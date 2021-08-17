傳奇音樂人巴布狄倫遭控性侵12歲少女，雙方各持己見引發「不在場證明」論戰

今（2021）年5月甫滿80歲的美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）近日爆出性侵風波，以J.C.之名自稱的68歲女性，於8月13日在紐約州最高法院提起民事訴訟，控告巴布狄倫在1965年4月、5月共6周的時間中，對她進行誘騙和侵犯。時至今日，J.C.都還未能從傷痛中復原，精神遭遇嚴重創傷，透過這次的訴訟，將尋求巴布狄倫的懲罰性賠償。

Photo Credit: AP/ 達志影像 巴布狄倫

根據《衛報》表示，J.C.當時年僅12歲，而巴布狄倫便與原告成為朋友，並建立情感交流。目前J.C.居住在美國康乃迪克州的格林威治，J.C.在訴訟中指出，當時23歲左右的巴布狄倫，利用其音樂人的地位、聲望獲得J.C.的信任，進而提供酒精、藥物，更藉由身體暴力的威脅對她進行多次性侵和虐待，而其中的虐待事件發生在紐約的切爾西旅館。

《今日美國》的報導則指出，代表J.C.的律師丹尼爾艾塞克（Daniel Isaacs）表示，狄倫對原告的非法行為，都是未經同意的情況下故意進行，由於涉嫌虐待，原告遭受身心傷害，包括嚴重的情緒和心理困擾、羞辱、恐懼、分離、憤怒、抑鬱、焦慮、個人動盪和失去信心，嚴重打擊她的神經系統、身體疼痛和精神痛苦，以及情緒和心理上的傷害。

《CNN》報導也引用律師艾塞克的說法，「起訴的行為不言自明，我們將在法庭上證明所有指控。這份訴訟是經過大量的研究和徹底審查後提出的，毫無疑問，J.C.當時和巴布狄倫共同在切爾西旅館。」丹尼爾艾塞克如此表示。

對於這份控訴，巴布狄倫的發言人旋即公開表示：「這份來自56年前的指控是不實的，我們將全力辯護並捍衛巴布狄倫的名譽。」而外媒《showbiz411》也提出相關證明，甚至表示「這是不可能的，巴布狄倫根本不在紐約。」

報導指出，1965年4月份，巴布狄倫大半時間都在美國西岸，且之後前往英國進行巡迴演出，而後在歐洲停留，直至6月2日才返回美國。這些行程幾乎都是公開紀錄，對於巴布狄倫這樣的超級巨星而言，很容易取得不在場證明，倘若這樣的時間軸正確，關於J.C.團隊提出的訴訟，將會非常不利。

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會有這起訴訟產生，起因可能為《紐約兒童受害者法案》（New York's Child Victims Act）。紐約州於2019年通過該法案，進而開啟一年期限，讓童年遭到性侵的被害者，無論事發年份為何，都有權對施暴者提出訴訟。

《紐約兒童受害者法案》理應在去（2020）年到期，然而不幸碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），使得許多案件停止受理，因此去年時任的紐約州長古莫（Andrew Cuomo）再將法案延期一年，《紐約兒童受害者法案》便在今年8月14日到期。

也就是說J.C.是在法案到期前一天針對巴布狄倫提出訴訟。J.C.的律師表示，這個法案給了她尋求補救的機會。值得一提的是，《紐約兒童受害者法案》自2019年8月啟動以來，已超過9000起案件起訴。

巴布狄倫於1960年代初期成名，此後加諸在身上的形象，如青年文化、抗議歌手、搖滾反叛、民謠精神等等，一直是各界的象徵指標，具有舉足輕重的影響力。其音樂身涯也榮耀滿載，代表歌曲更是無數，全球唱片銷量超過1.25億，期間獲得葛萊美獎、奧斯卡、金球獎等重要獎項。

除此之外，2012年他更獲美國總統歐巴馬（Barack Obama）頒發的「自由勳章」；隔年則獲得法國的「榮譽軍團勳章」；2016年更史無前例地成為首位獲得「諾貝爾文學獎」的音樂人。

然而，近期爆發的性侵醜聞風波，無論最終結果為何，顯然已在各界掀起不小漣漪。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範