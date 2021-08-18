西方國家該終止虛偽且充斥謊言的阿富汗政策了

文：Waslat Hasrat-Nazimi（德國之聲記者）

美軍剛基本撤離，局勢便急轉直下。幾天內，塔利班佔領了一個又一個省，省會城市像多米諾骨牌一樣倒下。成千上萬阿富汗人爭先恐後逃往被視為安全避難地的首都，但徒勞無功。現在，喀布爾也落入了塔利班之手。

在西方，人們半是驚訝，半是緊張，眼看著阿富汗伊斯蘭共和國在幾天內成了阿富汗伊斯蘭酋長國。我不斷收到友人、同事等表示同情的訊息和電話。阿拉伯語編輯部的一名同事說，他不知道局勢怎麼會是這樣，所發生的事情讓他無以釋然。

阿富汗使命大謊言

許多人感到震驚的原因是，他們逐漸意識到了，20年前，他們的政府決定進軍阿富汗並非為了維護人權，而純粹是出於政治利益。

由於政治利益發生了變化，由於成本效益計算不再有利，當事人便考慮撤離，且越快越好。事情從頭到尾，都是一個大謊言。人權？女權？民主？美國總統拜登（Joe Biden）不久前表示，阿富汗人現在應該自己對付這個問題，他無意將前後4位美國總統領導的阿富汗使命再移交給第5位總統。

人權高調

他此言中諱莫如深的是：美軍2001年10月進入阿富汗，並不止是為打擊塔利班和基地組織。美方當時向阿富汗人民承諾，將幫助該國民主化。支持佔領阿富汗的主要論據之一是保護婦女的權利。近20年後的現在，事情很清楚，阿富汗使命與女性或民主毫無關係。一切均為空談。

被承諾只要勇敢捍衛自己的權利、民主和法治終將勝利的婦女們，現在被拋回了20年前的黑暗時代。她們被出賣了。許多女權人士不能不有生命之虞。

歐盟和德國的庇護政策也同樣虛偽。多少年了，一直發生著阿富汗人大量離境現象。沒人會輕易離開自己的祖國。逃離是因為阿富汗的安全局勢不斷惡化。

必須接收難民

然而，西方對此熟視無睹。阿富汗被列為「安全」國度，很多難民被驅逐、遣返，大部分人只獲得「容忍居留」身份，數十萬阿富汗難民生活在希臘、土耳其和巴爾幹地區的非人道環境中。歐盟政界人士拒絕承認阿富汗安全局勢吃緊，國際干預已然失敗。

現在，鑑於一切為時已晚，政界、媒體、學術界，咸表震驚。而對此，德國這樣的國家難咎其責。多年來，這些國家本不該支持軍閥和腐敗政客，而應認真看待阿富汗人民及其文化；本應傾聽女性的聲音，而不只是安撫她們；本應同該國人民一起創造一種前景，而不是組建軍隊。

眼下怎麼辦？國際社會和西方國家必須盡快、盡可能以非官僚的方式給予阿富汗難民庇護，應該接收那些仍在等待庇護決定的人——他們中的一些人正處於很糟糕的環境下。這一點也應適用於將在未來幾個月和幾年內從國土被毀、被西方遺棄的阿富汗來到這裡的人們。這是歐洲能為阿富汗人民所做的最起碼的事情。

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