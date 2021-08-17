2021/08/17,
社會

【足跡查詢】一次搜尋新北「花蓮旅遊團」確診者活動地點與時間

【足跡查詢】一次搜尋新北「花蓮旅遊團」確診者活動地點與時間

我們想讓你知道的是

新北市新增COVID-19確診者，他們曾在八月初到花蓮旅遊9天，本文整理確診者的公共場所活動史，並附上查詢功能，讓大家方便查詢是否自身足跡有所重疊。

新北市在8月16日新增6名COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者，其中5位在8月2日到8月10日曾到花蓮旅遊，而且其中多位確診者都在台北市工作。目前花蓮已匡列採檢41位接觸者，台北市已匡列223位接觸者。

花蓮旅遊團關聯圖
Photo Credit: 新北市政府

新北市、花蓮縣、台北市已持續公布確診者八月初至今在公共場所的足跡與活動史，為讓大家方便查詢，《關鍵評論網》將足跡整理在下表，這張表格具有搜尋功能，方便大家防疫參考。如果大家過去活動史跟確認者的活動史有重疊，請「自我健康監測」14天。

自我健康監測期間請落實勤洗手、外出佩戴口罩等防疫措施，留意健康狀況，可正常生活，也可搭大眾運輸。

但如果出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露（從事工作是否比較有感染風險 ）、周遭其他人是否有類似症狀等資訊。有相關疑問可撥1922詢問。

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核稿編輯：楊士範


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