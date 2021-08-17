法國導演紀錄《台灣，中國陰影下的民主》：若中國攻台而沒人挺身，那就是人性的末路、世界民主的窮途

文：曾婷瑄（中央社記者）

法國導演洛克維茲（Alain Lewkowicz）今年紀錄片《台灣，中國陰影下的民主》獲歐洲觀眾廣大迴響。他接受中央社專訪表示，台灣是獨一無二的存在，他拍攝的目的，就是要把台灣放在世界地圖上。

法國導演洛克維茲（Alain Lewkowicz）今年推出紀錄片《台灣，中國陰影下的民主》（Taïwan, une démocratie à l'ombre de la Chine，英文翻譯「台灣 vs 中國：脆弱的民主」），用鏡頭探討台灣新世代數位參與式民主與來自中國的威脅。

這支52分鐘的紀錄片入圍法國2021年國際影音紀錄片（FIPADOC）競賽片與日內瓦2021年電影節與人權國際論壇（FIFDH）特別放映的紀錄片。7月間，紀錄片透過德法公共電視台（ARTE）平台對全歐洲播出。ARTE網站如此形容：「面對北京霸權，台灣人逐步建立了驚人的數位民主⋯⋯一種未來政治。」

洛克維茲接受中央社專訪表示，紀錄片播出後獲得法國及歐洲觀眾迴響，接到很多鼓勵訊息，其中最多來自法國觀眾。「很多法國人都不認識台灣，或認識很少，這部片能讓他們了解台灣、台海議題和台灣面對的危險。最重要的，是他們認識了台灣創新的民主。」

Photo Credit: 洛克維茲提供 法國導演洛克維茲

洛克維茲在片中跟拍並專訪「集無政府、跨性別與駭客於一身的」行政院政務委員唐鳳，介紹她把台灣打造為「世界直接民主實驗室」的計畫，很多觀眾表示對唐鳳的個性很感興趣。

洛克維茲指出，法國觀眾自動比較了台法兩國的民主制度，「法國是古老、中央集權式的民主，很冷漠，透明度比台灣少很多；台灣的民主很有動能，極度創新且現代」。不過他接著說，「當然也有缺陷，所以我才會用脆弱的民主來形容」。

洛克維茲認為，台灣民主的三大隱憂，第一是不被其他民主國家廣泛承認；第二它遭到中國強權威脅；第三是因為台灣內部世代以及轉型正義的問題，過去獨裁政體的加害者和受害者尚未和解。

「但無論如何，台灣民主不斷創新，因為有年輕世代的活躍分子與開發民主工具的駭客，這些工具改變了人們對政治、行政的印象，我覺得這很有趣」。洛克維茲說，這支紀錄片的目的，「就是要在世界地圖定位台灣，把台灣放在世界地圖上。」

「過去我們一直以中國角度看台灣，而這支影片講台灣，或以台灣角度看中國，這樣才能把中國和它為世界帶來的威脅看得更清楚。」

洛克維茲指出：「而這部影片也呈現了台灣想作為台灣人，不願與中國連結的意志。我們知道國際組織目前不承認台灣，把台灣當中國的一部分，但現在我們看到，台灣跟中國不一樣，台灣是個不會放棄的民主體制。」

洛克維茲談到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣能見度增加，法國常討論台灣抗疫措施。他說過去20年來，法國愛極了中國，但自從疫情爆發，中國的形象就大幅惡化。現在法國對中國的態度，已從「熱愛變害怕，害怕這個經濟和軍事強權」。

導演觀察，不同於其他國家，疫情讓台灣民主更加堅固。疫情初期導演人在台灣，看到台灣人很快接受緊急措施，各黨派也在衛生安全議題上達成共識。「台灣形象因此更為強大，越來越多法國人對台灣感興趣」。

洛克維茲的下個計畫是拍攝宋氏姊妹的歷史紀錄片，透過3人探討1911到1949年之間的中國，以及中國如何從可能的民主淪為如今的獨裁。「這是女性的故事，紀錄片將討論蔣介石如何背叛了一切，包括孫中山和民主精神。我希望能找到宋美齡愛上蔣介石的原因，這對我來說是個謎。」

記者詢問，為何台灣對洛克維茲和對世界如此特別。2000年大選就開始關注台灣的洛克維茲表示：「因為世界上沒有任何一個國家跟台灣一樣，擁有護照、貨幣、民選總統、憲法卻不被國際社會承認，完全史無前例，獨一無二，光這點就已值得關注。」

專訪最後，洛克維茲感性說道：「台灣獨自面對世界，雖美國支持台灣，法德等國嘴上也說支持，但這些西方強權都很虛偽。若明日中國攻擊台灣而沒人站出來，對我來說，那就是人性的末路，是世界民主的窮途。」

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