《我想愛你所不能愛的自己》：成功的戀人就像成功的父母，會知道對方需要什麼、經歷過哪些傷

文：叢非從

成功的戀人和成功的父母是一樣的

一個好的戀人，會知道對方需要什麼、經歷過哪些傷。

戀愛裡的「不懂我＝不愛我」

常聞在親密關係裡的挫傷和失敗，都來自於「你不懂我」而做出的「你不愛我」的結論。

在伴侶關係裡，人們常常對對方有個期待：就算我沒有告訴你，我也希望你可以知道我想要什麼，並且能夠主動滿足我。當這個期待得不到滿足，他們就會做出形形色色的舉動來證明愛，或者放棄愛。

比如我的一個案主，她離婚時，問了丈夫一句話：「你到底愛過我沒有？」丈夫堅定地告訴了她：「不愛你怎麼會娶你呢？」於是她難過地離婚了，覺得從來沒被愛過。

比如我見過的很多新婚夫婦的爭執。男的覺得我為家賺錢，付出了那麼多，女的一點都不理解，而覺得心涼。女的覺得男的過於冷漠、不管不顧，只知道忙自己的事，覺得自己不被對方所愛。

比如關係裡有人生病時，他會期待對方可以主動倒水，主動關心他等，但是伴侶沒有這麼做。當他要求對方這麼做的時候，伴侶也會照做，但他還是會感覺很不好。比如有的女生希望男生主動做些什麼，但是男生沒有。情感專家會建議「你想要就去要啊」，女同學們還是覺得要來的沒意思，認為那不是愛。

比如熱戀中的男女在「今晚吃什麼」、「情人節有沒有送花」等問題上數次爭執賭氣。男生的木訥和不解人意能讓女生目瞪口呆，女生的雞蛋裡挑骨頭和繁瑣也讓男生瞠目結舌。所以他們才吶喊出「你若懂我，該有多好」、「我並不在乎物質，我只想有個人能懂我」的呼聲。

剛開始學心理學的時候，我覺得這些人都有問題。因為他們活活地把愛情給搞沒了，他們沉浸在自己的世界裡，單一化了愛的管道，固執地用自己能接受的方式來索取愛。後來我幫助他們打開了愛的管道，他們看到了愛其實一直都在，不必證明，只是自己被蒙蔽了雙眼。比如我前面說的案主，當我給她做了一小段時間的諮商，她悔不當初。在她的世界裡，愛不直接表達，就不是愛；而在她老公的世界裡，愛說出來要比做出來難一百倍。

當童年的「不被愛」，被複製到親密關係裡

我們都把自己從原生家庭裡帶來的模式和缺失放到了親密關係中，於是每個人都學會了不同的付出和表達愛的方式。當這個方式有差異——而且通常差異是必然的——的時候，他們之間就有可能產生衝突。

很多人小時候因為各種原因，比如父母忙碌、孩子較多等原因，沒有被足夠地關注，就會導致連自己都不相信自己是值得被關注的，而不斷想從伴侶那裡獲得關注，不斷索取和證明自己是被重視的、被關注的。一旦他得不到，就像當年覺得父母不愛自己一樣，覺得伴侶不愛自己。

因此某種程度上說，我們找到的伴侶，就是找到的另外一個父母。心理學家說，我們長大後和他人的關係，都是在重複早年和父母互動的模式。親密關係作為人際關係的升級版，尤為如此。當年我們怎麼體驗到「不被愛」的，我們就會從伴侶類似的行為中體驗到同樣的不被愛。

當這些人來到心理治療室，心理師會對來訪者做一個評估：他們的父母在他們童年時沒有做什麼？哪些是好的父母該做的事情，而他們的父母沒有做的？比如小孩子應該是被重視、被無條件接納的、安全的、被讚美的、被認可的、被看見的、被及時滿足的。如果他們的父母沒有做，這時治療師就需要再為他們做一次，讓他們意識到，他們是值得被滿足的，從而修通他們的經驗，進而修通他們感受愛的能力。

因此治療師們常說：成功的治療師和成功的父母做的是一樣的。成功的治療師只做兩件事情：一，評估來訪者的父母當年有什麼是該做但沒有做的。二，這些事治療師做了嗎？所以接下來很常見的「移情」就會發生：來訪者很容易愛上治療師。

