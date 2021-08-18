受邀前往塔利班領地，至今仍難忘滿屋子「藍色布卡下的阿富汗女人」

「卡卡將」，普什圖語；「卡卡」是爸爸，「將」是表示親愛的用語。

卡卡將是我們在板橋後站商圈（如今的捷運府中站商圈）認識的阿富汗裔巴基斯坦人，普什圖人，六十幾歲年紀；原居阿富汗坎達哈，在1979年蘇聯入侵阿富汗期間，舉家越過邊境遷居到巴基斯坦。

第一次在鬧市商圈裡看到卡卡將時，很有一種時空錯亂之感，因為光看卡卡將的外表，活脫脫就是個賓拉登（Osama bin Laden）分身。

坎達哈是塔利班政權的發源地。雖然塔利班在1994年興起的時候卡卡將已經離開家鄉，但是，因為塔利班政權宣稱要建立世界上最純潔的伊斯蘭國家，加上政權初始的確也紀律嚴明、勇敢善戰，並提出反對腐敗、恢復商業等口號，在蘇聯退出、各地軍閥四起的混亂阿富汗裡，當時頗有重建國家旗幟之姿，深得平民愛戴與支持。

塔利班這個名詞來自普什圖語和波斯語，原意是「伊斯蘭教的學生」。像卡卡將這種流離在外的阿富汗子民，不僅心繫祖國，對於來自家鄉的政權更是發自內心擁護；所以，卡卡將整個家族，乃至於周遭親友們，都「謙稱」自己也是「塔利班」。

卡卡將住在巴基斯坦鄰近阿富汗的邊境城市「奎達」，大部分家族的親友至今則仍住在不遠處的阿富汗坎達哈，職是之故，不管基於同文同種的血脈因緣，還是實際上的地利之便，卡卡將往來於阿富汗的時間比在巴基斯坦境內其他城市頻繁。像他們這種背景的人，只要持身分證就可以辦下一張直接進出兩國邊境的通行證，別說簽證，連護照都不需要。

卡卡將的年紀其實足以當我的父親了，但普什圖這個民族有個被外界詬病已久的特殊民情，就是老夫配少妻。這使得卡卡將雖然老是喊著要外子當他的兒子，但他卻很少把我當晚輩看，甚至曾經脫口對我喊著平輩稱謂：芭比（嫂子之意）。

不過，似乎也怪不得他，畢竟，他的二太太即使已經和他結褵20年，但年紀還是小我一大截，因為，她13歲就嫁給卡卡將了。

許是後來卡卡將自己也覺得彆扭，於是不知什麼時候起，他就直接喊著我的名字Asrah……Asrah（亞瑟蘭的由來）。

倒是我，直到現在還是不知應該怎麼稱呼他才恰當，叫叔叔伯伯都不對，喊大哥更奇怪，直呼名諱也不行，只好什麼都不叫，真有什麼事情就請旁人幫忙喊他。幸好，穆斯林有一個全世界共通的平安問候語，見了面只要問候一聲「Assalamu’alaikum」（願真主賜與你平安），就算打過招呼，因此，我至今對他沒有正式稱謂，只在背後給他取了個「卡卡將」暱稱。

話說，卡卡將嚷著要我們去他家嚷很久了，禁不住他的熱情邀約，在2008年冬天，我們終於抽出兩天空檔，特地前往奎達（Quetta）——位於巴基斯坦西北高原、海拔約1700公尺的邊境城市。

當飛機從旁遮普平原的翠綠漸次進入土黃色塊，並開始出現窮山惡地的地表時，我已經可以感覺到自己即將抵達的是一個全新國度。當時，媒體不斷報導還未被美國找到的賓拉登，就藏在阿富汗與巴基斯坦之間的邊境山域，因此，整段航程，只差不是抱著「朝聖」的心情來拜訪這個城市了。

果然，奎達用寒冬12月、冷得讓人牙根打顫的陰雨天氣迎接我們，後來知道，如果再晚來個幾天，我們就直接遇上風雪了。

從機場到卡卡將家有大約15分鐘車程，一路上都是冬雨綿綿，我在車子裡，很快的和陪卡卡將一起來接機的第16和17個孩子，分別是當時五歲和三歲的哈立德與萊拉，打成了一片。

第二次去拜訪卡卡將時，除了哈立德（右二）和萊拉（右一）外，來了更多已經和我混熟的小孩們｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

光看卡卡將開來接我們的豐田汽車，就知道卡卡將在當地經濟環境是不錯的；別說在奎達這個非常落後的高山邊境城市，就連在巴基斯坦的平地裡，能開上這種進口車的人，口袋也絕對要夠深才行，所以，我一路上都在尋找有豪門氣派的門戶。

令人遲疑的是，進入市區後，卡卡將的車子卻九彎十八拐地繞來繞去，最後鑽進了幾條土黃、闃寂、荒涼的僻巷，兩側民屋外表破舊，都是歷經滄桑的老土房，儼然是國際頻道報導裡，烽火連天的中東戰事才會看到的那個景象。

卡卡將的車子終於在其中一戶不特別起眼的平房矮門前停下來，然後，帶著炫耀意味地猛按喇叭。哈立德一馬當先跳下車子，鑽入側門通風報信。僅容一個車道寬的鐵門，上頭黃漆大多已經剝落；望著這扇與我想像相去甚遠的陌生門戶，我既好奇又期待。

很快地，隱約聽到門內開始傳來小孩們喧鬧的聲囂，接著，黃漆斑斑的鐵門霍地打開，映入眼簾的，是一個個穿著「夏瓦兒卡米茲」（南亞次大陸穆斯林男子傳統服）的小男孩小女孩；卡卡將技術閑熟地很快將車子開上有點斜坡的大門內。

