝擊淨值；但建議投資人應以自己手上有的幣別做投資選擇，並做好貨幣風險的分散。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航