你不能說這種愛情是假的，他是來訪者身上切實的感受。愛就是這樣一種滿足感，你感受到和另外一個人在一起的時候，全身都被點亮了一樣，心裡暖暖的，因為有了另外一個人，整個世界也變得有意義起來。

基於這些原因，一直感覺不被愛的人可以找治療師來做修通。但是，如果這些人沒有機緣來到治療室，他們是否就活該被情感傷害呢？當然不是。既然治療師可以做，真正的戀人為什麼不能做好這些從而自行維護感情呢？

身為戀人，你能怎麼做？

在愛情中，把握好治療師能做的那兩件事情，你就是個好的戀人。

你要去知道你面前的這個人，他經歷了哪些傷、哪些缺失；哪些是他從小就沒有得到，但卻一直都需要的。

心理學家普遍認為，人的心理在發展過程中，相應的心理需求沒有得到滿足，就會被一直延續下來，在其他客體身上尋求滿足。那個最靠近他的戀人就會首當其衝。因此你需要知道，這個伴侶缺了什麼、需要什麼，當他與你產生衝突，他必然是在以他的方式索取他需要的心理營養。那是他變相的小時候哭喊的信號。

對於父母來說，並不是每天二十四小時陪伴和滿足孩子才是好的愛。依戀理論認為，小孩子並不需要父母每天二十四小時的陪伴和滿足，只要在他需要的時候，母親可以出現並給予他就夠了。

我有一個案主，她對伴侶極度不信任，占有欲又非常強，需要伴侶時時陪著她才安心。不在一起的時候，訊息要秒回，要天天打電話發簡訊才覺得自己是被愛的。我們探討到她的幼年時，她談到經常不敢睡著，因為一旦睡著了，醒來就會看不到媽媽。她使勁哭，哭了好久，媽媽才會滿身怨氣地回來。

我們的常識告訴我們，小孩子睡覺醒來第一件事就是找媽媽，在確認媽媽的存在後他才覺得安全。當他找不到媽媽，就會頓時覺得世界不安全了起來，好像自己被拋棄了一樣。這個案主就是這樣，她無法自行確認媽媽的存在，所以長大後對伴侶的陪伴和在視線可控範圍內的需求就很強。我給她做干預的時候，幾次都會在她體驗到自己被拋棄時，給予她「別怕，我在」的訊號。其實她男朋友如果能夠多一些耐心讓她意識到「別怕，我在」，她的這種占有欲就會降低很多。相反地，她男友一直不耐煩甚至不願意回訊息，經常有意無意地躲避她，這只會增加她的不安和被拋棄的感覺。

因此，好的戀人要做的第一件事就是：知道對方需要什麼，並準備好給他。

實際上她媽媽也不需要每天二十四小時陪伴她，完全可以在她睡著後該幹麼就幹麼去。問題就是：你要預知到小孩什麼時候醒，並及時回來。這就說到了另外一個關鍵點：敏感性。

一個敏感的媽媽是能覺察到孩子需求的，往高級了說，就是「連接」、「心有靈犀」。媽媽會下意識地看看孩子在不在身邊，確認他的安全，會隔段時間就想看看孩子怎麼樣了。她能及時地意識到孩子此刻需要什麼。當孩子還沒有學會說話，她就知道什麼時候該餵食，什麼時候該抱抱。只要孩子發出一個小小的信號，她就知道該去滿足他了。

在愛人之間，是有這種敏感性的。母親對孩子的愛很明顯，熱戀中的愛人也是如此。熱戀中，你能及時覺察到對方需要的是什麼，並願意去滿足。愛久了也是如此。你看那些多年的親密夫妻就具有這個特點，他們眼神一動，就知道彼此在想什麼，需要什麼。結婚的時間愈長，愈懂得彼此的眼神。

我課堂上的一個學員就曾說：「我老公一回家，我看到他的背影，就知道他今天心情怎麼樣，大概發生了什麼事。」實際上這種敏感性是可以而且很容易做到的，只是需要你真的去用心培養。

用心的基礎是——你愛他嗎？你願意走進他嗎？

當你不願意走進他，就會去責怪伴侶：「你不說，我怎麼知道呢？」其實他不說，你也是可以知道的。知道的途徑有很多，比如利用你的敏感性。他自己告訴你，只是最偷懶、省力的知道方式。