卡卡將的車子停在自家門口，小孩們魚貫而出｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

進了門、下了車，才發現更多的小朋友正從車庫內側的玄關處掀起簾子走出來，個個睜著骨碌碌的大眼，在凜冽的寒氣中，哆嗦地瞧著我。

當地民風保守，男女賓有各自分開的會客廳，因此，外子從車庫旁的樓梯直接就被帶到二樓，往男賓會客廳去；而我，一個個不斷從簾後竄出頭的小孩們，伸出一隻隻小手，拉著我直接就往簾內走去了。

一掀開簾子，哇！只能用「別有洞天」來形容。

像個學校似地長方型大院落，有著好長、好寬闊的走廊，貼著藍色磁磚的廊柱還閃亮著嶄新的光澤。沿著「L」字型的長廊放眼望去，一個個用布簾子當門扉的房間，就像一間間教室般，井然有序。

許是小孩們喧鬧的聲響驚動整個「校區」，一個個飄逸的女眷身影，像是終於等到下課鈴聲似地，驀然從各自房門掀起簾子，搖曳現身。原來，每一個簾後，都是一個起居室，或者說，每一個簾後，就是一個小家庭；住著卡卡將已經成家的兒子們的家室，以及卡卡將的二媽的孩子們。好個「庭院深深深幾許」的大宅門啊。

打開簾後，別有洞天的大宅門｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

在我被引進卡卡將二太太瑟琴娜所屬的起居室簾後不久，瑟琴娜的房間立刻湧進老老少少的女眷和男女小孩們，一雙雙晶亮的大眼，全都毫不羞怯地盯著我瞧，他們看我著好奇，我也看著他們有趣，當下調皮地數起人頭來，這一數不得了，光是眼前竄動著的可愛人兒，竟然就有31個！

卡卡將的家眷們，用難以想像的熱情，團團圍著我，齊坐在舖滿整室的紅色伊斯蘭花草圖騰地毯上，他們嘰哩咕嚕、吱吱喳喳興奮地對著我開始不停說話。

我隱約知道卡卡將家族會說波斯語、普什圖語以及法爾西斯語，偏偏這些我都不會，只能用僅知的一些烏爾都語、旁遮普語、和興都語（北印語）回應。詎料，我那些在「平地」上所學的語言和他們的「高山」語，似乎是截然不同的語系，除了幾個國際通用、簡單明瞭的字，像是爸爸、媽媽；或是地名，像台灣、巴基斯坦、奎達之外，我們幾乎完全無法溝通。

最後，只好拿出最原始易懂的肢體語言，開始「超級比一比」。

在這個既像一所小學校，又像一座清真寺的「大宅門」院落裡，住著以卡卡將的二媽為首的一整個大家子。身為長子的卡卡將，是宅門裡除了他二媽之外的真正大家長。

在這些許多個「簾後」，則一共住著他自己的兩個妻子，和兩個妻子所生的18個孩子們；接著是卡卡將的兄弟們和兄弟的妻兒們、以及尚未出嫁的妹妹們；最後則是卡卡將已經結婚的兒子媳婦和這些兒媳所生的孫子們。

傍晚時分，當男人們在市集裡結束工作，並齊坐由九人座改裝的自家小巴士，順道去伊斯蘭學校接回學齡男孩後，這一家子也就齊了。

卡卡將特地從男賓室移駕到樓下的起居室，在瑟琴娜的房裡試圖招來大小孩子們，想要一一介紹給我認識，實在介紹不完，就乾脆一群一群的呼喚著：「這是大老婆的孩子們」、「這些是瑟琴娜的」、「這幾個是妹妹」、「這些是弟弟」……

卡卡將和二太太瑟琴娜的小孩們｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

年約30歲的卡卡將弟弟，透露著不無驕傲的神色，悠悠地告訴我，他們這家子共有64人，是整個奎達市的第二大家族；語畢，立即被卡卡將25歲的大兒子糾正，因為，在我來的前一天晚上，這大兒子才剛添了他自己的第二個兒子，所以已經增加到65人了。我瞠大眼睛好奇著問：「那有可能變成第一大家族嗎？」只見他們同聲搖頭：「有點難，因為第一大的家族，他們有一百二十幾人。」

在台灣時，我只知道卡卡將有個超級大家族，兩位太太都各幫他生了九個小孩，那是在台灣無法想像的世界，我們總是語帶調侃地跟卡卡將說：「生太多了啦！」

只見卡卡將總是表情戲謔卻不無認真地做出雙手拿起長槍，眼神瞄準、預備發射的動作，然後嘴上喃喃地念著：「America！（美國）」，「砰！砰！」由此可見對美國恨意之深。

都說「政治是最高明的騙術」，每次想到卡卡將不知是真情還是假意的宣言，我也只能慨歎：在阿富汗那一場又一場的政治騙局下，無辜的人民，何時才能從騙局中掙脫？

那次拜訪，短短兩天的相處，我和卡卡將大宅門裡的「塔利班們」以及滿屋子「藍色布卡下的阿富汗女人」，培養了至今「思念總在離別後開始」的懷念，而直接被帶到樓上男賓會客廳的老公，卻連掀起簾子一窺樓下院落究竟的機會都沒有。

有了第一次，就有第二次、第三次……我和卡卡將一家，從此種下越積越深的因緣，在他們熱情地呼喚下，又去了幾次；在他們也「科技精進」地進入臉書時代後，我們更是透過網路經常分享彼此的動態，遙遠的阿富汗塔利班戰事與政事，似乎與我們無關。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航