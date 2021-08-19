電子書不是紙本書的「數位版」，反而是最有效率的知識變現工具

我自己是一個重度的書籍使用者，因為從事的是知識經濟的工作，其實不管是電子書或是紙本書，對我來說就像是鋸木頭的鋸子，是電力或人力驅動的，都無所謂，只要能在對的場景協助我完成工作即可。

但是也因為如此，我發現台灣在書籍這件事情上，發展似乎被限制住了。

怎麼說呢？像是我常常從國外吸收新知，很多領域的發展，台灣總是落後一大段時間，所以我通常可以在美國亞馬遜上面找到我所需要的電子書，透過「1-Click」購買並下載，幾秒鐘就可以拿到我的需要的解決方案。

這種電子書台灣幾乎不存在，每一本書可能只有一、兩萬字，賣得也很便宜，可能只有幾塊錢美元，但是可以精準的解決我這個讀者的痛點和需求，所以買的時候很乾脆，買錯也覺得無所謂。

對我這樣的使用習慣來說，我並不認為電子書是紙本書的「數位版」，而是另一種形式的商品。就像是網路原生的媒體，也並不是採用傳統紙媒的內容產製流程，但是卻能提供更即時也更有用的資訊給讀者，甚至逼得傳統媒體不得不數位轉型。

當熱潮發生時，出版社可不可能在一個月內出一本「電子書」？

關於電子書的新型態，我舉個例子來說明好了。

今年二月的時候，台灣爆發了Clubhouse的熱潮，如果是傳統的出版社，應該會先考慮：這個熱潮到底會不會持續？如果會，那應該要花多久的時間出版一本書來介紹？結果很有可能從二月開始觀察，三月決定要出版，到五月整本書製作完成已經算很快了，正要上市的時候，剛好遇到疫情爆發，書連賣都沒辦法賣。

但是如果是電子書的出版，為什麼不走另一種流程呢？二月初看到這個熱潮起來，也出現很多有數萬追蹤者的意見領袖，不管是採訪、邀稿或是從旁觀察與紀錄，要在兩週內整理出一份兩萬字以內的Clubhouse指南，相信並不是難事。

Photo Credit: 讀墨電子書提供

如果在一個月內能直接出版電子書，不但熱潮還在，受邀或受訪的意見領袖也能協助推廣，加上一本電子書只需要賣個99或149元，我想賣個數千本應該是合理估計，如果保守以50%的毛利來計算，對出版社而言也是一筆收入。

可能有人會想：可是這樣的一本書賣不久啊！的確，但是隨時都會有新的議題可以出版，例如Clubhouse退燒之後，剛好接上疫情爆發，很多人在家遠距上班，這時候是不是又可以針對遠距辦公或是視訊會議等主題，快速出版電子書？

甚至，也可以從中去整理出一些更長尾的主題，像是遠距辦公可能隨著疫情的緩解而不再有這樣的需求，但是雲端協作的工作模式卻將會一直存在我們的職場，所以可以策略布局電子書的出版，既有即時的話題，也有可持續的工具。

與其久久準備一刷一千本紙本書，何不考慮在線上賣「數位知識」？

這也才是我所認識的新型態電子書，自己就是一個產品，像是怎麼經營臉書？怎麼製作Podcast節目？怎麼透過E-mail行銷自己的知識型產品？這些都是我在亞馬遜上面花個幾美元，買幾本電子書所學到的，這種電子書有一些好處。

第一， 因為可以精準解決一個痛點或問題，所以需求很強，傳統的書籍通常是很有系統的架構，可以拿來學習，但是卻沒那麼適合拿來解決問題。

第二， 因為篇幅小，只有一、兩萬字，所以編輯和出版流程所需要的時間可以大幅縮短，推出時程可以趕上需求最大的時間，行銷上能事半功倍。

第三， 因為電子書的成本低、平台分潤高，所以毛利高，訂價就不必高，可以薄利多銷來拉高營收與淨利。目前紙本書的每刷已經只剩一千本了，甚至還有聽到五百本的數字，而這種電子書要做到不賠本，容易多了。

Photo Credit: 中央社

雖然這樣的出版品的確會有無法長銷的問題，但是快速上市、快速累積市場回饋之後，還能來得及出版更完整的系統化知識，也能夠讓為了學習而出版的長銷出版物更貼近市場需求，內容架構也因為迭代過程而更完整。

另外，要確認這樣的出版物符合市場需求，甚至進行市調與行銷，也同樣可以採取和目前線上課程一樣的募資策略，這樣的流程也許對出版社來說很陌生，但是對於同是知識變現的線上課程產業，或是更遠一點的電商產業來說，不但習以為常，甚至可以招募的人才也很多。

此外，如果出版社真的能夠就此開始累積自己的會員名單，同時也能掌握讀者的需求和喜好，那麼就可以逐漸脫離實體書店或網路書店這些通路的掌控，進一步發展出新的產品、服務與商業模式。

台灣的出版業，該試試看新的出版模式了

就我自己的觀察，美國有許多網路的意見領袖，光靠電子書的銷售，就能創造高額且穩定的被動收入，養活自己的團隊，累積資源進行更專業的創作。

當然，美國的市場規模遠非台灣可比，但出版社的編制不大，只要願意開始嘗試，透過「新型態」的電子書來進行數位轉型，其實很有機會成功。不但風險不高，對於未來的想像空間，則是無比巨大。

想想看，藝術創作都已經透過NFT在銷售了，先不求出版物也可以變成NFT經濟的一份子，至少先快速在兩週內出版一本NFT的電子書，這難不倒出版社，對吧？NFT這個新興且規模可觀的市場，台灣目前一本相關或科普的出版品都沒有，我想這不但讓台灣產業的進步因為資訊落後而延遲了，更是出版業的失職。

Photo Credit: 中央社

如果出版業還有普及知識的理念，是不是該試試新的出版模式了？

幸運的是，最近看到台中獨立書店「引書店」與電子書平台Readmoo合作的「必然場景」數位出版實驗，就開始嘗試了這樣的新模式，在疫情期間出版了六本電子書，20天就銷售數千本，只要讀者透過這種輕薄短小的電子書學習或瞭解一個新觀念、新趨勢的習慣養成，一個新的市場也就出現了。

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本文經李柏鋒同意授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航