敏感性就是你知道了對方需要什麼，並在適當的時機去滿足對方。再比如當伴侶覺得不安全的時候，你要告訴他你一直在。當對方感受到不被愛的時候，你要向他展示你是一直愛著的。在對方需要的時候，表達出的愛是事半功倍的。因此，我們也有理由說：維護愛情，往愛箱裡存款，並不需要做太多事，也不需要消耗得自己精疲力竭。你只需要在對的時候，做了對的事就夠了。

所以我依然有另外一個結論：知道對方是怎麼想的，完全是可能的。很多情感專家教育說不要把對方當成你肚子裡的蛔蟲，能知道你怎麼想，能知道你要什麼。如果媽媽可以知道孩子怎麼想、要什麼，心理師可以知道病人怎麼想、要什麼，作為無比親密的戀人，有什麼理由不知道？所謂的不知道，大抵只是不想知道，不想走出自己的世界，對對方保留一定的埋怨和指責。實際上當你真的很愛一個人，你會願意走出自己的世界，真正去理解他和他的缺失，並且願意滿足他。

我相信愛是可以超越價值觀的不同的。

當然，這並不是我們苛求另一半的理由，當他沒有意識到你的心理需求，不具備敏感性的時候，並不是他不愛你，只是他沒有學過如何去愛。他是一個愛人，但卻不是一個成功的愛人。我們這裡所謂的成功的戀人，是和成功的父母一樣，做的事是為了促進彼此關係和諧，能夠促進對方成長的人。

如果你的伴侶不是一個成功的戀人，你可以：先成為一個敏感的戀人，覺察他童年、幼年缺失的心理營養，教會他敏感，如何去愛。

很多人還會計較：我不是你的媽媽，我只是你的愛人。你媽媽欠你的，不該我還。道德上來說，無可厚非，你不該承擔這些。但是實際上，他媽媽欠他的，他媽媽不還，他的心理師不還，只能你這個戀人來還了。誰讓你要愛他，跟他在一起呢？

書籍介紹

本文摘錄自《我想愛你所不能愛的自己》，寶瓶文化出版

作者：叢非從

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我愛大家都愛的「你」，也愛大家都不愛的「你」；

我愛你所驕傲的「自己」，也愛你所不愛的「自己」。

從來沒有人不重視你，一切只是你的恐懼：

你無法認可自己，才急著要別人認可你。

你的內心住著大法官，一住幾十年。它告訴你哪些是好，哪些是不好；怎樣會被人愛，怎樣不會被愛。於是你隱藏自己、改變自己，說話小心翼翼，活得愈來愈像一隻刺蝟……

本書從親密關係、人際互動、自我悅納三個角度切入，直指各種關係、場域裡的問題，皆起因於躲藏在內心深處的信念：不相信自己值得被愛。其實，你有軟弱、有依賴，但這不代表你就是不好的，或者一定會受傷。除非你繼續評判自己，告訴自己這是不該的、那是不對的。

叢非從心理師以其慣有的犀利文字與見解，為讀者一一破解、拆除日常裡一再絆倒我們的情緒迷障，疏通生命裡陰魂不散的思維死巷。

自我懷疑、人際爭執、伴侶間的質疑與不信任……

一切問題的核心在此：

你願意相信美好、幸福和愛屬於你嗎？

你敢以真實面貌示人，享受被愛的感覺嗎？

關於「自我悅納」：不要再「接納」自己的不完美了，慶祝自己的不完美吧！如果你非要說這是不完美的話。

關於「已讀不回」：一段健康的關係，不需要靠即時回覆、一定回覆來證明任何一方的重要性。

關於「親密關係」：沒人能成為百分百愛你的媽媽，當他的愛給不出來，你要學會用自己的愛為自己補上。

你在自己、在他人身上看到的不完美，

正是完美的體現——

我愛你

唯有一個人脆弱、依賴、平庸的那部分也被你愛著，你才能走進他的心。那就是——我愛堅強的你，也愛脆弱的你；我愛成功的你，也愛平凡的你；我愛獨立的你，也愛依賴的你。

我愛他

理解他人的過程，就是走出自我中心的過程。多數爭執起因於兩個人不了解彼此內心深處的傷，都根據自己的經驗理解對方。我們沒看到對方內心的脆弱，只沉浸在自己的脆弱裡索取著。

我愛我自己

無效的內歸因會讓你愈來愈自責，自我攻擊、嫌棄自己、對自己失望。

你真正需要的是成長，是愛自己的能力，是修復自己的創傷。而不嫌棄現在的自己，就是成長。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航